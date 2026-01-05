España

El origen de la Lotería del Niño: una tradición centenaria que se celebra cada día de Reyes

El sorteo extraordinario se celebra cada 6 de enero con una dinámica que nació en el siglo XIX

Guardar
El origen del sorteo del
El origen del sorteo del Día de Reyes. (María José López / Europa Press)

La Lotería del Niño es uno de los sorteos más esperados en España. Aunque la mayoría de la gente asocia la lotería con el gran sorteo de Navidad, el sorteo de El Niño ocupa un lugar muy especial, tanto por su historia como por la ilusión que despierta. Cada 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes, miles de personas esperan con expectación los resultados, con la esperanza de empezar el año con un golpe de suerte.

A lo largo de los años, este sorteo ha evolucionado y se ha adaptado a los tiempos, pero siempre ha mantenido esa esperanza y renovación del inicio de un nuevo ciclo. El nombre “El Niño” no es casual: está ligado a la tradición religiosa y a la celebración de la Epifanía, un momento cargado de simbolismo en la cultura española.

Detrás de cada décimo y cada premio se esconde un recorrido histórico lleno de curiosidades, cambios y anécdotas. Desde los primeros sorteos hasta la consolidación de su formato actual, la Lotería del Niño ha reflejado la evolución de la sociedad y sus costumbres, convirtiéndose en un fenómeno social que trasciende generaciones.

El origen y los primeros años de la Lotería del Niño

Las raíces de la Lotería del Niño se encuentran en el siglo XIX. Existen documentos que muestran que ya en 1868 los españoles llamaban de forma coloquial “El Niño” a un sorteo que se celebraba en los primeros días de enero. Esta denominación surgió por la coincidencia con la festividad del Día de Reyes.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

Durante muchos años, “El Niño” fue un nombre que usaba la gente para referirse a este sorteo, sin que existiera una organización formal detrás ni una normativa específica que lo distinguiera. Fue la tradición oral y el entusiasmo de quienes participaban lo que mantuvo vivo el sorteo año tras año. Así, poco a poco, la costumbre fue ganando terreno hasta que las autoridades decidieron darle una estructura propia y oficializarlo como parte del calendario de la Lotería Nacional.

El paso definitivo hacia la institucionalización llegó en 1941, cuando Fernando Roldán, entonces director general de Timbre y Monopolios, configuró el sorteo con nombre y características propias. Ese año, el sorteo recaudó más de 25 millones de pesetas y el primer premio fue para el número 23.594, vendido en Sevilla. El éxito de participación fue tal que, apenas un año más tarde, en 1942, el sorteo quedó establecido como extraordinario y se consolidó como el segundo más importante después del de Navidad.

Cambios y consolidación en el Día de Reyes

Uno de los aspectos curiosos del origen de la Lotería del Niño está relacionado con la beneficencia. Un estudio realizado en 2013 por Gabriel Medina Vílchez aporta datos interesantes sobre sus inicios, señalando a María del Carmen Hernández y Espinosa de los Monteros, duquesa de Santoña, como promotora de una rifa destinada a recaudar fondos para un hospital infantil en Madrid. En aquel entonces, la rifa involucraba directamente a niños y se la conocía como la “Rifa Nacional del Niño”.

A partir de esta especie de sorteo, el contacto con los niños y las fechas, se fue configurando lo que conocemos hoy como el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño. Pese a su popularidad, la duquesa nunca logró recuperar la inversión y terminó arruinada, pero su iniciativa dejó una huella en la memoria colectiva.

La Lotería del Niño se
La Lotería del Niño se celebra el 6 de enero desde 1999. (Europa Press)

En 1942 se incorporaron los reintegros como premios de consolación, y en 1946 los premios de terminación. La denominación oficial “Sorteo de El Niño” no apareció en las listas oficiales hasta 1966, aunque la tradición popular llevaba décadas utilizándola. Además, el sorteo pasó de celebrarse el 5 de enero al 6, para coincidir exactamente con el Día de Reyes, un cambio que se hizo oficial en 1999.

Hoy, la Lotería del Niño se realiza con el sistema moderno de bombos múltiples y reparte cientos de millones de euros en premios. Su historia demuestra cómo una tradición nacida de la costumbre y la beneficencia se transformó en una cita imprescindible para quienes buscan empezar el año con ilusión.

Temas Relacionados

Lotería del NiñoEspaña LoteríasLotería NacionalLotería y Apuestas del EstadoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 5 enero

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprobar Super Once: los resultados

Última hora del temporal de nieve y lluvias por la borrasca ‘Francis’: la Aemet mantiene los avisos en la mitad de España

Las temperaturas más bajas de la península se darán en la provincia de Guadalajara, con -8 ºC, y donde se acumulará más nieve es en Segovia y Soria

Última hora del temporal de

Una trabajadora francesa fue obligada a trabajar estando de baja y le quitaron 20.000 euros de indemnización

La mujer fue puesta de baja médica en dos ocasiones. Esto implicaba la suspensión de su contrato de trabajo y el pago de prestaciones por parte del seguro. Sin embargo, durante esos periodos, la trabajadora asegura que siguió recibiendo correos electrónicos con encargos

Una trabajadora francesa fue obligada

Andrés Villavicencio, venezolano que huyó a Madrid por defender las actas electorales en 2024: “La dictadura chavista decidió robarse a sangre y fuego ese triunfo”

El exiliado relata que su exilio en España es consecuencia directa de la represión ejercida por el régimen de Maduro contra quienes defendieron la transparencia electoral

Andrés Villavicencio, venezolano que huyó

Receta de flamenquines de cecina y trufa: una versión ‘gourmet’ y fácil de hacer del clásico andaluz

En esta versión, la cecina reemplaza al jamón, mientras que la trufa añade un toque extra de sabor que le dará una vuelta de tuerca a este clásico

Receta de flamenquines de cecina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan a un abogado de

Investigan a un abogado de Tenerife por haber citado sentencias inventadas por una Inteligencia Artificial: “Fio su trabajo a lo que el algoritmo le propuso”

El PP anuncia la creación de una Comisión de Investigación en el Senado sobre la “caja negra” de la SEPI y el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra

Cómo poner las cadenas de nieve al coche y qué tener en cuenta para una conducción segura

Ayuso pide explicaciones a Zapatero por haber “cooperado con la dictadura” de Maduro: “Como española, siento vergüenza”

El PP se opone a Trump y pide que sea Edmundo González quien lidere la transición en Venezuela: “Delcy Rodríguez carece de legitimidad”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 5 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

El precio de la vivienda alcanza máximos históricos tras subir un 16,2% en 2025, el mayor aumento desde la burbuja inmobiliaria

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 5 enero

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Isabel Rivero, tercera española en

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’