El voto a Vox se triplica en un año entre el personal de las fábricas y gana adeptos entre agricultores y vendedores

Santiago Abascal y el ascenso de Vox. (Montaje Infobae)

Comienza 2026 y todas las encuestas apuntan al crecimiento de Vox. La extrema derecha en España está en un buen momento demoscópico y parece que ninguna de sus crisis internas (la salida de un histórico como Javier Ortega Smith, las irregularidades de la asociación juvenil Revuelta...) han tenido un efecto negativo entre el electorado. Este año hay -de momento- tres citas importantes con las urnas. La primera será en Aragón, el 8 de febrero, donde tras su ruptura con el PP tendrá la posibiilidad de consolidad su ascenso. Pero ¿quién vota a Vox?

El votante del partido de Santiago Abascal tiene un perfil muy claro. Al analizar el último barómetro, publicado en diciembre de 2025, si miramos la encuesta por variables socioeconómicas se observa que el 29,2% de las personas que hoy se decantaría por la papeleta de Vox si hubiera elecciones generales son Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores. Un porcentaje que en tan solo un año se ha triplicado: en enero la cifra era del 9,2%.

Se trata de una categoría ocupacional tomada de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) que usa el INE y otros organismos oficiales. En concreto corresponde al Gran Grupo 8 de la CNO (CNO-11). Para entendernos: es personal de fábrica que se dedica principalmente a la producción y que maneja maquinaria industrial o esambla productos. Trabajan en fábricas o talleres. No son directivos ni técnicos superiores ni tampoco se dedican a trabajos administrativos, sino que realizan trabajos manuales pero que pueden requerir de formación profesional.

El líder de Vox y la presidenta italiana, a la cabeza de Hermanos de Italia, se encuentran en la residencia familiar de Abascal para celebrar el año nuevo. / Captura de pantalla de X

Este no es el único grupo en el que crece el voto a la ultraderecha española. También ha crecido notablemente el apoyo a Vox entre los agricultores y trabajadores agropecuarios forestales y pesqueros. Al comienzo del año pasado el apoyo era del 20,9% (el más elevado), al terminarlo estaba en el 24,2%, el segundo segmento con mayor cifra. En este apartado se incluye a personas cuyo trabajo principal está relacionado con la producción primaria, es decir, actividades que obtienen recursos directamente de la naturaleza: agricultura, ganadería, silvicultura (forestal) y pesca.Su trabajo suele ser manual y productivo, tanto por cuenta propia como asalariados y se suele desarrollar en zonas rurales o costeras.

“El crecimiento de Vox es sorprendente y refleja las tendencias en todo el país”, apunta Luis Miller, sociólogo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y autor de Polarizados. La política que nos divide (Deusto, 2023), que atendió a Infobae durante la campaña electoral de las elecciones extremeñas. Con esta idea coincidió Aner Ansorena, consultor y analista político, quien apuntó que el crecimiento que estamos viendo (y que vimos en los comicios extremeños), no era algo de una sola región. “A nivel de España la extrema derecha está creciendo, aunque también lo está haciendo como concepto el populismo”, aclaró.

Crece la simpatía por Vox en el sector servicios

Un sector en el que la simpatía por Vox ha crecido más del doble es en el grupo de los trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados. Comenzó el 2025 con una tasa de apoyo del 8,6% y lo acabó con un 20,3%. Este segmento incluye a las personas que trabajan atendiendo al público: comercio y ventas, hostelería y restauración (camareros, ayudantes de cocina...), servicios personales y comunitarios (personal de limpieza, de hoteles, peluqueros, esteticistas, conserjes, porteros...).

Es un grupo en el que prima el trabajo no cualificado o semi-cualificado y tienen algo en común: la frecuente precariedad laboral a base de contratos temporales y horarios variables. Según el CIS, es un grupo que suele haber más presencia femenina. No obstante, esto no cuadra con el votante de Vox, en el que predominan los hombres menores de 45 años. “La ley del sí es sí, la ley trans, las políticas feministas en general de este Gobierno, y podríamos decir de Yolanda Díaz y el anterior de Irene Montero, han generado que el hombre blanco español sea percibido como un ciudadano de segunda”, apuntó Aner Ansorena.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa. (Alejandro Martínez Vélez./ Europa Press)

Por último, la categoría oficiales, operarios y artesanos, también experimenta una subida: del 18,8% de enero de 2025 al 19,9% de diciembre. Incluye a personas que realizan trabajos manuales cualificados, normalmente aprendidos mediante formación profesional, aprendizaje en el oficio o experiencia práctica: albañiles, carpinteros, electricistas, fontaneros, bmercanicos, soldadores, zapateros, joyeros... Se sitúa entre los trabajos no cualificados y los técnicos superiores y suele implicar mayor estabilidad que los trabajos no cualificados.

En unos días se publicará el primer barómetro de 2026 y veremos si Vox continúa al alza. En diciembre seguía siendo la tercera fuerza más votada, con el 17,6% de los votos (1,2 puntos menos que en noviembre). Y es que ha encontrado un espacio nuevo. “El cambio que se está produciendo es que Vox poco a poco se está convirtiendo en la primera fuerza política entre la antigua clase obrera y entre los que se sienten pobres”, concluye Miller en declaraciones para un reportaje de Infobae sobre que la mitad de los votantes de Vox de las elecciones generales de 2023 no tenían la ESO.