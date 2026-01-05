Cómo poner las cadenas de nieve al coche y qué tener en cuenta para una conducción segura

Conductor colocando en las ruedas motrices las cadenas para circular sobre nieve. (@parkingsevilla5 en X)

La borrasca Francis está dejando nieve en buena parte de España. Una situación que pone en una situación complicada la conducción, especialmente en regiones o períodos donde las carreteras permanecen cubiertas por una capa blanca y resbaladiza. Por esta razón, es crucial saber cómo equipar adecuadamente el automóvil con cadenas para la nieve, herramientas diseñadas como una medida clave de seguridad.

El uso de cadenas para los neumáticos de vehículos es obligatorio en determinadas condiciones climáticas, como lo establecen varias normativas de tráfico. Estas herramientas, indispensables para la seguridad vial, incrementan la tracción del vehículo en superficies resbaladizas, ya sea por nieve o hielo. En este sentido, su correcta instalación resulta fundamental para evitar accidentes y mantener el control del automóvil.

Cadenas tradicionales, mixtas y de tela

Aunque es una medida de seguridad imprescindible en condiciones extremas de nieve, la mayoría de los conductores nunca han estado en la tesitura de tener que colocar dichos elementos y, probablemente, desconozcan sobre qué ruedas se deben aplicar. Como normal general, las cadenas de nieve se deben emplazar en las ruedas motrices del coche; así, si el vehículo dispone de tracción delantera, estas se tendrán que poner en las ruedas delanteras y, viceversa, con la tracción trasera. En caso de dudas o si el vehículo es de tracción total, el manual del vehículo contendrá toda la información relativas al uso de cadenas para la nieve.

Además, es importante resaltar que existen tres tipos de cadenas para nevadas, cada uno con sus correspondientes características:

Cadenas metálicas (tradicionales) : Las vibraciones durante la conducción son una característica a tener en cuenta al utilizar este modelo de cadenas. Estas ofrecen una excelente tracción sobre superficies resbaladizas, lo que las convierte en herramientas útiles en condiciones extremas, pero presentan ciertas dificultades. Por ejemplo, su instalación puede ser un proceso más complicado en comparación con otros tipos de cadenas para neumáticos. Además, su durabilidad es notable , lo que garantiza un uso prolongado en comparación con modelos más frágiles.

Cadenas de tela : a diferencia de las anteriores, son más fáciles y rápidas de colocar . Otro aspecto positivo que presentan las de tela es el estilo de conducción más suave que proporcionan, a pesar de que su durabilidad y eficacia se reducen en comparación con las metálicas.

Cadenas mixtas: con una combinación exitosa entre facilidad de instalación y eficacia, las cadenas mixtas destacan debido a su diseño único, que reúne características tanto de materiales metálicos como textiles.

20 minutos se tarda en colocar las cadenas

En #Asturias, se preparan para la #nieve. #DGT y #ATGC @guardiacivil imparten taller sobre viabilidad invernal, vómo colocar las cadenas del coche o las ventajas de neumáticos de invierno.



👉Parque Principado

📍Plaza Exterior de Indianos

🗓️10-11 de noviembre

🕛De 10h a 18h pic.twitter.com/KS7tvI7Hci — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 10, 2023

Como se ha mencionado anteriormente, las cadenas metálicas son las que presentan mayores obstáculos a la hora de su instalación, la cual no llevará mucho más de 20 minutos si sigues los siguientes pasos:

Colocar el vehículo en un lugar seguro y nivelado, en punto muerto y con el freno de mano activado. A ser posible, es conveniente girar ligeramente el volante hacia la dirección opuesta a la rueda que se va a equipar. Una vez abierto el paquete de las cadenas, hay que desenrollarlas y asegurarse de que los eslabones no tengan nudos ni enredos. A continuación, se desabrocha el aro rígido de las cadenas, se pasa un extremo por detrás del neumático, se cierra en la parte de arriba y se centra por detrás del neumático. El siguiente paso consiste en estirar las cadenas, cubriendo las ruedas, y asegurándose de que los eslabones se introduzcan dentro de la banda central de rodadura. Después, se deben tensar las cadenas, ajustándolas a la rueda. Antes de continuar con la marcha, es necesario realizar una prueba de conducción. Se avanza con el coche unos metros, se detiene el coche y se comprueban las cadenas, ajustándolas o tensándolas si es necesario. Recuerda que, con cadenas metálicas, no se deben sobrepasar los 30 km/h.

