España

El temporal ‘Francis’ en las carreteras: 36 vías afectadas por la nieve y ocho tramos cerrados

La bajada de temperaturas generalizada en toda España ha provocado que nieve en cotas bajas, además de añadir peligrosidad a las carreteras

Una máquina quitanieves y una
Una máquina quitanieves y una grúa en una carretera de Altube (Foto de archivo)

El temporal ‘Francis’ da sus últimos ramalazos en forma de copo de nieve en España. La bajada de temperatura y la caída de nieve localizada en algunos puntos del país durante el día de Reyes de ayer, mantiene mantiene 36 carreteras afectadas en la península. De estas, ocho tramos están completamente cerrados, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) durante la madrugada de este lunes y recoge la Agencia EFE.

Entre las consecuencias más severas, en Granada la A-395 permanece intransitable en ambos sentidos entre los kilómetros 32 y 50, mientras que la A-4025 también está cerrada entre el 0 y el 7,35 en Sierra Nevada. Andalucía mantiene el aviso amarillo por bajas temperaturas hasta las 9 de la mañana. No obstante, Castilla-La Mancha lo hará a -14 ºC y con un nivel rojo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El aviso se mantendrá en la región hasta las 9 de la mañana, momento en que se prevé que la situación cambie a verde.

En Asturias, resultan cortados los accesos de la AS-348 (del km 6 al 20), la CO-4 (del 0 al 12,75) y la LN-8 (de los km 10 al 28). Mientras que Salamanca enfrenta el cierre de la DSA-191 entre los km 8 y 10,6 en Candelario, y Navarra mantiene bloqueados los tramos NA-2011 (del km 7 al 10,8 en Pikatua) y NA-2012 (de 7,2 a 23,56 entre Muskilda e Irati). Las dos últimas comunidades autónomas, harán frente a temperaturas mínimas y nieve durante gran parte del día de hoy.

El nivel rojo continúa en 22 carreteras

En 22 carreteras la situación se mantiene en nivel rojo, donde el uso de cadenas es obligatorio y la circulación está limitada para autobuses y vehículos pesados, de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades pertinentes.

En Andalucía, los cortes afectan a la AL-4404 (km 20,0 a 28,0) y la AL-5405 (km 12,0 a 28,0) en Almería, y a la A-4030 (km 0 a 7,38) junto a la A-4301 (km 15,0 a 38,0) en Granada. Asturias aporta a este listado nueve vías, donde cinco son puertos de montaña: San Isidro (AS-112), Tarna (AS-117), Leitariegos (AS-213), Somiedo (AS-227) y AS-230. El Puerto de Ventana (AS-228), con restricción de acceso a autobuses y pesados, conecta Asturias y Castilla y León.

En Castilla y León se reporta nivel rojo en seis trayectos, entre ellos la BU-571 y BU-574 en Burgos, la N-621 (km 65 a 121) y N-625 (km 92 a 121) en León, así como DSA-191 (km 0,0 a 8,0) y SA-203 (km 8,0 a 12,0) en Salamanca.

Nieve abundante en la A-23 entre Sabiñánigo y Jaca este domingo.

El nivel amarillo afecta, por su parte, a la LU-633 en Lugo (del km 0,0 al 14,0), restringiendo el paso a vehículos pesados. Además, está prohibido el adelantamiento para este tipo de tránsito en otras cinco carreteras en nivel verde. La DGT recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las vías antes de circular por carretera con este tiempo frío.

