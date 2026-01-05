España

David Céspedes, doctor: “Estos siete alimentos estimulan la creación de nuevas neuronas”

El doctor experto en longevidad explica cómo la alimentación puede proteger la memoria y la función cerebral

Variedad de alimentos naturales. (Imagen
Variedad de alimentos naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años se ha pensado que el cerebro adulto era incapaz de regenerarse y que las neuronas que se perdían con el paso del tiempo no podrían recuperarse. Sin embargo, la neurociencia moderna ha desmontado este mito. Hoy en día podemos saber que el cerebro puede crear nuevas neuronas incluso en edades avanzadas, un proceso esencial para no perder la memoria y retrasar el deterioro cognitivo.

En un vídeo publicado por David Céspedes, médico experto en longevidad y ciencia del envejecimiento con formación en Harvard y más de 74.000 seguidores en TikTok, explica cómo ciertos hábitos, y en especial la alimentación, influyen directamente en la salud del cerebro.

Según explica, estimular la creación de nuevas neuronas no solo ayuda a mantener la memoria, sino que puede jugar un papel muy importante en la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

El papel clave del BDNF

“La sustancia clave se llama BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que estimula el crecimiento de las células nerviosas", señala el doctor. Este compuesto actúa como un fertilizante neuronal, estimula el crecimiento de nuevas células nerviosas, fortalece las conexiones entre neuronas y protege al cerebro frente al envejecimiento.

La imagen muestra una representación
La imagen muestra una representación digital del cerebro humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuanto más BDFN produzcas, mejor capacidad tendrá el cerebro para adaptarse, aprender y recordar. Lo mejor de de esto es que la producción no depende solo de la genética, sino también de lo que comemos y de nuestro estilo de vida.

La alimentación puede activar y frenar estos mecanismos. Por eso, el doctor enumera en el clip una serie de alimentos y nutrientes que la ciencia ha relacionado directamente con un aumento del BDNF y con un mejor funcionamiento cerebral.

Los siete alimentos

“Estos siete alimentos estimulan la creación de nuevas neuronas”, señala Céspedes. En primer lugar encontramos los arándanos, muy ricos en antocianinas (potentes antioxidantes que protegen las neuronas del daño oxidativo). Luego tenemos las uvas rojas, que son una fuente de resveratrol, un compuesto asociado a la longevidad y a la protección neuronal.

El tercer lugar es del té verde gracias al EGCG, una catequina con efectos neuroprotectores. El café, en cuarto lugar, aporta ácido clorogénico, relacionado con una mejor función cognitiva. La cúrcuma, gracias a la curcumina, ayuda a reducir la inflamación cerebral. En sexto lugar aparecen los alimentos ricos en omega 3 y por último, el chocolate negro, rico en polifenoles y procianidinas, mejorando la circulación cerebral.

La neuróloga Miriam Emil Ortíz ha redactado un curso con una serie de pautas para retrasar la enfermedad del Alzheimer

El mensaje del experto en claro y directo: no se trata de un alimento milagro, sino de crear un entorno nutricional que favorezca la salud del cerebro. Una estrategia sencilla que, integrada en el día a día, puede marcar la diferencia a largo plazo y mejorar nuestra salud cerebral.

