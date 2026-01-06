Nieve, viento, frío y oleaje activarán mañana avisos en 14 CCAA, con rojo por mínima de hasta -14°C en Guadalajara

Parameras de Molina, en Guadalajara, enfrentará temperaturas mínimas previstas de hasta -14℃ este miércoles 7 de enero, motivo por el cual la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una alerta roja por frío extremo, calificada como situación de “peligro extraordinario”. Según informó la AEMET, el fenómeno meteorológico adverso afectará a la mayor parte de España, al activar avisos por nieve, viento, bajas temperaturas y oleaje peligroso en 14 comunidades autónomas.

Tal como detalló la AEMET, en diversas regiones, incluidas Girona y Huesca, se espera que los termómetros marquen mínimas de -6℃, mientras que en Ávila y Cuenca se prevén valores de -5℃. No obstante, el caso más extremo corresponde a Parameras de Molina. En total, hay zonas con aviso amarillo por nevadas que incluyen Huesca, Zaragoza, León, Zamora, Lleida, el centro de Navarra y Álava. Por el contrario, las provincias de Huesca, Zaragoza, Teruel, Barcelona, Girona y Lleida estarán bajo alerta naranja por temperaturas particularmente bajas, lo que implica una situación de mayor precaución.

La previsión de la AEMET indica además que, asimismo, se han designado alertas amarillas por viento en diversas áreas del país, entre ellas Huesca, Girona, Lleida, así como varias islas del archipiélago canario: Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Estas zonas podrían verse afectadas por rachas intensas, especialmente en Canarias, donde se esperan vientos de aliso especialmente fuertes, y en los litorales cantábricos, Pirineos, Ampurdán y el bajo Ebro, donde predominarán vientos de componente oeste y noroeste.

En cuanto a las condiciones marítimas, la AEMET ha activado avisos por oleaje en los litorales de Asturias—tanto occidental como oriental—, en las Islas Baleares (Mallorca y Menorca), con diferentes niveles de alerta (amarillo y naranja), en la costa de Cantabria, Tarragona, Girona, Guipúzcoa, Vizcaya y Melilla, además de en la costa de Gran Canaria, La Gomera y Tenerife. Se prevén olas de considerable tamaño y condiciones peligrosas para la navegación y la franja costera.

Sobre las nevadas, la AEMET también reportó la probabilidad de que se acumulen espesores significativos de nieve en el Pirineo, así como en puntos de la cordillera Cantábrica, y la posibilidad de episodios de nieve en cotas bajas del norte peninsular. La cota de nieve comenzará siendo muy baja, entre 500 y 600 metros, y tenderá a ascender con el avance del frente meteorológico, situándose posteriormente entre 1.000 y 1.200 metros. Pese a esto, la agencia no descarta que se puedan producir nevadas hasta en cotas de 300 a 500 metros en el centro y norte de la Península.

El frío intenso no solo afectará a la Península, ya que la Agencia Estatal de Meteorología también contempla heladas en las Islas Baleares y en amplias zonas del interior peninsular. La intensidad de las heladas será en general moderada, aunque se registrarán episodios localmente fuertes en los valles altos de la mitad este y en los Pirineos. En Mallorca, igualmente, se anticipan temperaturas mínimas que darán lugar a heladas.

Respecto a las temperaturas máximas, la AEMET prevé que, en términos generales, estos valores experimenten un ascenso, especialmente en las áreas de mayor altitud, mientras que los valles del suroeste y el extremo nordeste podrán experimentar mínimas aún más bajas. El pronóstico señala que en las Baleares, los litorales de la mitad sur del Mediterráneo y las depresiones del cuadrante suroeste de la Península las mínimas continuarán descendiendo respecto a jornadas anteriores. En otras áreas del país, las temperaturas mínimas se mantendrán estables o podrían experimentar ligeros ascensos, sobre todo en regiones de Galicia, Aragón y el área del Cantábrico.

El medio AEMET informó finalmente que estas condiciones meteorológicas extremas exigen precaución de los residentes y de quienes deban desplazarse por las áreas afectadas, especialmente por la combinación de heladas, nieve, vientos fuertes y oleaje, así como por las notables diferencias en el comportamiento de las temperaturas entre las distintas regiones mencionadas.