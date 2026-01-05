España

El rey Juan Carlos cumple 88 años en Abu Dabi: lejos de la reina Sofía y el rey Felipe, pero acompañado de las infantas y sus nietos

El emérito estará junto a varios amigos y todos sus nietos, a excepción de la princesa Leonor y la infanta Sofía

El rey Juan Carlos, en imagen de archivo. (Europa Press)

Tras un año intenso repleto de polémicas por la publicación de sus memorias, el rey Juan Carlos deja a un lado lo negativo para celebrar su cumpleaños este lunes 5 de enero. La celebración familiar de los 88 años del rey emérito en Abu Dabi marcará este inicio de 2026 un nuevo reencuentro en la vida privada del rey emérito y su círculo cercano.

La cita reunirá a buena parte de la familia directa, aunque persistirán notables ausencias y se producirá un debut significativo entre los asistentes, en un contexto marcado por recomendaciones de mayor discreción. Según la periodista Sandra Aladro, las hijas mayores de don Juan Carlos, la infanta Cristina y la infanta Elena, viajaron el 2 de enero hasta la isla, por lo que llevan desde entonces en el país en el que, desde hace cinco años, reside su padre.

El desplazamiento, convertido ya en una costumbre anual, responde al deseo de acompañar al monarca en su aniversario tras su exilio voluntario a Emiratos Árabes Unidos, iniciado en agosto de 2020. Entre los nietos, Victoria Federica se adelantó al resto y fue la primera en llegar a Abu Dabi, donde comparte estancia con su hermano Froilán, ambos ejerciendo como anfitriones para los primos Urdangarin.

Los invitados del cumpleaños del rey Juan Carlos

Los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin también se sumarán a la celebración, acompañados de sus respectivas parejas. Eso sí, la excepción este año no es Juan Urdangarin, sino su hermana Irene, que ha viajado sola tras finalizar hace unos meses su relación con Juan Urquijo. En el entorno familiar, la presencia de Johanna Zott y Olympia Beracasa, parejas de Pablo y Miguel Urdangarin, respectivamente, se mantiene habitual en las celebraciones.

Por otro lado, el cumpleaños número 88 de don Juan Carlos sirve como escenario para la presentación oficial de Sophia Khan, actual novia de Juan Urdangarin. Según ha detallado la revista ¡Hola!, esta es la primera vez que la joven canadiense, residente en Londres, participa en un encuentro familiar y conoce al abuelo de su pareja. De hecho, Khan todavía no conoce a la reina Sofía ni a la abuela paterna de Urdangarin.

El encuentro no solo congregará a familiares, sino también a amistades muy cercanas al monarca. Entre los asistentes habituales, figuran el empresario Vicente Boluda; el doctor Anitua, a quien el rey visita habitualmente en Vitoria; Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, propietario de las bodegas Marqués de Murrieta; Pedro Campos, Miguel Arias y Javier Corsini. Todos ellos, junto a la familia, acompañarán a don Juan Carlos en un aniversario que, desde su traslado a Abu Dabi, se desarrolla bajo una dinámica diferente a la de sus años en Zarzuela.

El rey Juan Carlos, en el vídeo difundido este lunes. (RRSS)

Ausencias del cumpleaños

Las ausencias también resultarán notorias. La reina Sofía, el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía no participarán en la celebración. Después de la polémica generada por la publicación de las memorias tituladas Reconciliación, la familia ha optado este año por una conmemoración más reservada.

Don Juan Carlos lo hará siguiendo una “recomendación familiar”, tal y como recoge Diez Minutos, que busca reducir su exposición pública. Así, se echarán en falta los espectáculos musicales y la pirotecnia que caracterizaron la fiesta del año pasado, cuando el dúo Los del Río actuó para el emérito.

