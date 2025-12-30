El Gobierno termina el año con un último gran gasto en defensa con camiones, submarinos o ayudas de la OTAN a Ucrania

El submarino S-81 Isaac Peral de la Armada (EFE/Marcial Guillén)

El último Consejo de Ministros ha cerrado un importante gasto de más de 2.000 millones de euros. El objetivo es la modernización de las Fuerzas Armadas y al refuerzo de la seguridad nacional, o la cooperación internacional con los aliados y Ucrania. De esta forma, el 2025 termina con un repunte final de la inversión en defensa, que ha marcado un año de rearme global.

Según la información oficial, el paquete incluye acuerdos marco y contratos para la adquisición de camiones tácticos, la construcción de submarinos, la protección de la infraestructura digital y la mejora de infraestructuras estratégicas. Además, se ha aprobado un nuevo aporte para las ayudas que recibe el país liderado por Zelenski.

Entre las partidas más relevantes se encuentra la compra de camiones tácticos, que asciende a los 1000 millones, o la modificación de la orden de ejecución para la construcción de cuatro submarinos de la serie S-80. También se ha dado luz verde a un importante gasto en ciberseguridad y defensa tecnológica nacional.

Camiones, submarinos o ciberseguridad

La adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico busca renovar una flota esencial para la operatividad de las unidades, facilitando su despliegue en contextos nacionales e internacionales. El acuerdo tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga por dos más.

En el caso de los submarinos S-80, la modificación permitirá ajustar la configuración, adquirir repuestos y gestionar obsolescencias, con una inversión de 432.035.734 euros y el objetivo de mantener la capacidad tecnológica de la Armada. Por su parte, el acuerdo para la protección digital refuerza la prevención, detección y respuesta a ciberataques, a través de un gasto de 353.544.495 euros.

El paquete incluye otras actuaciones como la construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en la Base Naval de Rota, con un presupuesto de 32.363.802,24 euros.Este proyecto permitirá garantizar el suministro estratégico de combustible para la nueva clase de fragatas F-110 y el conjunto de la flota.

Submarino 'Isaac Peral' (Armada Española)

España y su compromiso con Ucrania y la OTAN

El Consejo de Ministros ha autorizado una contribución voluntaria de 100.000.000 euros a la OTAN para la defensa de Ucrania. Esta aportación se enmarca en el sistema de la Lista Priorizada de Requerimientos de Ucrania (PURL), uno de los pilares de la estrategia política y diplomática acordada en la 71ª Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Liubliana. El objetivo es fortalecer las capacidades defensivas ucranianas y apoyar el ejercicio de su derecho de defensa individual.

La participación de España en la PURL responde a los compromisos adquiridos en el Acuerdo Marco General firmado con la OTAN en noviembre de 2025. La contribución surge de la petición del Consejo Atlántico para que los países miembros refuercen la asistencia militar a Ucrania. De acuerdo con la información oficial, la ayuda se canalizará conforme al derecho internacional y bajo los parámetros establecidos por los países aliados en la Cumbre de La Haya celebrada en junio de 2025.

El conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno se alinea con los compromisos internacionales y el objetivo de modernizar la estructura militar española, reforzando tanto la capacidad operativa nacional como la cooperación con aliados europeos y atlánticos. Un conjunto de decisiones que elevan la inversión por encima de los 2.000 millones de euros y cierra uno de los años más importantes para el ámbito militar en décadas.