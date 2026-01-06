España

La nieve de la borrasca Francis afecta a 55 carreteras en el Día de Reyes: nueve secundarias están cerradas y tres nacionales se encuentran en nivel rojo

Las autoridades recomiendan consultar el estado del tráfico y la previsión meteorológica antes de viajar, evitar desplazamientos innecesarios, y llevar siempre cadenas o neumáticos de invierno

Guardar
Mapa de restricciones en las
Mapa de restricciones en las carreteras españolas este martes 6 de enero (DGT)

La borrasca Francis está dejando este martes una imagen complicada en el tráfico de España, con 55 carreteras afectadas por la nieve y el hielo, importantes restricciones al tráfico y temperaturas inusualmente bajas incluso para esta época del año. Las autoridades meteorológicas mantienen activas alertas por nieve, frío y viento en casi todo el país, mientras que en zonas del interior como Guadalajara se han llegado a registrar temperaturas extremas de hasta -15 °C.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decretado el nivel rojo en tres carreteras nacionales a su paso por Castilla y León y Asturias, donde el uso de cadenas o neumáticos de invierno es obligatorio, el límite de velocidad se ha reducido a 30 km/h y está prohibido el paso de autobuses y vehículos pesados.

Las principales vías en nivel rojo son:

  • N-621, entre Santa Olaja de la Varga y Llánaves de la Reina (León).
  • N-625, entre Riaño y Oseja de Sajambre (León).
  • N-630, entre Villamanín y Arbás del Puerto, incluyendo el Puerto de Pajares (Asturias-León).

Además de estos tramos, otras carreteras nacionales en Burgos y Palencia presentan condiciones complicadas, aunque con nivel de servicio verde y transitables con precaución.

Autovías y principales arterias

En la red de autovías y autopistas, la AP-67, que conecta Palencia con Cantabria, mantiene restricciones a 60 km/h y limita el paso de camiones por el nivel amarillo activado debido al hielo y la nieve. También hay prohibiciones específicas para adelantar a vehículos pesados en tramos de la A-92 (Granada) y la AP-66 (Asturias-León).

Imagen de la DGT de
Imagen de la DGT de las carreteras afectadas por la nieve

Otras importantes vías como la A-1, A-6 o AP-1 registran nieve en sus márgenes y condiciones resbaladizas, aunque sin cortes totales.

Cierres y restricciones en la red secundaria

La red secundaria está siendo la más castigada por el temporal. En total nueve carreteras permanecen cerradas por acumulación de nieve y riesgo de placas de hielo en provincias como Granada, Almería, Asturias, Salamanca y Navarra. Entre ellas figuran los puertos de montaña A-1178, A-337, A-4025, y la A-395 en Sierra Nevada.

En Asturias, donde la nieve se ha asentado con especial virulencia, un total de 19 puertos de montaña requieren el uso obligatorio de cadenas, y algunos como El Connio o el de Pajares para camiones continúan cerrados.

Alerta en casi toda España

El temporal no se limita al norte y centro. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos activos por nieve, viento y frío en la mayor parte del territorio, desde Castilla-La Mancha hasta Cataluña y Galicia. Las nevadas han sorprendido a muchos conductores fuera de las zonas de montaña, mientras se aconseja extremar la prudencia ante posibles placas de hielo especialmente en las horas nocturnas y primeras de la mañana.

Debido al desplome térmico, gran parte de la península está bajo alerta por temperaturas mínimas, con heladas generalizadas que complican aún más la circulación, y con algunas zonas que pueden llegar a alcanzar cifras históricas en esta época del año.

La borrasca Francis deja una estampa invernal en Madrid. La capital española se ve afectada por una intensa nevada que cubre vehículos y vías, complicando la rutina de la ciudad.

Las autoridades recomiendan consultar el estado del tráfico y la previsión meteorológica antes de viajar, evitar desplazamientos innecesarios, y llevar siempre cadenas o neumáticos de invierno, así como ropa y suministros adecuados para situaciones de emergencia.

Temas Relacionados

Tiempo en EspañaNieveDGTAemetCarreteras EspañaTráficoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Nagore Robles actualiza su estado de salud tras ser atendida de urgencia: “No sabía que la gripe A era tan fuerte”

La expareja de Sandra Barneda ha detallado en sus redes sociales cómo está siendo su complicada recuperación

Nagore Robles actualiza su estado

Lotería del Niño 2026, en directo| Cuándo empieza, números premiados y última hora del sorteo del Día de Reyes

A las 12 horas, dará comienzo la lotería en un martes 6 de enero invernal, a la espera de que se repartan los 770 millones de euros en premios

Lotería del Niño 2026, en

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna

El cambio del rey Gaspar tras más de 20 años desata la polémica en la cabalgata de Reyes de Madrid: “Jamás te lo perdonaré, Almeida”

El relevo de uno de los personajes principales del desfile generó una oleada de comentarios que se trasladó a las redes sociales

El cambio del rey Gaspar

Procedente el despido de un representante sindical que utilizó su condición para ir con su familia a la playa y trabajar en un chiringuito

El juez descarta que la empresa vulnerase su derecho a la intimidad por contratar a detectives privados y entiende que la medida fue “proporciona, idónea y necesaria”

Procedente el despido de un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un representante sindical que utilizó su condición para ir con su familia a la playa y trabajar en un chiringuito

La Policía Nacional explica qué es el ‘egosurfing’ y cómo usarlo correctamente: “Es útil para ser consciente de toda la información que hay sobre ti en Internet”

Loterías quiere gastar 26,6 millones de euros en publicidad para aumentar las ventas de sus juegos en mujeres de entre 35 y 55 años

Los nuevos radares de la DGT que ya no multan por velocidad: cómo funcionan y qué actividades sancionan

Abascal exige al PP que “se calle” sobre Venezuela y le insta a romper con el PSOE en Bruselas para demostrar coherencia en su política exterior

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Un tribunal sube a 300 € la pensión que un policía debe pagar a su hija universitaria al trasladarse a estudiar a Madrid, él quería quitársela

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 6 de enero

DEPORTES

Las grandes sorpresas y duras

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas