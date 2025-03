Qué le ha pasado a Nagore Robles y el motivo por el que ha acudido a urgencias: “Pensaba que estaba un poco mejor, pero me encuentro con esto”

Qué le ha pasado a Nagore Robles (Montaje Infobae, @nagore_robles)

La concursante de Bake Off, Nagore Robles, es una de las celebridades de la televisión española más conocida. Su camino en el mundo audiovisual comenzó en 2009 en Gran Hermano 11, siendo la participante con el mayor porcentaje de expulsión en la historia del programa. Sin embargo, su carisma y su arrolladora personalidad ha hecho que se convierta en una presentadora y colaboradora más destacadas. En los últimos años, se la ha visto como colaboradora en los diferentes realities de Mediaset, como La isla de las tentaciones.

Igualmente, la de Vizcaya fue la concursante ganadora en Acorralados: perdidos en el bosque en 2011, tertuliana en De buena ley y El programa de Ana Rosa y presentadora en Mujeres y Hombres y Viceversa en 2019 y 2020 durante la baja por maternidad de Toñi Moreno. Incluso inició su propio programa de televisión, Sobreviviré, en Mitele Plus y presentó el show Baila Conmigo en Cuatro en 2022 y Pesadilla en el Paraíso en 2023.

Sin embargo, la vasca también ha tenido algunos altibajos durante los más de diez años que lleva trabajando en televisión. En una ocasión la influencer ha comentado los dolores menstruales que sufre cada mes y que le provoca hinchazón y molestias: “Llevo normalizando toda mi vida estos episodios insoportables y no quiero ni debo hacerlo por más tiempo”, aseguró en una publicación de Instagram. Asimismo, Nagore tuvo que someterse a una operación de espalda en diciembre de 2023 debido a la deshidratación de un disco vertebral y una hernia discal, según Telecinco. No obstante, Robles hizo saltar las alarmas el pasado jueves 6 de marzo cuando afirmó haber tenido que ir a urgencias por unos mareos preocupantes y la fuerte reacción alérgica tras tomar la medicación.

“No me había sentido así jamás”

Después de acudir preocupada a urgencias, la exconcursante de Gran Hermano ha compartido en sus redes sociales el motivo por el que se ha tenido que someter a varias pruebas médicas y por el que ha seguido un tratamiento y una medicación que la dejaron “KO”. Al verse especialmente afectada, Nagore ha confesado: “No me había sentido así jamás”.

La natural de Basauri ha compartido una historia de Instagram donde se le ve el pecho enrojecido y un tanto inflamado. Según el médico que la ha atendido podría deberse a una fuerte reacción alérgica ante un tratamiento: “La doctora me dijo que tenía vértigo posicional paroxístico benigno y me dieron en vena unos cuantos medicamentos", ha explicado la de 41 años. Según Mayo Clinic, este trastorno del equilibrio es una causa común de vértigo que provoca episodios breves de mareo, que pueden ser leves o intensos, al cambiar la posición de la cabeza. Aunque molesto, rara vez es grave, salvo por el riesgo de caídas.

La concursante de Bake Off ha aprovechado esta publicación para desahogarse un poco con sus seguidores, pues parece que no está pasando por una buena racha. "Pensaba que estaba un poco mejor, pero me encuentro con esto. Parece que hoy tampoco es mi día", ha reconocido. A pesar de que el pasado jueves la colaboradora de Mediaset haya confesado sentirse “bastante floja”, Nagore ha estado en el concierto de Dani Fernández en el Movistar Arena. La vizcaína ha estado acompañada por Susana Bicho, Carla Flilla, Dulceida, José Obando, dándolo todo desde la grada del Palacio de los Deportes.