Así afronta la Casa Real de Suecia la polémica por la relación entre la princesa Sofía y Jeffrey Epstein: su estrategia

La monarquía sueca se encuentra atravesando una fuerte crisis después de que se conociese que la mujer del príncipe Carlos conoció al magnate hace dos décadas

Carlos Felipe y Sofía de
Carlos Felipe y Sofía de Suecia, el pasado 11 de diciembre durante su encuentro con los ganadores de los premios Nobel 2024. (Instagram:@prinsparet)

El caso Epstein ha salpicado también a la monarquía sueca y ha situado a la familia real en el centro de una creciente atención mediática. En los últimos días, han trascendido informaciones que vinculan a la princesa Sofía de Suecia, esposa del príncipe Carlos Felipe, con el magnate Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales. Un asunto especialmente delicado que, pese a los esfuerzos de la Casa Real por rebajar su alcance, continúa generando titulares y alimentando el debate público en el país nórdico.

Desde palacio se ha intentado gestionar la situación con aparente normalidad. La institución ha aclarado que la princesa y Epstein se conocieron hace más de dos décadas “en contextos sociales”, una explicación que, sin embargo, no ha logrado frenar el interés de la prensa ni la atención sobre cada gesto de los Bernadotte. Cualquier aparición, ausencia o decisión adoptada por Sofía o por otros miembros de la familia real es analizada al detalle, especialmente por los medios suecos.

Sofía de Suecia y Jeffrey
Sofía de Suecia y Jeffrey Esptein, en montaje de 'Infobae'. (Fotos: REUTERS)

El nombre de la princesa volvió a ocupar portadas a comienzos de esta semana con motivo de la tradicional ceremonia anual del árbol de Navidad en el Palacio Real, un acto presidido por la reina Silvia. Como es habitual, la soberana posó con sus nueve nietos, entre ellos la hija menor de Carlos Felipe y Sofía, la princesa Inés, de tan solo 10 meses. La reina y los niños fueron los únicos protagonistas oficiales del evento. No obstante, según informó el medio local Svensk Damtidning, también asistieron la princesa heredera Victoria, su hermana Magdalena y la cuñada de ambas, Sofía.

Silencio, normalidad y control de agenda

Aunque ninguna de ellas participó en la ceremonia ni fue fotografiada junto a la reina, la atención mediática volvió a centrarse en la esposa del príncipe Carlos Felipe. Según El Español, su discreta presencia o su aparente desaparición pública podría formar parte de una estrategia para gestionar la crisis de imagen que atraviesa la monarquía sueca tras la publicación de estas informaciones.

El príncipe Carlos Felipe y
El príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía de Suecia en Estocolmo el 6 de mayo del 2024. (Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix via AP)

Uno de los episodios que más llamó la atención fue la ausencia de Sofía en la gala de los Premios Nobel, celebrada el pasado 10 de diciembre en Estocolmo, uno de los eventos más destacados en la agenda anual de la Casa Real. El motivo oficial de su ausencia estaría relacionado con su permiso de maternidad, que en Suecia puede extenderse hasta 480 días. Sin embargo, la princesa sí ha cumplido con otros compromisos institucionales recientes, como su asistencia al Día Nacional, al que acudió acompañada de su hija menor.

La coincidencia temporal entre su ausencia en los Premios Nobel y la publicación de las informaciones sobre su vínculo con Epstein no pasó desapercibida. Según el diario Dagens Nyheter, Sofía habría mantenido varios encuentros con el magnate en 2005, cuando residía en Nueva York, una década antes de casarse con el hijo de los reyes Carlos Gustavo y Silvia. En aquel momento, Sofía no era un personaje público y aún no conocía al príncipe Carlos Felipe.

El comunicado de la Casa Real sueca

De acuerdo con la investigación publicada, la empresaria Barbro Ehnbom, economista sueco-estadounidense afincada en Nueva York y conocida por promover redes de mujeres en el ámbito empresarial, habría puesto en contacto a jóvenes suecas, entre ellas la actual princesa, con Epstein. Estos datos han situado a la Casa Real sueca bajo un intenso escrutinio mediático, al que la institución ha respondido sin emitir un comunicado oficial, pero sí trasladando mensajes claros a los medios de comunicación.

Carlos Gustavo y Sofía de
Carlos Gustavo y Sofía de Suecia en una imagen de archivo. (Europa Press)

“La Princesa Sofía se reunió con la persona en cuestión en varias ocasiones hace unos 20 años. Desde entonces, no ha habido contacto. Palacio declina una entrevista”, señaló la Casa Real en declaraciones a la televisión pública SVT. En un correo electrónico remitido al diario Expressen, el departamento de información de palacio añadió: “Nadie puede recordar a todas las personas que ha conocido en su vida, pero lo que la princesa Sofía recuerda es que se encontró con Epstein un par de veces hace unos 20 años. Queremos aclarar que esto ocurrió en contextos sociales, como en un restaurante o en el estreno de una película”.

Mientras tanto, Sofía y su marido han optado por mantener silencio público sobre la polémica. Aun así, de cara a la opinión pública, parecen continuar con su rutina habitual, en línea con la estrategia de la Corona. El pasado domingo, como cierre de una semana especialmente convulsa para los Bernadotte, el príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía compartieron en redes sociales un vídeo de sus cuatro hijos encendiendo la tercera vela de la Corona de Adviento. Un día después, los niños participaron junto a sus primos y su abuela, la reina Silvia, en el posado oficial de la ceremonia anual del árbol de Navidad, un acto que, una vez más, volvió a situar a la princesa Sofía en el centro del foco mediático.

