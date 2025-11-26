España

Alba Carrillo: “En televisión he vivido cosas tremendas que en otros trabajos tendrían nombre”

La expresidenta de la Comunidad de Madrid forma tándem con Cristina Cifuentes en el reality de aventura de RTVE y ambas relatan a ‘Infobae España’ cómo han vivido esa experiencia

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes son una de las parejas más peculiares de Hasta el fin del mundo. Aunque coincidieron esporádicamente durante una etapa en Mediaset, son las únicas participantes del reality de RTVE que no tenían relación previa, lo cual ha sido un riesgo añadido para afrontar esta aventura en la que el trabajo en equipo es primordial.

Pese a los roces que han mostrado frente a las cámaras y que la propia Carrillo considera que tienen demasiado protagonismo en el montaje del programa, ambas aseguran que el balance de su paso por el formato es positivo. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado su experiencia como “alucinante” y “brutal”: “Es una experiencia que lo tiene todo. Aventura, risas, trabajo, deporte, lloros, tensión, alegría… Todo”, asevera en su entrevista con Infobae España.

Por su parte, Alba Carrillo ha compartido su entusiasmo por el formato: “Esto es lo más brutal que he hecho. Vengo emocionada con el formato. Le auguro muchas temporadas porque va a ser algo que no hemos visto jamás en televisión”.

La colaboradora ha destacado el ambiente de compañerismo entre los concursantes: “Aquí hay una pareja muy guay, pero hay unos equipazos y de verdad que nos queremos mucho, que esto nunca pasa, que siempre cuando vuelves, pues hay gente que te cae mejor y otra peor. Pues en este caso hemos hecho familia porque ha sido algo más, no tan competitivo, sino más personal y más de evolucionar todos juntos”.

Cristina Cifuentes y Alba Carrillo, en la presentación de 'Hasta el fin del mundo'. (RTVE)

Sobre la relación entre ambas, Cifuentes ha explicado: “Somos la única pareja que no tenía relación previa, simplemente nos conocíamos de saludarnos por un pasillo, pero no habíamos tratado nada. La verdad es que la relación ha sido muy buena. Puede parecer que no tenemos nada en común, pero hemos descubierto a lo largo de estos dos meses que sí tenemos cosas en común. Nos gustan, en algunos casos, las mismas cosas”, relata a este medio.

Durante la conversación, ambas han bromeado sobre la lectura y las modas actuales, refiriéndose implícitamente a la polémica reflexión de María Pombo sobre la lectura. La expolítica del PP ha defendido que “leer siempre está de moda y yo creo que la gente que no lee se pierde uno de los grandes placeres de la vida y además muy barato”. Sobre la convivencia, Cifuentes ha señalado: “Nos hemos llevado muy bien. La verdad es que sí ha sido una convivencia bastante buena. Hemos llorado, nos hemos reído muchísimo y sobre todo hemos disfrutado”.

Rompiendo prejuicios

Alba Carrillo ha subrayado el mensaje de fondo que, a su juicio, transmite el programa: “Yo creo que viene muy bien el programa porque no somos tan diferentes ninguno, somos humanos y tenemos cosas en las que coincidimos, seguro. Y hay que centrarse en lo que nos une y no en lo que nos separa. Entonces, yo creo que hay que forzar la conciliación”, ha afirmado en la entrevista con Infobae España.

Preguntada por su actitud conciliadora, Carrillo ha matizado: “Yo sigo estando en contra de los desagradables. Esos no los voy a trabajar nunca. Pero la gente normal, que tiene ganas de vivir, que tiene ganas de disfrutar, que tenemos nuestros problemas todos, tenemos muchísimas cosas en común y más cosas que nos unen como seres humanos. (...) Si nos quitamos nuestros trajes, nuestras caretas, nuestras historias, estamos supercerca. Todo lo demás son estructuras políticas y sociales”.

Cifuentes, por su parte, ha apuntado que “en este tipo de cuestiones hay muchos prejuicios, ideas preconcebidas… Y en la vida aprendes que las cosas, normalmente, pocas veces son blancas o negras”, por lo que defiende la búsqueda de “puntos de encuentro” en las relaciones personales. Y añade: “La afinidad personal nada tiene que ver con otro tipo de afinidades ideológicas o políticas, afortunadamente”.

Cifuentes: “La política es una máquina de picar carne”

Cuestionada por la dureza de la política en comparación con el reality, la expresidenta de la Comunidad de Madrid tiene clara su respuesta: “Esto ha sido una experiencia dura, pero ha sido un regalo. La política también es un regalo y tiene cosas maravillosas y yo me quedo con las cosas buenas que tiene la política, que son muchas y he tenido la suerte de poder verlas muy de cerca. Pero indudablemente la política es una actividad muy dura, es una máquina de picar carne, y cada vez más. Son palabras mayores”,

Alba, por su parte, compara la televisión con la política y recuerda su traumática salida de Mediaset: “La tele también es una máquina de picar carne. (…) Yo ahora estoy en un momento de mi vida buenísimo, porque me siento muy feliz y valorada en esta cadena y puedo volver a dormir feliz, pero la televisión es durísima. Yo he vivido cosas tremendas, que en otros trabajos hubieran tenido nombre”, asevera con su habitual sinceridad.

Clara y directa ha sido también a la hora de pronunciarse sobre la posibilidad de participar en otros formatos como MasterChef: “Yo lo veo difícil porque Macarena Rey [CEO de Shine Iberia] es muy amiga de Feliciano, entonces… No creo que me lleven. Ahora, si la cadena pública se pone pesada, igual tengo que ir. Así que igual algún día hay una sorpresa”, dice entre risas.

