España

El PP ofrecerá a Vox entrar en el gobierno de Extremadura: Guardiola planea ofrecerlo en su reunión de la próxima semana

La líder popular podría optar por ofrecerles cargos en el ejecutivo para desbloquear la situación

Guardar
La presidenta de la Junta
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (Andrés Rodríguez - Europa Press)

El PP ofrecerá a Vox entrar en el gobierno de Extremadura en las negociaciones que llevarán a cabo la próxima semana. Según informa Europa Press, María Guardiola, que necesitaría el apoyo del partido liderado por Abascal para poder iniciar una legislatura, podría optar por ofrecerles cargos en el ejecutivo para desbloquear la situación.

De esta manera, la líder popular planteará un acuerdo global que contemple la integración de Vox en el próximo Gobierno, la composición de la Mesa de la Asamblea y la aprobación de los presupuestos de 2026. Para ello, tendrán que negociar y llegar a un acuerdo sobre algunas líneas rojas o puntos clave del reparto económico de la comunidad autónoma.

Alrededor de un pacto de gobierno entre ambos partidos surgen varias dudas. Por un lado, está lo que el PP está dispuesto a ofrecer o de que sectores estaría dispuesto a desprenderse. Por otro, está la realidad defendida por diversos expertos sobre que Vox está más cómodo en una posición externa en los ejecutivos autonómicos de cara a su campaña nacional. “Su discurso se debilita si es parte de la élite”, aseguró el politólogo José Miguel Rojo a Infobae poco antes de los últimos comicios.

El PP ofrecerá a Vox entrar en el gobierno extremeño

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura prevé comenzar la próxima semana conversaciones formales con Vox para intentar desbloquear el panorama político tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. El encuentro con Óscar Fernández, candidato de Vox, aún no tiene fecha. Guardiola aspira a cerrar un pacto que permita la formación de un Ejecutivo con presencia de Vox, y la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2026.

El PP asume que Vox, con 11 diputados tras mejorar sus resultados en las últimas elecciones, reclamará un papel acorde a su peso parlamentario en las negociaciones. Los populares, con 29 escaños, dependen del voto o la abstención de Vox para alcanzar la investidura y sacar adelante sus principales medidas y reformas. Este escenario obliga al PP a buscar un delicado equilibrio. Necesita el respaldo de Vox pero, al mismo tiempo, trata de evitar ceder en cuestiones clave de su programa.

El presidente de VOX en
El presidente de VOX en Villanueva de la Serena, Badajoz, Extremadura (Jorge Armestar - Europa Press)

La posición de Vox dentro y fuera del gobierno

José Miguel Rojo Martínez, investigador de la Universidad de Murcia, sostiene que Vox busca crecer adoptando un discurso antiélites, evitando implicarse en la gestión directa para mantener su perfil desafiante y crítico frente al sistema. Según Rojo, cuando Vox participa en gobiernos, su mensaje pierde fuerza. El politólogo subraya que podría ampliar su base electoral si refuerza ese enfoque y se centra en temas migratorios y de disputa contra las élites.

Esta opinión cada vez más extendida entre politólogos y expertos, junto al aumento de escaños logrados por Vox en la repetición electoral, puede elevar el coste de obtener su respaldo. El PP podría considerar integrar a Vox en el Ejecutivo para restarle protagonismo opositor y evitar que se beneficie desde una ‘posición cómoda’ fuera del poder, dificultando así su crecimiento electoral.

Temas Relacionados

PPVoxElecciones ExtremaduraEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Arroz caldoso de langostinos y sepia, una receta fácil para triunfar con tus invitados

La clave para este arroz está en preparar un buen sofrito y añadir el caldo de pescado poco a poco, consiguiendo un sabor intenso y una textura melosa irresistible

Arroz caldoso de langostinos y

La reina Letizia coincide con su excuñado, Jaime de Marichalar, en unos premios de periodismo

La reina ha inaugurado su agenda individual en una cita clave para el periodismo español en la que ha coincidido con el exmarido de la infanta Elena

La reina Letizia coincide con

Una pareja compra una iglesia por menos de 200 mil euros y la convierten en un alojamiento de lujo

Con un presupuesto de reforma de 11.000 euros han conseguido crear una casa vacacional que arrasa en visitas

Una pareja compra una iglesia

La tarifa de la luz en España para este viernes

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza la información diaria del mercado energético en el país

La tarifa de la luz

Los venezolanos reciben el 99% de los permisos de residencia por “razones humanitarias” en España: casi 50.000 personas lograron este reconocimiento en 2025

En contraste, la concesión del asilo a otras nacionalidades, como Colombia y Perú, se ha desplomado

Los venezolanos reciben el 99%
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los venezolanos reciben el 99%

Los venezolanos reciben el 99% de los permisos de residencia por “razones humanitarias” en España: casi 50.000 personas lograron este reconocimiento en 2025

Pedro Sánchez desea que el programa del Futuro Sistema Aéreo de Combate “cuaje” y subraya la necesidad de reforzar la seguridad en Europa

Víctor de Aldama pone en peligro la defensa de Ábalos y Koldo al admitir todos los delitos de los que se le acusa en el juicio por la compra de mascarillas

La ITV que pasará la DGT a la baliza V-16: esto es todo lo que tienes que saber

No habrá multas por no llevar la baliza V-16 durante un periodo “razonable” de tiempo: “Lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los agricultores europeos vuelven a movilizarse contra el acuerdo con Mercosur y reclaman garantías frente a la competencia de productos importados

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 8 enero

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí