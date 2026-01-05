España

Abascal exige al PP que “se calle” sobre Venezuela y le insta a romper con el PSOE en Bruselas para demostrar coherencia en su política exterior

El líder de Vox recuerda al PP su aplauso a Petro en el Congreso, su respaldo a Zapatero en el ámbito venezolano y su alineamiento con Biden frente a Trump

El líder de Vox, Santiago Abascal (Europa Press)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha marcado este lunes un claro distanciamiento respecto al Partido Popular y ha considerado que lo “más sensato” sería que los populares “se callaran y empezaran a repensar su política internacional”, a la vista de las posiciones expresadas por dirigentes del PP sobre el presidente estadounidense, Donald Trump, y sobre la situación de Venezuela. Así lo ha expuesto en un mensaje difundido en la red social X, donde ha mostrado su sorpresa por las reacciones que, según denuncia, se han sucedido en el espacio político conservador español.

Abascal señala que algunos miembros del PP han pasado, en cuestión de horas, de criticar duramente a Trump a querer indicarle ahora qué debe hacer en el ámbito internacional, en particular en lo relativo a Venezuela. El líder de Vox asegura que resulta llamativo que quienes “ayer le estaban insultando y comparándolo con Sánchez”, hoy pretendan alinearse con las decisiones del dirigente estadounidense, después de haber aplaudido actuaciones dirigidas, según él, contra “el tirano Maduro”.

En su mensaje, el presidente de Vox dedica buena parte de sus críticas a la política exterior que, a su juicio, ha seguido el Partido Popular en los últimos años. Entre sus reproches, recuerda que los populares aplaudieron “en pie” en el Congreso de los Diputados al presidente colombiano, Gustavo Petro, durante su visita oficial a España en 2023. Además, acusa al PP de haber contribuido a “promover” al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como “enviado especial de la UE a Venezuela”, en el marco de los esfuerzos internacionales que en distintos momentos se han dirigido hacia la situación política del país latinoamericano.

El líder de Vox, Santiago Abascal (Europa Press)

Del mismo modo, Abascal sostiene que el PP ha mostrado una inclinación favorable hacia el Partido Demócrata estadounidense, respaldando, según afirma, a Joe Biden y Kamala Harris frente al republicano Donald Trump. Para el líder de Vox, esta posición evidencia incoherencias dentro del principal partido de la derecha española, al que reprocha falta de claridad y firmeza en su estrategia internacional.

En ese contexto, Abascal insiste en que lo prudente sería que los populares reflexionaran profundamente sobre su línea exterior y replantearan sus alianzas en las instituciones europeas. En su mensaje en X, llega incluso a señalar que ese replanteamiento debería comenzar “por romper con el partido socialista en Bruselas”, en referencia a las dinámicas políticas del Parlamento Europeo y a los acuerdos que, según Vox, el PP mantiene con los socialistas europeos.

Respaldo a la restauración democrática en Venezuela

Las palabras del dirigente de Vox se producen en el marco de los debates internacionales abiertos por las decisiones de Estados Unidos en relación con Venezuela y el papel de Donald Trump en ese escenario. Tras los acontecimientos vinculados a la actuación estadounidense y a la situación de Nicolás Maduro, Abascal expresó que el mundo es “un poco más libre” y manifestó su apoyo a la restauración de la democracia en el país latinoamericano, además de confiar en que los responsables y cómplices del régimen venezolano puedan ser llevados ante la justicia.

El líder de Vox y la presidenta italiana, a la cabeza de Hermanos de Italia, se encuentran en la residencia familiar de Abascal para celebrar el año nuevo. / Captura de pantalla de X

En su publicación, el líder de Vox intenta trazar una línea de coherencia entre su postura y la que atribuye al Partido Popular, al que acusa de moverse en función de las circunstancias y de no mantener una posición sólida frente a regímenes que considera autoritarios. Al mismo tiempo, utiliza sus mensajes públicos para reforzar la imagen de Vox como una fuerza que, según su relato, mantiene una posición firme en defensa de lo que entiende como la libertad y la democracia en América Latina, y que se alinea sin ambigüedades con determinadas decisiones de la administración estadounidense.

