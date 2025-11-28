MediaMarkt y Carrefour, entre las siete grandes empresas multadas con 350.000 euros por el Gobierno por falsas rebajas en el Black Friday

Encuesta Black Friday

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha hecho públicos este viernes los nombres de las cinco de las grandes empresas que se enfrentaron a sanciones económicas por un total de 350.000 euros después de que el Gobierno detectase anuncios engañosos de descuentos en sus productos durante la campaña del Black Friday de 2023. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy identificó subidas de precios días antes para simular grandes rebajas en MediaMarkt, Carrefour, PC Componentes, Notino Italia, Gestaweb 2020 y otras dos firmas cuyos nombres no han trascendido.

Esta práctica ilegal, con la que las empresas pueden comercializar los artículos como descontados aunque se estén vendiendo a su precio original, y otras detectadas suponen una infracción del artículo 47.1 m) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. bnotina Italia recibió la multa de mayor cuantía, de 110.000 millones de euros, seguida de Gestaweb 2020 (100.000 euros), MediaMarkt (25.000 euros), Carrefour (21.500 euros) y, por último, PC Componenetes, con 1.500 euros.

Estas cinco de las siete empresas multadas por publicidad engañosa recibieron, además de la multa económica, una sanción accesoria que obliga a publicar sus nombres. Las siete deben eliminar las supuestas rebajas falsas de sus anuncios, medida con la que las autoridades buscan desalentar estas prácticas y proteger a los consumidores.

Nueva campaña contra las estafas

En un comunicado, Consumo asegura que este Black Friday volverá a monitorizar las promociones en páginas webs y superficies comerciales para evitar fraudes a los consumidores. A partir de este viernes, el Ministerio intensificará su labor de vigilancia sobre las prácticas comerciales que tienen como objetivo influir de manera poco transparente en las decisiones de compra de los usuarios y desde Consumo describen como “patrones oscuros”.

Un hombre pasea frente a un escaparate que anuncia descuentos por el Black Friday. (REUTERS/Temilade Adelaja)

Entre los principales métodos bajo escrutinio figura el de los precios por goteo, en el que parte del importe final de un producto o servicio se oculta durante las primeras fases del proceso de compra. Solo al avanzar en el proceso, el consumidor descubre cargos adicionales, como tasas, suplementos u otros gastos obligatorios.

Presiones al cliente y falta de transparencia

Otra táctica que será monitorizada consiste en las técnicas de venta bajo presión. Estas incluyen desde relojes de cuenta atrás que no corresponden a situaciones reales, hasta mensajes que simulan una escasez de existencias en realidad inexistente. Con estos recursos, el comercio fuerza una sensación artificial de urgencia que busca acelerar las decisiones sin dejar espacio para la consideración.

El Ministerio también pondrá especial atención a la variabilidad de los precios dinámicos, es decir, aquellos que cambian su valor durante la compra sin una explicación clara para el cliente. Por otro lado, la personalización de precios en función de los datos personales del usuario será motivo de revisión, ya que este tipo de discriminación puede crear diferencias de precio injustificadas entre distintos compradores.

Además, la campaña abordará las comparaciones de precios engañosas, una práctica en la que los comercios muestran el precio promocional junto a otro de referencia que rara vez ha estado vigente en el mercado. Así, se ofrece una impresión de descuento mucho mayor que el ahorro real que obtiene el cliente. Desde Consumo advierten que deberá usarse como precio para comparar “el menor precio que se haya mostrado en los últimos 30 días”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.