7 consejos para viajar con perros y gatos, según los especialistas

La nueva resolución nacional exige transportín cerrado y documentación sanitaria al viajar con animales (Imagen Ilustrativa Infobae).

El crecimiento constante de personas que viajan junto a sus perros y gatos impulsó cambios significativos en la normativa argentina, como publicó Infobae. La reciente resolución 2076/2025 de la Secretaría de Transporte establece directrices claras para el traslado de mascotas en micros de larga distancia y trenes bajo jurisdicción nacional.

Ahora, cada adulto solo podrá llevar un animal en un contenedor o transportín cerrado y es obligatorio presentar documentación sanitaria vigente, como la constancia de vacunación antirrábica.

Además, las empresas pueden fijar tarifas y condiciones específicas, mientras que los perros guía y de asistencia deben ser admitidos sin coste adicional, conforme a la ley 26.858. Estos cambios acompañan una tendencia global que reconoce a los animales como miembros del núcleo familiar, pero viajar con ellos exige preparación, responsabilidad y el cumplimiento de normas precisas.

Consejos clave para viajar con mascotas

El automóvil particular es el medio de transporte más flexible para viajar con perros y gatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evalúe si el viaje es adecuado para su mascota. Antes de decidir viajar, consulte al veterinario para analizar la edad, salud y temperamento del animal. Según la veterinaria Lilian Wong, de la Universidad Estatal de Oregón, algunos animales disfrutan el viaje, pero otros pueden sufrir altos niveles de estrés. En caso de dudas, considere alternativas como cuidadores o residencias especializadas. Conozca y cumpla la normativa vigente. La Secretaría de Transporte de Argentina exige que cada adulto lleve solo un animal en transportín cerrado y que presente el certificado de vacunación antirrábica y la documentación sanitaria vigente, según las nuevas recomendaciones. Las empresas pueden definir especies, pesos y tarifas, y establecer rutas y frecuencias habilitadas. Elija el medio de transporte más conveniente Automóvil: es recomendable utilizar transportín anclado con cinturón de seguridad o sistemas homologados. El animal debe viajar en el asiento trasero, sin sacar la cabeza por la ventanilla ni viajar en la caja de camionetas abiertas. Realice paradas frecuentes y lleve siempre identificación visible y correa. Nunca deje a la mascota sola en el vehículo: el interior puede alcanzar temperaturas peligrosas en minutos, con riesgo de daños graves o muerte. Avión: una publicación de National Geographic subraya los riesgos adicionales de este medio de transporte, sobre todo para razas braquicéfalas. Es obligatorio un certificado sanitario emitido por un veterinario acreditado en los diez días previos, cumplir con vacunas y requisitos de la aerolínea y país de destino, y optar por vuelos directos y horarios adecuados para evitar temperaturas extremas. Familiarice a la mascota con el transportín con antelación y evite sedarla sin indicación veterinaria. Tren o barco: es recomendable informarse sobre las políticas de cada empresa, que pueden variar. Habitualmente, solo se admiten mascotas en transportín y bajo ciertas condiciones de peso y tamaño. En barcos, salvo perros de asistencia, la mayoría de las rutas no admiten animales o los confinan en jaulas especiales. Planifique la logística en el destino. Según National Geographic, es aconsejable confirmar si el alojamiento acepta mascotas, conocer sus reglas y eventuales recargos, y prever la adaptación del animal al nuevo entorno. Lleve cama, juguetes, alimentos habituales y establezca un espacio seguro. Bloquee zonas peligrosas y lleve bolsas para desechos, manteniendo siempre la limpieza. Prepare la documentación sanitaria y un plan de emergencia. Los especialistas coinciden en que debe mantener actualizados el certificado de salud y las vacunas. Para viajes internacionales, reúna los formularios y requisitos específicos del país de destino. Lleve una foto reciente de la mascota y un plan de emergencia ante extravío o incidente médico. Respete límites y requisitos de las empresas de transporte. De acuerdo con la Secretaría de Transporte, las compañías pueden fijar tarifas, límites de peso, edad y especies admitidas, así como rutas y frecuencias. Los perros guía y de asistencia deben viajar sin coste extra, conforme a la ley. Mantenga flexibilidad y responsabilidad en todo momento. Los especialistas señalan que viajar con mascotas implica adaptarse a imprevistos y estar dispuesto a ajustar los planes para priorizar el bienestar animal y la seguridad de todos. La capacidad de buscar alternativas y actuar ante cualquier contratiempo es esencial para una experiencia positiva.

Viajar con perros y gatos requiere compromiso y una planificación rigurosa. Cumplir con las normativas, considerar el bienestar animal y estar preparados para imprevistos son claves para un trayecto seguro y satisfactorio para todos los involucrados.

Logística en destino: cómo asegurar el bienestar en el nuevo entorno

Antes de viajar, es fundamental consultar al veterinario para evaluar la aptitud física y emocional del animal (Freepik)

Al llegar al destino, la organización previa resulta fundamental para la seguridad y comodidad de perros y gatos. Antes de viajar, confirme si el alojamiento acepta mascotas, cuáles son sus normas, posibles recargos y restricciones sobre cantidad, tamaño o tipo de animal. De acuerdo con National Geographic, algunos hoteles no permiten que las mascotas permanezcan solas en la habitación, lo que puede influir en la planificación de las actividades.

Si se hospeda en casa de familiares, considere tanto la adecuación del ambiente como la tolerancia de los residentes hacia los animales. Los especialistas recomiendan llevar la cama, juguetes y alimento habitual, además de establecer un espacio seguro para la mascota en el nuevo entorno. Es imprescindible bloquear zonas potencialmente peligrosas, tener siempre bolsas para desechos y limpiar después de cada salida. Una adaptación cuidadosa y el respeto por las normas del hospedaje contribuyen a una experiencia satisfactoria y a la seguridad de todos.