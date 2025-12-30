Ciencia

Alzheimer: un nuevo hallazgo sobre un compuesto natural abre la puerta a terapias innovadoras

Científicos de la Universidad Nacional de Singapur identificaron un metabolito presente en el organismo como posible herramienta para restaurar funciones neuronales afectadas por la enfermedad y retrasar el deterioro cognitivo

Guardar
El compuesto investigado ayuda a
El compuesto investigado ayuda a eliminar proteínas dañinas acumuladas en el cerebro de pacientes con Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Alzheimer es una enfermedad cerebral irreversible que afecta la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar las tareas cotidianas, describe la Fundación Americana del cerebro.

Afecta a más de 55 millones de personas en el mundo, es la causa más común de demencia y representa el 70 % de los casos de demencia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las proyecciones estiman que la cifra superará los 153 millones para 2050.

Ante este panorama, trabajar en la prevención se considera una estrategia clave para retrasar o prevenir el desarrollo de la enfermedad.

Según un nuevo estudio publicado en Aging Cell, se identificó al alfa-cetoglutarato de calcio (CaAKG), un metabolito producido naturalmente por el organismo humano, como posible herramienta para restaurar funciones cerebrales deterioradas por el Alzheimer.

Este avance abre la puerta a estrategias terapéuticas potencialmente más seguras y accesibles para combatir el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.

El estudio demostró que un
El estudio demostró que un metabolito natural puede restaurar la plasticidad sináptica, clave para la memoria y el aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brian K. Kennedy, del Departamento de Bioquímica y presidente del Programa de Investigación Traslacional sobre Longevidad Saludable (TRP) afirmó: “La investigación sugiere que compuestos seguros y naturales como el CaAKG podrían complementar algún día los enfoques existentes para proteger el cerebro y ralentizar la pérdida de memoria".

“Dado que el AKG ya está presente en nuestro organismo, centrarse en estas vías podría ofrecer menos riesgos y una mayor accesibilidad. Gracias a ello, podríamos disponer de una nueva y potente estrategia para retrasar el deterioro cognitivo y favorecer un envejecimiento cerebral saludable”, señaló.

El equipo de investigadores de la Facultad de Medicina Yong Loo Lin de la Universidad Nacional de Singapur demostraron que el CaAKG puede devolver la funcionalidad a procesos neuronales clave alterados en pacientes con Alzheimer.

El compuesto, estudiado previamente por su papel en el envejecimiento saludable, mostró resultados positivos al restaurar la plasticidad sináptica, considerada fundamental en el aprendizaje y la formación de recuerdos, función gravemente afectada en esta enfermedad.

El CaAKG permitió recuperar la memoria asociativa, una de las primeras capacidades que suelen perderse en el desarrollo inicial del Alzheimer, y restauró la captura sináptica, un mecanismo que posibilita al cerebro vincular sucesos y formar recuerdos complejos. Además, potenció la autofagia, el sistema natural de eliminación de proteínas dañinas, crucial para mantener la salud neuronal.

La investigación abre la posibilidad
La investigación abre la posibilidad de utilizar suplementos naturales para retrasar el deterioro cognitivo en adultos mayores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación señala que el CaAKG impulsa el fortalecimiento de las conexiones entre neuronas activando canales de calcio de tipo L y receptores AMPA permeables al calcio, importantes para la flexibilidad neuronal.

Asimismo, evita la sobrecarga de los receptores NMDA, frecuentemente afectados por la acumulación de proteína amiloide, característica distintiva de la enfermedad. Esta acción múltiple sugiere que el CaAKG contribuye tanto a mantener la función básica de la memoria como a sostener capacidades de aprendizaje más complejas.

Dado que los niveles de AKG disminuyen de forma natural con la edad, la reposición de este metabolito podría ser una vía menos riesgosa y de mayor accesibilidad para favorecer un envejecimiento cerebral saludable.

El equipo de la Universidad
El equipo de la Universidad Nacional de Singapur destacó la importancia de intervenir en los procesos de envejecimiento cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio propone que centrar futuros tratamientos en la biología del envejecimiento, en lugar de en los síntomas clínicos individuales, representa un cambio de enfoque relevante para el desarrollo de terapias en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Por su parte, Sheeja Navakkode, primera autora del estudio e investigadora científica de Healthy Longevity TRP, NUS Medicine, explicó: “Nuestro objetivo era determinar si un compuesto explorado originalmente para prolongar la esperanza de vida saludable podía ser útil para la enfermedad de Alzheimer”.

Comprender cómo el CaAKG promueve la flexibilidad de las conexiones neuronales abre nuevas posibilidades para proteger la memoria y retrasar el proceso de envejecimiento del cerebro.

Temas Relacionados

Alfa-cetoglutarato de calcioDeterioro cognitivoEnvejecimiento cerebral saludableAlzheimerDemenciaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las estatinas no solo protegen contra el colesterol: prueban su efecto en personas con diabetes tipo 2

Científicos de la Universidad de Hong Kong analizaron datos de miles de pacientes británicos y hallaron beneficios en la salud general. Uno de los autores del estudio dio a Infobae las claves de la investigación

Las estatinas no solo protegen

Cómo cuestionar las dudas puede ayudar a no abandonar las metas

Una investigación de la Universidad Estatal de Ohio demuestra que cuestionar la validez de las incertidumbres internas ayuda a mantener la perseverancia y la resiliencia frente a metas personales de largo plazo

Cómo cuestionar las dudas puede

Qué significan las alertas por temperaturas extremas y cuándo se considera que hay ola de calor en el AMBA

La zona metropolitana de Buenos Aires atraviesa jornadas con marcas térmicas inusuales y advertencias oficiales que orientan a la población sobre cómo actuar ante el fenómeno climático

Qué significan las alertas por

Una nueva herramienta permitiría ver cómo se comunican las neuronas en el cerebro vivo

Investigadores crearon una proteína que hace visible el intercambio químico entre las células nerviosas, abriendo nuevas posibilidades para entender y tratar enfermedades cerebrales

Una nueva herramienta permitiría ver

La paradoja de las estatinas cuestiona tratamientos tradicionales del infarto, según un renombrado cardiólogo

El especialista Aseem Malhotra propuso en diálogo en “The Dr. Hyman Show” que abandonar la prescripción indiscriminada en favor de estrategias que consideren biomarcadores, antecedentes familiares y preferencias puede optimizar el bienestar

La paradoja de las estatinas
DEPORTES
Crece la expectativa en la

Crece la expectativa en la F1 por la posible llegada de Christian Horner a Alpine: la millonaria inversión y el futuro de Briatore

Allanan la sede de la AFA y el predio de Ezeiza en el marco de la causa que investiga a los dirigentes del fútbol argentino

El futbolista que retornó a River Plate tras un préstamo y Marcelo Gallardo lo tendrá en cuenta para la pretemporada

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca Juniors en este mercado de pases

Ganó por KO como visitante y se desató una salvaje batalla campal en el ring: “Nos atacaron 100 personas y nosotros éramos 4”

TELESHOW
¿El fin de una rivalidad

¿El fin de una rivalidad histórica?: Pampita y Nicole Neumann juntas en un evento en Punta del Este

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata en el primer aniversario de su muerte: “Te encontré en mis sueños”

Beto Casella confirmó qué panelistas lo acompañarán en América: la figura a la que no pudo convencer

Sabrina Rojas reveló que un novio le fue infiel con Claudia Ciardone: “La encaré en un baño”

Jorge Lanata, a un año de su muerte: el periodista más original, influyente y popular de su generación

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Noboa recomendó la renuncia

Daniel Noboa recomendó la renuncia al presidente de la Judicatura tras el escándalo por presiones

Líder de los Comandos de la Frontera acusado del asesinato de once militares ya está preso en Ecuador

El mercado del arte se recupera: las 10 ventas millonarias de 2025

Los estudiantes universitarios se suman a las protestas contra la crisis económica en Irán: “Muerte al dictador”

Las estatinas no solo protegen contra el colesterol: prueban su efecto en personas con diabetes tipo 2