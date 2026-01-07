Un joven de 17 años paga todas las deudas de su madre: “Mi madre me lo dio todo e hizo todo por mí”

Adolescente de diecisiete años (Imagen ilustrativa Infobae)

Aman Duggal, un joven de 17 años, ha sorprendido a su madre al enunciarle que ha logrado pagar todas sus deudas. Un vídeo difundido por Instagram muestra al joven dando la noticia. Las imágenes, que se viralizaron en pocas horas, reflejan el momento en que le comunica que no solo ha saldado las cuentas pendientes, sino que también se hará cargo de los gastos mensuales a partir de ahora. La reacción de su madre, visiblemente emocionada, ha conmovido a miles de usuarios.

Según informó La Dépêche, la escena fue grabada tras un año de esfuerzo por parte del joven. Durante todo este tiempo, su principal objetivo había sido aliviar la carga económica de su madre, a quien considera la persona más importante de su vida.

En el video, Aman comienza hablándole con calma. Le dice que le quiere y que necesita expresárselo. Esto es algo que no siempre logra decir con palabras. “Eres la mujer más importante de mi vida”, declara.

El joven entonces le pide que cierre los ojos. Cuando los vuelve a abrir, Aman le entrega el dinero y le explica que será utilizado para pagar todas sus deudas. A continuación, le promete que se encargará de las facturas mensuales a partir de ese momento. La mujer rompe a llorar y lo abraza.

Un gesto preparado durante un año

De acuerdo con la información difundida, el joven llevaba cerca de un año organizando la sorpresa. Durante ese tiempo, trabajó y ahorró con el objetivo de reunir el dinero suficiente para cubrir las deudas acumuladas de su madre.

En la descripción que acompaña la publicación, el joven explica las razones de su gesto: “mi madre me lo dio todo e hizo todo por mí”, escribió. “No hay palabras para describir este sentimiento. He imaginado este momento tantas veces. Estoy increíblemente agradecido y le doy gracias a Dios, a mi madre y a mí mismo”.

El mensaje fue compartido por los usuarios de internet. En pocas horas, el video acumuló una gran cantidad de visualizaciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados del día.

En este sentido, muchos usuarios destacaron la madurez del joven y el valor del gesto hacia su madre. “Estoy muy orgulloso de ti, hermano. ¡Felicidades!”, escribió uno de ellos. “Guau, qué video tan bonito”, comentó otro.

Más allá del impacto en redes sociales, el video abrió un debate sobre la importancia de los cuidados como eje vertebrador de las familias y las comunidades. Asimismo, destaco la virtud de la responsabilidad en edades tan tempranas. Algunos señalaron que el gesto no solo tiene un valor económico, sino también simbólico, al reconocer años de sacrificio materno. Es una forma de devolver a su madre todo el esfuerzo que puso en sacarlos adelante.

El caso de Aman Duggal se suma a otros contenidos virales que muestran actos de apoyo familiar protagonizados por jóvenes. El video sigue circulando en Instagram, donde continúa acumulando mensajes de apoyo y reconocimiento.