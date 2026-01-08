Arrancan las rebajas de enero y las asociaciones de consumidores recuerdan las claves para evitar fraudes

Las rebajas de enero: cómo evitar fraudes y descuentos falsos

Las rebajas de enero traen consigo una oleada de oportunidades y también de riesgos para quienes buscan aprovechar descuentos en ropa y tecnología. Las asociaciones por la defensa de los consumidores, como Facua y OCU, advierten de que la temporada puede esconder trampas que afectan tanto al bolsillo como a los derechos del comprador y ofrecen consejos prácticos para evitar sorpresas desagradables y asegurar que las compras sean un acierto.

No se trata de la primera vez que se detectan prácticas potencialmente engañosas durante las épocas de rebajas, que algunas empresas aprovechan para beneficiarse a costa del consumidor. Durante anteriores campañas del Black Friday, otra de las temporadas de descuentos más relevantes para los compradores, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impuso sanciones a varias grandes compañías por este tipo de actuaciones.

Entre otros, se detectaron subidas de precios previas para simular grandes descuentos, lo que llevó a multas económicas y la obligación de eliminar las ofertas falsas, ya que estas acciones infringen la Ley de Defensa de los Consumidores. Entonces, el Ministerio reforzó la vigilancia sobre promociones y técnicas de venta opacas, como precios dinámicos o presiones al cliente, para evitar fraudes y proteger a los consumidores.

Falsos descuentos y publicidad engañosa

Incluso en rebajas, los comercios tienen la obligación de cumplir con unos estándares de transparencia en anuncios y promociones. Por ejemplo, la ley exige que al menos la mitad de los artículos de una tienda estén realmente rebajados para poder anunciar la campaña. Además, los productos rebajados deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos un mes. Es habitual ver grandes carteles anunciando descuentos del 70%, aunque solo cinco o seis productos de toda la tienda los tengan realmente. Otra estrategia es colocar artículos sin rebaja junto a los rebajados para dar la sensación de que toda la zona está en promoción.

Una mujer empaqueta un jersey para devolverlo a la tienda online donde lo compró (Canva)

Todo artículo debe mostrar su precio original junto al rebajado, o bien indicar de forma clara el porcentaje de descuento. La calidad de los productos y la garantía no pueden variar respecto al resto del año. Si compras durante las rebajas, tus derechos no se reducen. Entre las prácticas que pueden engañar al consumidor, las organizaciones advierten de productos que solo se fabrican o compran para la temporada de rebajas, sin un precio anterior real desde el que se pueda calcular el descuento.

También se han detectado subidas de precio justo antes de las rebajas para simular grandes descuentos, o prendas defectuosas y devueltas por otros consumidores vendidas sin comunicarlo. Incluso algunos comercios intentan limitar el pago con tarjeta o imponen restricciones en las devoluciones de artículos rebajados.

Qué puede hacer el consumidor ante un fraude

Para evitar sorpresas y compras impulsivas, las asociaciones de consumidores aconsejan elaborar una lista de necesidades antes de salir de compras. Comparar precios y analizar las ofertas con calma ayuda a distinguir un verdadero descuento de una estrategia comercial. Igualmente, es fundamental conservar siempre el tíquet de compra, ya que es imprescindible para cualquier reclamación, cambio o devolución.

Si surge un problema, lo primero es intentar resolverlo en el propio establecimiento. Si no se consigue una solución, hay que pedir la hoja de reclamaciones, un derecho que ningún comercio puede negar. Ante un conflicto persistente, la denuncia ante las autoridades de consumo o el apoyo de organizaciones como Facua y OCU pueden ser el siguiente paso. Las rebajas ofrecen oportunidades, pero también desafíos. Solo el consumidor informado puede disfrutar de los descuentos sin renunciar a sus derechos.