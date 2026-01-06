La nieve de la borrasca Francis afecta a 55 carreteras en el Día de Reyes: nueve secundarias están cerradas y tres nacionales se encuentran en nivel rojo

Mapa de restricciones en las carreteras españolas este martes 6 de enero (DGT)

La borrasca Francis está dejando este martes una imagen complicada en el tráfico de España, con 55 carreteras afectadas por la nieve y el hielo, importantes restricciones al tráfico y temperaturas inusualmente bajas incluso para esta época del año. Las autoridades meteorológicas mantienen activas alertas por nieve, frío y viento en casi todo el país, mientras que en zonas del interior como Guadalajara se han llegado a registrar temperaturas extremas de hasta -15 °C.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decretado el nivel rojo en tres carreteras nacionales a su paso por Castilla y León y Asturias, donde el uso de cadenas o neumáticos de invierno es obligatorio, el límite de velocidad se ha reducido a 30 km/h y está prohibido el paso de autobuses y vehículos pesados.

Las principales vías en nivel rojo son:

N-621 , entre Santa Olaja de la Varga y Llánaves de la Reina (León).

N-625 , entre Riaño y Oseja de Sajambre (León).

N-630, entre Villamanín y Arbás del Puerto, incluyendo el Puerto de Pajares (Asturias-León).

Además de estos tramos, otras carreteras nacionales en Burgos y Palencia presentan condiciones complicadas, aunque con nivel de servicio verde y transitables con precaución.

Autovías y principales arterias

En la red de autovías y autopistas, la AP-67, que conecta Palencia con Cantabria, mantiene restricciones a 60 km/h y limita el paso de camiones por el nivel amarillo activado debido al hielo y la nieve. También hay prohibiciones específicas para adelantar a vehículos pesados en tramos de la A-92 (Granada) y la AP-66 (Asturias-León).

Imagen de la DGT de las carreteras afectadas por la nieve

Otras importantes vías como la A-1, A-6 o AP-1 registran nieve en sus márgenes y condiciones resbaladizas, aunque sin cortes totales.

Cierres y restricciones en la red secundaria

La red secundaria está siendo la más castigada por el temporal. En total nueve carreteras permanecen cerradas por acumulación de nieve y riesgo de placas de hielo en provincias como Granada, Almería, Asturias, Salamanca y Navarra. Entre ellas figuran los puertos de montaña A-1178, A-337, A-4025, y la A-395 en Sierra Nevada.

En Asturias, donde la nieve se ha asentado con especial virulencia, un total de 19 puertos de montaña requieren el uso obligatorio de cadenas, y algunos como El Connio o el de Pajares para camiones continúan cerrados.

Alerta en casi toda España

El temporal no se limita al norte y centro. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos activos por nieve, viento y frío en la mayor parte del territorio, desde Castilla-La Mancha hasta Cataluña y Galicia. Las nevadas han sorprendido a muchos conductores fuera de las zonas de montaña, mientras se aconseja extremar la prudencia ante posibles placas de hielo especialmente en las horas nocturnas y primeras de la mañana.

Debido al desplome térmico, gran parte de la península está bajo alerta por temperaturas mínimas, con heladas generalizadas que complican aún más la circulación, y con algunas zonas que pueden llegar a alcanzar cifras históricas en esta época del año.

La borrasca Francis deja una estampa invernal en Madrid. La capital española se ve afectada por una intensa nevada que cubre vehículos y vías, complicando la rutina de la ciudad.

Las autoridades recomiendan consultar el estado del tráfico y la previsión meteorológica antes de viajar, evitar desplazamientos innecesarios, y llevar siempre cadenas o neumáticos de invierno, así como ropa y suministros adecuados para situaciones de emergencia.