Ayuso pide explicaciones a Zapatero por haber “cooperado con la dictadura” de Maduro: “Como española, siento vergüenza”

Isabel Díaz Ayuso durante una manifestación de Venezuela en Madrid (Europa Press)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se está convirtiendo rapidamente en un protagonista accidental de la política española estos días. Tras una querella presentada por la asociación Hazte Oír, la presidenta de la Comunidad de Madrid, le ha pedido explicaciones por, según su juicio, haber “cooperado con la dictadura” de Nicolás Maduro en Venezuela y haber contribuido a “blanquear el régimen”.

“Como española, siento vergüenza”, ha afirmado en una entrevista en Antena 3, en la que se ha preguntado cómo Zapatero “no vio nada” cuando actuó como observador internacional en las elecciones venezolanas.

Ha ido más lejos y ha sostenido que “el único que se ha ido lucrando ha sido Zapatero y otros tantos que acudieron a las elecciones para decir que no pasaba nada”. En este sentido, ha exigido que el exjefe del Ejecutivo explique “de una vez” por qué ha “representado” al Gobierno de Maduro, por qué ha buscado su “legitimación” y por qué ha hablado “en nombre del Reino de España” en numerosas ocasiones sin ofrecer explicaciones.

En la misma entrevista, ha pedido aclaraciones sobre la supuesta vinculación de Zapatero con la aerolínea Plus Ultra, tras su encuentro con el directivo Julio Martínez, detenido por la Policía por presunta corrupción.

A su juicio, Zapatero debería ofrecer “una rueda de prensa urgente” y comparecer en el Senado —algo que, recordó, solicitará el Partido Popular— para detallar “qué ha hecho, de qué ha vivido, cómo no vio nada y por qué ha estado siempre cooperando con la dictadura y con este narcoestado”.

María Corina Machado, “líder indiscutible” de Venezuela

Por otro lado, frente a la “hambruna, pobreza y extorsión” sufridas por la población venezolana, Ayuso ha censurado que el entorno del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el “comunismo internacional”, en lugar de actuar, se dediquen a “dar lecciones”.

“¿Qué más tiene que pasarle al pueblo de Venezuela para que alguien lo escuche?”, se preguntó, al tiempo que ha criticado que muchos miren “hacia otro lado” y adopten una actitud “cursi” ante la incursión de Estados Unidos y la situación del país.

En este contexto, la presidenta madrileña ha destacado a la dirigente opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, como la “líder indiscutible” de la Venezuela del futuro. “Primero era, en su momento, el anterior presidente Juan Guaidó, que no se le reconoció, y ahora María Corina Machado, que ha pagado el precio de estar un año de su vida encerrada en cautiverio por haberle ganado limpiamente unas elecciones al tirano”, ha subrayado.

Además, ha reclamado “elecciones democráticas inmediatas” y ha considerado que la Unión Europea debería pedir perdón “por ir mirando para otro lado durante todos estos años”, pese a los numerosos informes que denuncian crímenes de guerra y de lesa humanidad en el país, incluidos los de la ONU.

Aunque ha admitido que “no todo lo que hace Estados Unidos convence”, considera que la situación actual “es mejor que la de ayer y antes de ayer” y ha defendido que, si se impulsa un proceso que garantice elecciones libres, “faltarán años para agradecerlo”, ya que la alternativa conocida ha sido “más miseria”.

La querella de Hazte Oír

Este es solo un escalón más en el proceso que se está creando desde la derecha para esta vez ir a por Zapatero. Desde finales del año pasado ya empezó a aparecer su nombre en diferentes casos y ya en estos primeros días del 2026 se ha llevado a cabo.

Este 4 de enero, la asociación Hazte Oír ha presentado ante la Audiencia Nacional una querella contra el expresidente por su presunta “colaboración con la estructura criminal de Nicolás Maduro”. El escrito acusa a Zapatero de hechos que podrían encajar en delitos como tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, basándose en informaciones mediáticas y declaraciones públicas que señalan una supuesta relación económica e intermediación prolongada con el régimen venezolano.

La querella se apoya en la investigación y detención de Maduro por parte de Estados Unidos, donde se le atribuye el liderazgo del llamado “Cártel de los Soles”, una organización acusada de manejar cientos de toneladas de cocaína anualmente y blanquear sus ganancias. Según la acusación, la relación de Zapatero con el chavismo no habría sido meramente diplomática, sino continuada y activa, incluyendo reuniones y funciones de mediación entre 2016 y 2025, en contextos que muchos observadores han señalado por presuntas irregularidades.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que esté "a la altura" de España en la defensa de la democracia en Venezuela, a la vez que ha aseverado que "no se puede aguantar tanta traición" pues, a su juicio, el Ejecutivo de Sánchez tiene "que decidir": "O se está con la libertad o con la dictadura", ha dicho.

El escrito también destaca cuestiones patrimoniales, señalando que el crecimiento del patrimonio personal de Zapatero, recogido solamente en un artículo de Vozpópuli, tras su salida de La Moncloa coincide con la intensificación de sus vínculos con el régimen venezolano, algo que, según la denuncia, justificaría abrir una investigación penal más amplia sobre posibles beneficios derivados de su actuación.