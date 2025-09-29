España

Nagore Robles y Sandra Barneda se rencuentran frente a los focos y las redes sentencian: “Frialdad total”

Las presentadoras se volvieron a ver en ‘Supervivientes All Stars’, un encuentro que los espectadores percibieron cargado de tensión e incomodidad

Alba García

Alba García

Nagore Robles y Sandra Barneda,
Nagore Robles y Sandra Barneda, en el plató de 'Supervivientes All Stars'. (MEDIASET)

Este domingo, durante la emisión de la gala de Supervivientes All Stars 2025: Conexión Honduras, presentada por Sandra Barneda, se produjo uno de los momentos más comentados de la noche: el reencuentro en directo entre la periodista catalana y su expareja, Nagore Robles.

La ocasión no era otra que la visita de Robles al plató para promocionar el gran estreno de Uno de GH20, el nuevo formato de Mediaset Infinity que arranca este lunes 29 de septiembre a las 21:00 horas. Fue la propia Barneda la encargada de anunciarlo: “Mañana a las nueve, en directo, se estrena en Mediaset Infinity el programa ‘Uno de GH20’ con Nagore Robles”. Acto seguido, Nagore entraba en plató, y la presentadora le recibía con un rápido abrazo y un “¡Estás de estreno, por fin!”.

Visiblemente nerviosa, Robles resumió a toda velocidad las claves del nuevo reality: “Estoy de estreno, sí. Estoy muy contenta. Mañana a las nueve de la noche, en Mediaset Infinity, tenéis la gala en directo del casting de ‘Gran Hermano’. Estamos buscando a una persona para que entre directo en ‘Gran Hermano’. Es la primera vez que vamos a visualizar el casting en directo. Vamos a tener galas los lunes y miércoles a las nueve de la noche en directo”.

La presentadora adelantó que el programa contará con un gran despliegue: colaboradores, familiares de los aspirantes, un plató renovado y, además, señales 24 horas gratuitas a través de Mediaset Infinity. “Lo digo todo corriendo porque sé que tenéis mucho contenido”, se excusaba, consciente del ritmo de la gala.

Barneda cerró la intervención con rapidez: “¡Mañana a las nueve! Gracias, Nagore”, dando paso a un adelanto del nuevo formato. Un intercambio de apenas un minuto que fue suficiente para que la audiencia detectara una evidente frialdad entre ambas.

El público en redes no tardó en reaccionar. Comentarios como “Frialdad total, no se dan ni dos besos”, “Sandra parecía en un funeral” o “Menuda tensión, tierra trágame” se multiplicaron durante la noche.

Aunque ni Barneda ni Robles han aclarado nada sobre su reencuentro televisivo, lo cierto es que su gesto distante y la falta de complicidad se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la gala de Supervivientes.

El regreso de Nagore Robles a Mediaset

Nagore Robles se embarca en un proyecto televisivo que supone un regreso a sus inicios. 16 años después de su paso por Gran Hermano 11, donde consiguió la expulsión con mayor porcentaje de la historia, la comunicadora se pone al frente de Uno de GH20.

El reality de Mediaset Infinity que arranca este lunes 29 de septiembre y en el que, por primera vez, la audiencia podrá ser parte activa del casting final de Gran Hermano en su vigésima edición.

