El paro cierra 2025 en su menor nivel en 18 años tras bajar en 152.000 personas, su mayor caída desde 2022

Las cifras de paro entre los menores de 25 años llegaron en 2025 a un mínimo histórico, con 176.852 desempleados en este grupo de edad, tras una reducción interanual de un 4,8%. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el desempleo descendió en todos los sectores económicos y en la mayoría de las comunidades autónomas, consolidando el cierre de año con el número más bajo de personas sin empleo desde 2007.

Según lo reportado por el Ministerio y recogido por las oficinas de los servicios públicos de empleo, el paro registrado cayó en 152.048 personas durante 2025, un descenso del 6% respecto al año anterior, hasta situar el total de desempleados en 2.408.670. El medio detalló que esta caída representa el mayor retroceso desde 2022 y marca el quinto ejercicio consecutivo de disminución en las cifras de paro, tendencia iniciada después de la caída récord de 2021, cuando la reapertura posterior a las restricciones sanitarias provocó una reducción de 782.232 desempleados. El descenso de 2025 superó a los registrados en 2023 (130.197 parados menos) y en 2024 (146.738 menos), pero quedó por debajo de los de 2022 (268.252 menos) y 2021.

En el análisis sectorial, el mayor retroceso del desempleo tuvo lugar en los servicios, con 94.634 personas menos inscritas en las listas del paro, lo que supuso una bajada del 5,1%. A este sector le siguió la construcción, que experimentó una reducción de 20.474 desempleados, el 10,3% menos que el año anterior. La industria recortó su paro en 12.987 personas, un descenso del 6,4%, mientras que la agricultura registró la mayor disminución en términos relativos, con 9.806 desempleados menos, el 11,7%. Por otra parte, el colectivo sin empleo anterior —principalmente jóvenes en busca de su primer trabajo— redujo su número de desempleados en 14.147 personas, una bajada interanual del 6%.

El comportamiento del desempleo a lo largo de diciembre de 2025 siguió esta tendencia, aunque con menor intensidad. El número total de parados disminuyó en 16.291 respecto a noviembre, lo que representó una reducción del 0,7%. Este dato supuso el peor resultado para un mes de diciembre desde 2020, cuando se registró un aumento mensual de más de 36.000 desempleados. Según publicó el Ministerio, la caída del paro en diciembre se concentró en las mujeres, que sumaron 22.096 paradas menos, una bajada del 1,5%, pues en contraste, el desempleo entre los hombres aumentó en 5.805, lo que equivale a un incremento del 0,6%.

El desglose por sexo mostró que, en términos absolutos, el retroceso del paro afectó en mayor medida a las mujeres. El desempleo femenino disminuyó en 87.563 personas respecto al año anterior, un descenso del 5,7%, hasta situar el número total de mujeres paradas en 1.443.999, cifra más baja en 18 años para este colectivo. Entre los hombres, la reducción alcanzó a 64.485 personas, equivalentes a una bajada anual del 6,3%, estableciendo el dato de 964.671 desempleados varones al cierre de 2025.

Los datos desestacionalizados de diciembre también mostraron una disminución mensual, en este caso de 6.952 personas. En cuanto al grupo de menores de 25 años, el Ministerio indicó que el paro se redujo en diciembre en 11.470 personas, lo que equivale a una caída del 6,1% en comparación con el mes anterior. Entre las personas mayores de 25 años, la disminución fue de 4.821 desempleados, correspondiente a un 0,2%.

Por comunidades autónomas, Andalucía y Comunidad Valenciana lideraron el descenso absoluto del desempleo durante 2025, al registrar respectivamente 51.782 y 25.560 parados menos. A estas regiones les siguieron Cataluña (11.959 menos), Castilla-La Mancha (10.958 menos) y Canarias (10.051 menos). En términos porcentuales, Castilla-La Mancha presentó la bajada más pronunciada con un 8,6%, seguida por Extremadura (8,18%), Andalucía (8,16%) y Comunidad Valenciana (8,10%). Estas cuatro regiones fueron las únicas en superar una reducción anual del paro superior al 8%. La Rioja tuvo el menor descenso absoluto, con solo 202 desempleados menos respecto a 2024.

En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el retroceso sumó 722 y 849 parados menos respectivamente, con descensos relativos del 7,6% en Ceuta y del 9,9% en Melilla, conforme a los datos presentados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En cuanto a la situación de las personas extranjeras residentes en España, el paro descendió en este colectivo en 15.579 individuos, un 4,4% menos que en 2024, hasta situar el total de extranjeros desempleados en 336.781. La comparación respecto al mes anterior reflejó también una bajada, en este caso de 1.529 personas, equivalente al 0,4%.

En el ámbito de la contratación, se formalizaron en 2025 un total de 15.645.243 contratos, lo que representó un aumento del 1,4% frente al volumen del año anterior. De estos, 6.443.446 contratos tuvieron carácter indefinido, un 41,1% del total, cifra que supuso una leve reducción del 0,6% respecto a 2024. Por otra parte, se suscribieron 9.201.797 contratos temporales, con un crecimiento de cerca del 3%. Dentro del grupo de contratos indefinidos, los fijos a tiempo completo alcanzaron los 2.705.891, un 0,2% menos, mientras que los de tipo indefinido a tiempo parcial llegaron a 1.583.618, con una subida del 1,3% en comparación interanual.

Los datos de diciembre de 2025 reflejaron la formalización de 1.230.356 contratos, lo que supuso un incremento del 4% respecto al mismo mes del año anterior. Dentro de estos contratos mensuales, 458.808 fueron de tipo indefinido, un 5% más que en diciembre de 2024, representando el 37,3% del total —cuatro puntos menos que el mes previo, donde los contratos fijos alcanzaron un 41,3% de la contratación mensual—. Los contratos temporales sumaron 771.548, lo que equivale al 62,7% de la contratación en diciembre, con un aumento del 3,5%. Entre los contratos indefinidos suscritos en diciembre, 178.052 correspondieron a tiempo completo, un crecimiento del 5,4%; 166.081 fueron contratos fijos-discontinuos, un 0,4% más; y 114.675 fueron de tipo indefinido a tiempo parcial, un incremento del 11,6%.

Respecto al acceso a prestaciones por desempleo, el gasto en noviembre de 2025 —último dato registrado— se situó en 2.037,2 millones de euros, con una subida interanual del 2,2%. La cuantía media bruta mensual de la prestación contributiva ascendió a 1.029,1 euros, un 2,1% más que en noviembre del año precedente, y el gasto medio por beneficiario (sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura) alcanzó los 1.464,5 euros, con un aumento del 29,6%. El número total de beneficiarios registrados al final de noviembre sumó 1.838.267 personas, cifra que supuso un descenso del 2% en relación a 2024.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social resaltó que la tasa de cobertura frente al desempleo se fijó en noviembre de 2025 en el 81,16%, frente al 76,26% del año anterior, marcando así el registro más alto para este mes desde que se recopilan los datos. Dado el desfase habitual en la publicación de las cifras, los datos de prestaciones corresponden a un mes anterior a los datos de paro, motivo por el que el Ministerio publicó simultáneamente las cifras de paro de diciembre y las estadísticas de prestaciones correspondientes a noviembre.

Al comparar con el periodo previo a la pandemia, se aprecia que la evolución anual del desempleo ha mostrado oscilaciones significativas: mientras que en 2019 el paro se redujo en algo más de 38.000 personas, en 2020 —primer año marcado por el Covid— se elevó en 724.532, una de las subidas más pronunciadas en la serie histórica. Desde entonces, la reducción acumulada en los últimos cinco años configura una tendencia descendente, destacándose en 2025 el registro más bajo de desempleo en España desde 2007.