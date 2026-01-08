El PP ofrecerá a Vox entrar en el gobierno de Extremadura: Guardiola planea ofrecerlo en su reunión de la próxima semana

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (Andrés Rodríguez - Europa Press)

El PP ofrecerá a Vox entrar en el gobierno de Extremadura en las negociaciones que llevarán a cabo la próxima semana. Según informa Europa Press, María Guardiola, que necesitaría el apoyo del partido liderado por Abascal para poder iniciar una legislatura, podría optar por ofrecerles cargos en el ejecutivo para desbloquear la situación.

De esta manera, la líder popular planteará un acuerdo global que contemple la integración de Vox en el próximo Gobierno, la composición de la Mesa de la Asamblea y la aprobación de los presupuestos de 2026. Para ello, tendrán que negociar y llegar a un acuerdo sobre algunas líneas rojas o puntos clave del reparto económico de la comunidad autónoma.

Alrededor de un pacto de gobierno entre ambos partidos surgen varias dudas. Por un lado, está lo que el PP está dispuesto a ofrecer o de que sectores estaría dispuesto a desprenderse. Por otro, está la realidad defendida por diversos expertos sobre que Vox está más cómodo en una posición externa en los ejecutivos autonómicos de cara a su campaña nacional. “Su discurso se debilita si es parte de la élite”, aseguró el politólogo José Miguel Rojo a Infobae poco antes de los últimos comicios.

El PP ofrecerá a Vox entrar en el gobierno extremeño

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura prevé comenzar la próxima semana conversaciones formales con Vox para intentar desbloquear el panorama político tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. El encuentro con Óscar Fernández, candidato de Vox, aún no tiene fecha. Guardiola aspira a cerrar un pacto que permita la formación de un Ejecutivo con presencia de Vox, y la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2026.

El PP asume que Vox, con 11 diputados tras mejorar sus resultados en las últimas elecciones, reclamará un papel acorde a su peso parlamentario en las negociaciones. Los populares, con 29 escaños, dependen del voto o la abstención de Vox para alcanzar la investidura y sacar adelante sus principales medidas y reformas. Este escenario obliga al PP a buscar un delicado equilibrio. Necesita el respaldo de Vox pero, al mismo tiempo, trata de evitar ceder en cuestiones clave de su programa.

El presidente de VOX en Villanueva de la Serena, Badajoz, Extremadura (Jorge Armestar - Europa Press)

La posición de Vox dentro y fuera del gobierno

José Miguel Rojo Martínez, investigador de la Universidad de Murcia, sostiene que Vox busca crecer adoptando un discurso antiélites, evitando implicarse en la gestión directa para mantener su perfil desafiante y crítico frente al sistema. Según Rojo, cuando Vox participa en gobiernos, su mensaje pierde fuerza. El politólogo subraya que podría ampliar su base electoral si refuerza ese enfoque y se centra en temas migratorios y de disputa contra las élites.

Esta opinión cada vez más extendida entre politólogos y expertos, junto al aumento de escaños logrados por Vox en la repetición electoral, puede elevar el coste de obtener su respaldo. El PP podría considerar integrar a Vox en el Ejecutivo para restarle protagonismo opositor y evitar que se beneficie desde una ‘posición cómoda’ fuera del poder, dificultando así su crecimiento electoral.