Nagore Robles estrena ‘Uno de GH20′: “Me da miedo perder mi frescura y convertirme en un sucedáneo”

Nagore Robles se embarca en un proyecto televisivo que supone un regreso a sus inicios. 16 años después de su paso por Gran Hermano 11, donde consiguió la expulsión con mayor porcentaje de la historia, la comunicadora se pone al frente de Uno de GH20, el reality de Mediaset Infinity que arranca este lunes 29 de septiembre y en el que, por primera vez, la audiencia podrá ser parte activa del casting final de Gran Hermano en su vigésima edición.
Ilusionada y nerviosa, la vasca atendía a Infobae España y otros medios en la presentación del formato en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz para confesar cómo está viviendo esta nueva aventura profesional que, para ella, no es ningún regreso. “Nunca me he ido de Mediaset”, asevera en esta entrevista en la que recuerda su paso por la casa de Guadalix, su histórica eliminación y las puertas que le ha abierto el reality.
-Pregunta: ¿Cómo ha sido el proceso de volver a Mediaset?
-Respuesta: Me hace gracia esto. Yo nunca me he ido de Mediaset. Otra cosa es que yo, después de 16 años, hiciera un parón. Cualquiera que esté 16 años siempre haciendo el mismo recorrido y el mismo trabajo, necesita un poco de oxígeno. Yo lo que hice simplemente fue decir: “Voy a parar un poquito y a ver qué otros proyectos puedo tener”. Nada más. Pero yo nunca me he ido de Mediaset ni tampoco me voy de Televisión Española. No me voy de ninguna parte. Estamos todos y somos contratados para proyectos que te hagan crecer.
-P: ¿Qué te gustaría hacer aparte de realities?
-R: Creo que soy una muy buena comunicadora. Una persona muy entendida en el medio me enseñó que los proyectos no están hechos para presentadores, sino para el público. Los formatos se hacen para la gente y luego ya la cadena decide cuál es el mejor presentador para darle forma. En cuanto a qué me gustaría presentar: el debate de ‘Gran Hermano’.
-P: En su día te ofrecieron participar en ‘Supervivientes’ y no llegó a pasar. ¿Irías ahora?
-R: Ahora mismo no está en mis planes entrar en un reality. Pero no te puedo decir que jamás voy a entrar. La vida da muchas vueltas. No lo sé. Igual dentro de un tiempo digo: “Uh, le quiero meter ahí una chispa a mi vida”, pero ahora mismo me apetece meditar por las mañanas y tomar mi matcha.
-P: ¿Te verías como presentadora desde Honduras?
-R: Puede ser, sí. Es mucha responsabilidad y no es nada fácil. Tenemos ahí un legado que lo han hecho superbién. A mí me encanta Laura Madrueño y espero que la podamos seguir disfrutando en Honduras mucho más tiempo.
-P: ¿Qué le dirías a aquella Nagore que hizo el casting de ‘Gran Hermano’?
-R: Pues nada, que te queda muchísimo por aprender y por disfrutar y que no te dejes guiar por las opiniones ni por los titulares, porque los periódicos de hoy llenan las papeleras de mañana. El futuro es tan largo, por suerte.
-P: ¿Sigues teniendo el récord de porcentaje de expulsión?
-R: En España sí. El mundial me lo quitaron, desgraciadamente. Estoy segura de que si volviera a entrar, batiría mi propio récord y el mundial.
-P: ¿Cómo te afectó que te echaran por un porcentaje tan amplio?
-R: Honestamente, a mí no me afectó. Ya que te vas, pues te vas por la puerta grande. Me hubiera fastidiado más irme con un porcentaje igualado. Yo sabía perfectamente cuál era mi carácter, también fue la primera vez en la historia que se coló el audio del público en la casa y los abucheos me dieron algunas pistas. (Ríe)
“La cancelación de ‘Sálvame’ es como la vida, pasa en todos los trabajos”
-P: ¿Qué es lo que más te ilusiona y lo que más te asusta de este nuevo proyecto?
-R: Lo que más me ilusiona es estar desde el principio en este nuevo formato. Lo que más miedo me da es perder esta frescura mía por querer hacerlo tan sumamente bien y ceñirme tanto al guion que pierda Nagore Robles y de repente me convierta en un sucedáneo que no lo disfrute. Me encantaría disfrutarlo.
-P: Telecinco está viviendo un cambio de ciclo. ¿Cómo ves la cadena?
-R: Creo que tiene una ruta marcada estupenda, donde apuesta por formatos como ‘Uno de GH20’. Van a apostar por proyectos nuevos y, como todo en la vida, hay algo que encaja más con la audiencia y hay cosas que no. Yo estoy encantada de presentar ahora mismo esto. ‘Gran Hermano’ lleva treinta y dos ediciones. Es muy fuerte, durante veinticinco años no ha parado. Es un buque insignia de la cadena y estoy encantada de formar parte de él.
-P: ¿Cómo viviste la cancelación de ‘Sálvame’?
-R: Esto es como en la vida, ¿en qué trabajo no ocurre esto? De repente hay parte de la plantilla que se va, vuelven otros… Al final se trata de hacerlo lo mejor posible con aciertos, con errores, pero seguimos todos en el mismo medio intentando hacer que en casa la gente disfrute todo lo que pueda.
-P: Tú eres una superviviente de aquella época…
-R: Bueno, es que soy autónoma, cariño, desde hace muchísimos años. (Ríe) Todos somos supervivientes.