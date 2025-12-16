La DGT explica cómo deben viajar los perros en el coche: “Más de la mitad de los conductores vive situaciones de riesgo por no llevar a los animales bien sujetos”

De este modo, podría dañarse a sí mismo o al resto de pasajeros. (VisualesIA)

Cuando nos desplazamos por la ciudad, somos partícipes del tráfico, ya sea como peatones, conductores, viajeros o en compañía de algún animal como un perro o un gato. A pesar de que transportar a un perro en el coche puede ser una experiencia que muchos conductores comparten, también puede conllevar ciertos riesgos si no se toman en consideración algunas medidas clave que garantizan la seguridad.

Según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (Anfaac), en España hay más de 20 millones de mascotas, y todas ellas en algún momento se desplazan con nosotros en el coche. Esta situación ha generado una mayor necesidad de adaptar las normas y prácticas relacionadas con el transporte de animales en vehículos.

En España, según la normativa actual, las mascotas no deben interferir con la conducción. Sin embargo, no se detallan medidas específicas para garantizar su seguridad. La Dirección General de Tráfico (DGT), por ejemplo, advierte que el transporte inadecuado de animales puede representar un riesgo significativo tanto para ellos como para los ocupantes del vehículo. Según explican, en caso de un accidente, una mascota que no tenga la sujeción adecuada puede poner en peligro la vida de todos los pasajeros.

Normas a tener en cuenta

Desde la DGT destacan algunas normas simples a tener en cuenta a la hora de viajar con nuestra mascota en el coche. En primer lugar, explican que es necesario colocar un separador que impida que nuestra mascota ocasione molestias o pueda ser causa de distracciones: “Más de la mitad de los conductores vive situaciones de riesgo por culpa de no llevar a los animales bien sujetos en los vehículos”.

Destacan que en caso de accidente, un perro suelto multiplicaría los peligros, ya que saldría despedido. De este modo, podría dañarse a sí mismo o al resto de pasajeros. Por tanto, además del separador, recomiendan utilizar sistemas de retención para mascotas.

El último consejo es llevar siempre la documentación de la mascota: “El animal debe tener la cartilla sanitaria oficial actualizada y sellada por un veterinario colegiado”. También apuntan que cuando se viaja por la Unión Europea, hay que llevar también su Pasaporte para Animales Domésticos. Como siempre, el microchip será igual de útil en caso de pérdida del animal.

¿Cómo elegir el sistema de retención adecuado?

Existen varios sistemas de sujeción para animales disponibles para incorporar al vehículo: desde los arneses de uno o dos anclajes, hasta transportines en el suelo o maletero. También existen las rejillas rígidas para el maletero.

Desde la DGT afirman que el factor que más peso va a tener a la hora de elegir un sistema de retención adecuado es el tamaño y el tipo de animal: “En general, la mejor forma de llevar mascotas, si estas son pequeñas, es en su transportín en el suelo del vehículo”. Por otro lado, si se trata de una mascota grande, recomiendan colocar el transportín en el maletero en posición transversal a la dirección de la marcha. En este caso, para mayor seguridad, es preferible combinar este sistema con la rejilla divisoria.

Independientemente del sistema de sujeción preferido, lo más importante es no dejar que el animal vaya en brazos. También se recomienda consultar al veterinario para prevenir mareos, y no dejar a la mascota en el interior del vehículo con altas temperaturas. Al abrir el portón o la puerta, es necesario prever situaciones de riesgo, ya que el animal puede salir corriendo.