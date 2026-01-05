Agencias

El Gobierno carga contra el PP por hacer "oposición sucia" con Venezuela y defiende a Zapatero

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha cargado contra el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo por no respaldar la posición del Ejecutivo respecto a Venezuela y, a su juicio, hacer "oposición sucia" tras la intervención de Estados Unidos.

Saiz ha tildado a los 'populares' de "vendepatrias" y les ha acusado de defender "que un país subyugue a otro a través de la fuerza", insistiendo en que la actuación de Washington en el país sudamericano supone una "vulneración del derecho internacional".

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha recriminado al PP que no ejerza la "lealtad institucional" y no se ponga del lado del Gobierno de Pedro Sánchez "en la defensa de la legalidad internacional".

Saiz reprocha al PP que aplaudiese la operación estadounidense en Venezuela a pesar de que, afirma, existe una amplio consenso internacional para definir el ataque del pasado sábado, en el que Estados Unidos capturó al ya depuesto presidente Nicolás Maduro.

Por otro lado, al ser preguntada por el señalamiento del PP al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por sus actividades en Venezuela, Saiz ha defendido su labor y considera que incluso desde las filas del PP han reconocido su trabajo.

"Hasta el propio expresidente del gobierno (Mariano) Rajoy valoraba el papel del presidente Zapatero en lo que tiene que ver con la mediación y con ese importante trabajo por la paz", ha apostillado la portavoz, que considera que el PP tiene "obsesión" por hacer daño al Ejecutivo.

