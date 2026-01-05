España

Alba Carrillo reabre las heridas familiares de los Bosé al cuestionar la última elección de Jara Dominguín, sobrina de Miguel Bosé

La artista ha tomado una llamativa decisión con respecto a su nueva maternidad y la modelo se ha quedado más que sorprendida

Guardar
Alba Carrilo en 'Mañaneros' (TVE).
Alba Carrilo en 'Mañaneros' (TVE).

La familia Dominguín Bosé vuelve a situarse en el centro del foco mediático. Esta vez, no por un nuevo proyecto artístico ni por una aparición pública de Miguel Bosé, sino por una decisión personal que ha generado un inesperado debate. Jara Dominguín, hija de Lucía Dominguín y sobrina del cantante, ha elegido a Nacho Palau como padrino de su recién nacido, un gesto que no ha pasado desapercibido y que ha despertado opiniones encontradas dentro y fuera del clan.

El escultor valenciano, que mantuvo una larga relación sentimental con Miguel durante casi tres décadas, sigue muy presente en la vida de parte de la familia, pese a la ruptura y a los posteriores conflictos legales que marcaron el final de la pareja. Para Jara, sin embargo, la elección responde a un vínculo emocional profundo y construido desde la infancia. Según ha explicado en una reciente entrevista, Nacho ha formado parte de su vida desde siempre y ocupa un lugar especial en su día a día, incluso desde aquellos años en los que lo veía como su primer amor platónico.

Jara Dominguin está embarazada de
Jara Dominguin está embarazada de su segundo hijo. En la imagen aparece junto a su madre, Lucía Dominguin. (instagram.com/jaradominguin)

La sobrina de Miguel Bosé ha defendido su decisión con naturalidad, dejando claro que no pretende herir a nadie ni tomar partido en conflictos ajenos. Para ella, el nombramiento de Nacho Palau como padrino es una forma de reforzar un lazo que no está sustentado por la sangre, pero sí por el afecto, el cariño y la historia compartida. En sus propias palabras, se trata de una manera simbólica de mantenerlo unido a la familia de una forma oficial y emocional.

Una elección rodeada por la polémica

No obstante, la noticia ha generado un intenso debate en el programa D Corazón de este domingo 4 de enero, donde Alba Carrillo no ha dudado en mostrar su desacuerdo. La modelo y colaboradora televisiva ha sido especialmente contundente al valorar la decisión de Jara, planteando si no existían otras opciones que evitaran posibles tensiones familiares. Desde su punto de vista, elegir como padrino al ex de un familiar directo puede interpretarse como un gesto doloroso, sobre todo cuando la ruptura no fue precisamente amistosa.

“A mí, personalmente, me dolería”, ha llegado a afirmar Alba Carrillo, insistiendo en que entiende la situación desde una óptica emocional y familiar. Para ella, el pasado conflictivo entre Miguel Bosé y Nacho Palau pesa lo suficiente como para considerar esta elección una afrenta, más aún teniendo en cuenta las disputas judiciales que ambos protagonizaron tras su separación.

Nacho Palau y Miguel Bosé
Nacho Palau y Miguel Bosé en una imagen de archivo. (Europa Press)

Frente a esta postura, otros colaboradores han defendido con firmeza la libertad de Jara Dominguín para decidir sobre su vida personal. Marta Bolonio, por ejemplo, ha recordado que la relación de Nacho Palau con el resto de la familia Dominguín Bosé siempre ha sido cercana y afectuosa, incluso más estable que la que el propio cantante mantiene con algunos de sus familiares. Una opinión que refuerza la idea de que las rupturas sentimentales no siempre implican una fractura automática con el entorno familiar.

Alberto Guzmán también ha querido aportar un punto de vista más conciliador, subrayando que los vínculos familiares no deberían romperse por las separaciones de pareja.

