España

El rey Juan Carlos I revela que enseñó a Froilán a hacerse un huevo frito: “No sabe cocinar”

El padre de Felipe VI ha compartido el gran orgullo que siente por su nieto en sus memorias ‘Reconciliación’

Guardar
El rey Juan Carlos junto
El rey Juan Carlos junto a la infanta Elena y Froilán en una imagen de archivo. (Europa Press)

Las memorias de Juan Carlos I, publicadas bajo el título Reconciliación, continúan desgranando los episodios más desconocidos sobre su vida familiar. En esta ocasión, el protagonista es uno de los nietos más mediáticos del antiguo monarca: Felipe Juan Froilán de Marichalar, instalado en Abu Dabi desde 2023 y cuyo cambio de rumbo, hasta ahora, se había explicado de manera fragmentada. Ahora, el emérito dedica un extenso capítulo a relatar cómo el joven terminó bajo su tutela en los Emiratos Árabes Unidos y qué papel desempeñó él mismo en ese proceso.

Durante años, la vida del hijo mayor de la infanta Elena fue objeto de un escrutinio permanente. Desde la adolescencia, su presencia en titulares relacionados con fiestas, altercados o compañías poco recomendables era constante. Juan Carlos, en sus memorias, no esquiva esa etapa convulsa: recuerda “con pesar” cómo su nieto “estaba abandonado a su suerte”.

Según escribe, el divorcio de los padres de Froilán y “cierta falta de autoridad paterna, le llevaron a una vida desenfrenada”, contribuyendo así a que el joven perdiera el control. Tras pasar por internados estadounidenses —de los que regresó, recalca, “con un inglés impecable”—, su vuelta a España estuvo lejos de estabilizarlo. “Descuidó sus estudios de empresariales en la universidad. Era la comidilla de la ciudad por su comportamiento poco ejemplar. Iba de fiesta en fiesta, de discoteca en discoteca, metiéndose en peleas y mezclándose con la gente equivocada”, señala.

En ese contexto, el emérito decidió intervenir. Primero habló con su hijo, Felipe VI, quien —según la narración— citó a su sobrino en palacio para intentar reconducirlo. “Mi hijo le citó en palacio para sermonearle. Le propuse entonces que se trasladara a Abu Dabi, donde podría ayudarle a encontrar trabajo y un piso”, explica en Reconciliación. Froilán tardó unos días en responder, pero finalmente aceptó.

Y, a partir de ese momento, según cuenta el exjefe del Estado, todo se transformó con sorprendente rapidez. Durante un tiempo vivió en la residencia de su abuelo, antes de instalarse en un pequeño estudio. “En apenas un mes sufrió una metamorfosis. Era una inmensa alegría verle florecer así. No dudaba de su potencial ni de sus capacidades, pero no me imaginaba que pudiera transformarse en tan poco tiempo”, escribe.

Juan Carlos define ese primer mes con un orgullo que aún hoy le emociona. Habla de un Froilán que disfruta de “su nueva vida, discreta y tranquila, lejos del foco mediático”. Y reconoce que la experiencia le dio una alegría inmensa: “Es una de las cosas de las que estoy más orgulloso. Le he quitado una preocupación a Felipe, y a la Corona, y he ayudado a la familia. Nada podría darme más satisfacción personal que tener a mi nieto, ahora un joven equilibrado y alegre, a mi lado. Solo necesitaba una oportunidad. Me alegro de haber podido dársela”.

La receta de los huevos de Juan Carlos I

La relación entre ambos, según relata, se ha fortalecido desde entonces. El joven suele visitarlo con frecuencia y comparten planes sencillos: una comida casera, un partido en televisión o largas conversaciones. El emérito confiesa que esos momentos se han convertido en un refugio cotidiano: “Los pequeños placeres de la vida. Nos tomamos mucho el pelo, el humor sigue siendo el mejor remedio para las tribulaciones de la vida. Es una virtud saber reírse de todo”.

El libro también deja espacio para detalles domésticos que humanizan la convivencia. Juan Carlos I reconoce con humor que su nieto “no sabe cocinar”, y explica cómo, en más de una ocasión, ha intentado enseñarle lo básico: “Intento darle consejos sobre cómo vestirse -¡en vano!- y sobre asuntos prácticos. Le explico: ‘Hazte unos huevos fritos, son buenos y fáciles. No olvides añadir un chorrito de aceite de oliva cuando calientes la sartén’. En mi vida anterior a mi cargo real, sabía perfectamente desenvolverme solo”. Una enseñanza que, afirma, resume algo más profundo: “Es esencial ser independiente”.

El padre de Felipe VI asegura que, por primera vez, siente que los roles entre ambos empiezan a invertirse. Froilán se preocupa por él, le pregunta cómo se encuentra y está pendiente de sus necesidades. “Es muy considerado conmigo. Me conmueve su preocupación. Hasta ahora, mi papel era cuidar de los demás. Ahora es él quien se preocupa por mí. Los papeles se invierten”, escribe con inusual ternura.

El Rey Juan Carlos y
El Rey Juan Carlos y Froilán en una imagen de archivo.

Temas Relacionados

Rey Juan CarlosJuan Carlos IFelipe FroilánCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Diez niños han nacido con el esperma de un donante portador de un gen cancerígeno: se habrían concebido 197 fuera de España

35 mujeres han sido inseminadas con el material biológico del donante en España

Diez niños han nacido con

España firma un plan de cooperación de seguridad con Catar: el narcotráfico o el terrorismo son algunas de las claves

El acuerdo contempla el intercambio de conocimiento y la colaboración de cara al Mundial

España firma un plan de

Una mujer de 61 años cobrará una pensión vitalicia de 1.400 euros después dedicarse al hogar y estar 24 años sin poder trabajar

La Audiencia Provincial destacó el desequilibrio generado por el reparto de roles en el matrimonio y la imposibilidad real de que la exesposa accediera ahora a un empleo

Una mujer de 61 años

La postura de tirar de la cuerda, el ejercicio de yoga que alivia el dolor de espalda y aumenta la flexibilidad

También conocida como Pulling The Rope Pose, es una asana perfecta para principiantes, que ayuda a reducir la tensión muscular y a estirar la espalda, los hombros y las piernas

La postura de tirar de

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 10 diciembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprobar Super Once: los ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España firma un plan de

España firma un plan de cooperación de seguridad con Catar: el narcotráfico o el terrorismo son algunas de las claves

Un ex guardia civil que perdió la pierna tras un accidente de tráfico estando de servicio no consigue la incapacidad permanente absoluta

Los Mossos desmantelan una red de tráfico de medicamentos y dopantes liderada por un médico y ex culturista “muy famoso” en internet

El alcalde de Algeciras sigue en su cargo y como senador tras la denuncia de abuso sexual: renuncia a la militancia del PP para “defender su honor”

Un juez pide al presunto ideólogo de los ‘protocolos de la vergüenza’ en las residencias de Madrid que aporte las pruebas de su oposición al contenido discriminatorio

ECONOMÍA

Una mujer de 61 años

Una mujer de 61 años cobrará una pensión vitalicia de 1.400 euros después dedicarse al hogar y estar 24 años sin poder trabajar

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 10 diciembre

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Telefónica rebaja hasta 5.520 el número mínimo de salidas en su ERE desde las más de 6.000 propuestas inicialmente

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo