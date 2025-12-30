Alzheimer: un nuevo hallazgo sobre un compuesto natural abre la puerta a terapias innovadoras

El compuesto investigado ayuda a eliminar proteínas dañinas acumuladas en el cerebro de pacientes con Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Alzheimer es una enfermedad cerebral irreversible que afecta la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar las tareas cotidianas, describe la Fundación Americana del cerebro.

Afecta a más de 55 millones de personas en el mundo, es la causa más común de demencia y representa el 70 % de los casos de demencia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las proyecciones estiman que la cifra superará los 153 millones para 2050.

Ante este panorama, trabajar en la prevención se considera una estrategia clave para retrasar o prevenir el desarrollo de la enfermedad.

Según un nuevo estudio publicado en Aging Cell, se identificó al alfa-cetoglutarato de calcio (CaAKG), un metabolito producido naturalmente por el organismo humano, como posible herramienta para restaurar funciones cerebrales deterioradas por el Alzheimer.

Este avance abre la puerta a estrategias terapéuticas potencialmente más seguras y accesibles para combatir el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.

El estudio demostró que un metabolito natural puede restaurar la plasticidad sináptica, clave para la memoria y el aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brian K. Kennedy, del Departamento de Bioquímica y presidente del Programa de Investigación Traslacional sobre Longevidad Saludable (TRP) afirmó: “La investigación sugiere que compuestos seguros y naturales como el CaAKG podrían complementar algún día los enfoques existentes para proteger el cerebro y ralentizar la pérdida de memoria".

“Dado que el AKG ya está presente en nuestro organismo, centrarse en estas vías podría ofrecer menos riesgos y una mayor accesibilidad. Gracias a ello, podríamos disponer de una nueva y potente estrategia para retrasar el deterioro cognitivo y favorecer un envejecimiento cerebral saludable”, señaló.

El equipo de investigadores de la Facultad de Medicina Yong Loo Lin de la Universidad Nacional de Singapur demostraron que el CaAKG puede devolver la funcionalidad a procesos neuronales clave alterados en pacientes con Alzheimer.

El compuesto, estudiado previamente por su papel en el envejecimiento saludable, mostró resultados positivos al restaurar la plasticidad sináptica, considerada fundamental en el aprendizaje y la formación de recuerdos, función gravemente afectada en esta enfermedad.

El CaAKG permitió recuperar la memoria asociativa, una de las primeras capacidades que suelen perderse en el desarrollo inicial del Alzheimer, y restauró la captura sináptica, un mecanismo que posibilita al cerebro vincular sucesos y formar recuerdos complejos. Además, potenció la autofagia, el sistema natural de eliminación de proteínas dañinas, crucial para mantener la salud neuronal.

La investigación abre la posibilidad de utilizar suplementos naturales para retrasar el deterioro cognitivo en adultos mayores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación señala que el CaAKG impulsa el fortalecimiento de las conexiones entre neuronas activando canales de calcio de tipo L y receptores AMPA permeables al calcio, importantes para la flexibilidad neuronal.

Asimismo, evita la sobrecarga de los receptores NMDA, frecuentemente afectados por la acumulación de proteína amiloide, característica distintiva de la enfermedad. Esta acción múltiple sugiere que el CaAKG contribuye tanto a mantener la función básica de la memoria como a sostener capacidades de aprendizaje más complejas.

Dado que los niveles de AKG disminuyen de forma natural con la edad, la reposición de este metabolito podría ser una vía menos riesgosa y de mayor accesibilidad para favorecer un envejecimiento cerebral saludable.

El equipo de la Universidad Nacional de Singapur destacó la importancia de intervenir en los procesos de envejecimiento cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio propone que centrar futuros tratamientos en la biología del envejecimiento, en lugar de en los síntomas clínicos individuales, representa un cambio de enfoque relevante para el desarrollo de terapias en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Por su parte, Sheeja Navakkode, primera autora del estudio e investigadora científica de Healthy Longevity TRP, NUS Medicine, explicó: “Nuestro objetivo era determinar si un compuesto explorado originalmente para prolongar la esperanza de vida saludable podía ser útil para la enfermedad de Alzheimer”.

Comprender cómo el CaAKG promueve la flexibilidad de las conexiones neuronales abre nuevas posibilidades para proteger la memoria y retrasar el proceso de envejecimiento del cerebro.