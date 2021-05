¿Por qué algunos perros son agresivos con los humanos?

Los hallazgos pueden potencialmente proporcionar herramientas para comprender y prevenir el comportamiento agresivo (REUTERS)

Un estudio publicado en la revista Science Daily que abarcó a unos 9.000 perros realizado en la Universidad de Helsinki demostró que el miedo, la edad, la raza, la compañía de otros miembros de la misma especie y la experiencia previa del dueño con los perros se asociaron con un comportamiento agresivo hacia los humanos. Los hallazgos pueden potencialmente proporcionar herramientas para comprender y prevenir el comportamiento agresivo.

El comportamiento agresivo en los perros puede incluir gruñidos, ladridos, chasquidos y mordeduras. Estos gestos son parte de la comunicación canina normal y también ocurren en situaciones no agresivas, como durante el juego. Sin embargo, el comportamiento agresivo puede ser excesivo, lo que convierte al perro en una amenaza para la salud tanto de los humanos como de otros animales.

“Es importante comprender los factores que subyacen al comportamiento agresivo. ¿En qué tipo de circunstancias se produce el comportamiento agresivo y cuál es el motivo del perro para dicho comportamiento? En los perros familiares normales, el comportamiento agresivo a menudo no es deseado, mientras que se espera que algunos perros con deberes oficiales tengan la capacidad de agresividad. Al mismo tiempo, la agresividad puede ser causada por problemas de bienestar, como el dolor crónico“, dice la investigadora doctoral Salla Mikkola de la Universidad de Helsinki.

Los perros mayores son más propensos a comportarse agresivamente que los más jóvenes (Rachele Z. Cecchini)

El grupo de investigación de genes caninos activo en la Universidad de Helsinki examinó las conexiones entre el comportamiento agresivo y varios factores de riesgo potenciales con la ayuda de un conjunto de datos que abarca más de 9.000 perros, una muestra de un conjunto de datos más grande de un conjunto de datos de encuestas de comportamiento de casi 14.000 perros. El estudio investigó la agresividad tanto hacia los dueños de perros como hacia seres humanos desconocidos. Los perros se clasificaron como agresivos si gruñían con frecuencia y/o habían intentado morder o morder a un humano al menos ocasionalmente en las situaciones descritas en la encuesta.

“El miedo de los perros tenía un fuerte vínculo con el comportamiento agresivo, y los perros temerosos tenían muchas veces más probabilidades de comportarse agresivamente. Además, los perros mayores eran más propensos a comportarse agresivamente que los más jóvenes. Una de las posibles razones detrás de esto puede ser el dolor causado por un deterioro de los sentidos puede contribuir a que sea más difícil notar que las personas se acercan, y las respuestas de los perros a situaciones repentinas pueden ser agresivas“, agrega Mikkola.

Los perros pequeños tienen más probabilidades de comportarse de forma agresiva que los perros medianos y grandes, pero su comportamiento agresivo no se considera necesariamente tan amenazante como el de los perros grandes. En consecuencia, no se aborda su comportamiento. Además, el estudio encontró que los perros machos eran más agresivos que las hembras. Sin embargo, la esterilización no tuvo ningún efecto sobre el comportamiento agresivo.

Los perros pequeños tienen más probabilidades de comportarse de forma agresiva que los perros medianos y grandes, pero su comportamiento agresivo no se considera necesariamente tan amenazante (REUTERS)

Los primeros perros de dueños de perros tenían más probabilidades de comportarse agresivamente en comparación con los perros cuyos dueños tenían experiencia previa con perros. El estudio también indicó que los perros que pasan tiempo en compañía de otros perros se comportan de forma menos agresiva que los perros que viven sin otros perros en el hogar. Si bien este fenómeno se ha observado en investigaciones anteriores, la causalidad sigue sin estar clara. “En el caso de perros propensos al comportamiento agresivo en primera instancia, es posible que los dueños no deseen necesariamente correr el riesgo de tener conflictos con otro perro”, reflexiona Mikkola.

Por último, la investigación develó que las diferencias en la agresividad de varias razas de perros pueden apuntar a una causa genética. “En nuestro conjunto de datos, el collie de pelo largo, el caniche (juguete, miniatura y mediano) y el schnauzer miniatura eran las razas más agresivas. Estudios previos han demostrado temor en los collies de pelo largo, mientras que las otras dos razas expresan agresividad comportamiento hacia personas desconocidas. Como era de esperar, las razas populares de Labrador Retriever y Golden Retriever estaban en el otro extremo. Las personas que estén considerando adquirir un perro deben familiarizarse con los antecedentes y las necesidades de la raza. En cuanto a los criadores, también deben pagar atención al carácter de los candidatos a la presa, ya que tanto el miedo como el comportamiento agresivo son heredados“, dice el profesor Hannes Lohi de la Universidad de Helsinki.

