Si en vez de Cristina la ganadora de ‘OT’ fuera Olivia, Hacienda habría dejado que se llevara 2.000 € más: así cambia el premio según la comunidad autónoma

Los cinco concursantes que llegan a la final de la gala de Operación Triunfo 2025. De izquierda a derecha, Cristina, Guille Toledano, Claudia Arenas, Tinho y Olivia. / Redes sociales del programa

La academia de Operación Triunfo cerró sus puertas este lunes con una Gala Final cargada de emoción y marcada por canciones tan icónicas como Marta, Guille y los demás, de Amaral, interpretada por los cinco finalistas, y por la actuación conjunta de los 16 concursantes al ritmo de su himno, Ese Lugar. De los tres finalistas —Tinho, Olivia y Cristina— fue esta última la más votada por el público y quien se proclamó ganadora de OT 2025, alzándose con el trofeo que le entregó Naiara, vencedora de la edición de 2023.

A la ilusión de inscribir su nombre en la lista de triunfitas como Rosa (OT1) o Amaia (OT 2017), Cristina recibió un premio de 100.000 euros, además de los 9.000 acumulados por ser favorita en tres ocasiones. Pero no todo será para su bolsillo, sino que parte irá a Hacienda. La victoria en un concurso de televisión también tiene implicaciones fiscales, y muchas dependen de la comunidad autónoma en la que residas.

Tal y como explican los especialistas de la plataforma TaxDown, este tipo de premios está sujeto a una retención inicial del 19%, que descuenta directamente la productora en el momento del pago, según recoge la normativa tributaria vigente. Sin embargo, esa deducción no termina por completo la obligación con Hacienda, ya que el dinero percibido no queda al margen de Hacienda y debe incluirse en la declaración de la renta como una ganancia adicional, sumándose al resto de ingresos sobre los que se calcula el IRPF.

Cómo varía la carga fiscal según la comunidad autónoma

Al tratarse de un impuesto de carácter progresivo, el porcentaje final a abonar varía en función de varios factores. No solo influye la cantidad percibida, sino también el nivel de ingresos del contribuyente y la región en la que tenga fijada su residencia fiscal. Esto último es clave, porque cada territorio aplica su propio tramo autonómico.

En el caso de Cristina, que procede de Sevilla, la tributación total alcanzaría el 35,62% del premio. De este porcentaje, un 17,84% corresponde al tramo estatal y un 17,78% al autonómico andaluz. Traducido en cifras, la Agencia Tributaria ingresaría alrededor de 19.448 euros, mientras que la Hacienda de Andalucía percibiría unos 19.384 euros, lo que supone que casi 38.900 euros del premio acabarían en las arcas públicas. En total, Cristina percibirá 70.100 euros.

Si OT hubiera tenido otro ganador: qué pasaría con el premio de Olivia o Tinho

Pero, si la ganadora de Operación Triunfo 2025 hubiera sido Olivia, madrileña y segunda clasificada, su premio bruto de 100.000 euros, más los 6.000 adicionales por haber sido favorita en dos galas, habría estado sujeto a retención y tributación según el IRPF de Madrid. Según los cálculos de TaxDown, el tramo autonómico en la Comunidad de Madrid aplicaría un 16,27%, lo que junto al tramo estatal daría un total aproximado a pagar de 34,11%. Esto se traduciría en un premio neto de 71.812,40 euros, es decir, cerca de 2.000 euros más que Cristina, aun recibiendo 3.000 euros menos en bruto.

Por su parte, si Tinho, natural de Galicia y tercero más votado, hubiera sido el vencedor, su premio bruto de también 106.000 euros habría estado sujeto a la tributación progresiva del IRPF. Aplicando correctamente los tramos autonómicos gallegos, junto con el tramo estatal, el tipo total efectivo sería cercano al 36%, ligeramente superior al de Cristina en Andalucía. Esto se traduce en un premio neto aproximado de 67.500 euros.

Así, la residencia fiscal marca y afecta la cantidad que los ganadores perciben, más allá de la cifra anunciada en televisión, que son en bruto. Como ocurre con otros grandes premios, la factura fiscal llega después y es inevitable. Todos aquellos que hayan obtenido ingresos extraordinarios deberán reflejarlos en su declaración de la renta correspondiente a este ejercicio, cuya campaña arrancará, como es habitual, el próximo mes de abril.