Vox pregunta al Gobierno si apoyará el "sufrimiento de los venezolanos" o respaldará la "restauración democrática"

El vicepresidente venezolano Delcy Rodríguez ha sido señalada por Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, como figura clave en la continuidad del oficialismo en Venezuela y posible sucesora del presidente Nicolás Maduro. En declaraciones recogidas por Europa Press, Buxadé cuestionó al Gobierno de España respecto a su posicionamiento sobre la crisis en el país sudamericano, interpelando directamente sobre si adoptará una postura a favor "del sufrimiento de los venezolanos" o apoyará lo que definió como una "restauración democrática" en Venezuela.

Durante una entrevista concedida al programa 'La Hora de La 1', Buxadé criticó la relación que mantienen miembros del Gobierno español y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con Delcy Rodríguez, subrayando que, a su juicio, tanto el Ejecutivo como el entorno del exmandatario han "sostenido y ayudado" al Gobierno de Maduro. El medio Europa Press detalló que el representante de Vox calificó al gobierno venezolano como un "régimen narcoterrorista" y responsabilizó a sus dirigentes y aliados de perpetuar la crisis, además de incidir en la necesidad de que estas figuras políticas decidan entre mantener la situación actual en Venezuela o contribuir al restablecimiento de la democracia.

Buxadé se refirió a la visita de Delcy Rodríguez a territorio español, evocando el episodio sucedido en el aeropuerto de Barajas y las circunstancias en las que la vicepresidenta venezolana interactuó con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Destacó el asunto de las "47 maletas" transportadas por Rodríguez, mencionando que aún se desconoce su contenido, y utilizó este incidente para ilustrar lo que considera una gestión opaca y cuestionable de los vínculos entre el Gobierno español y figuras próximas al oficialismo venezolano.

El líder de Vox en la Eurocámara sostuvo, según publicó Europa Press, que el Gobierno de España enfrenta una responsabilidad directa en la evolución política de Venezuela. Entre sus peticiones, Buxadé reclamó la liberación de los presos políticos en el país caribeño, la convocatoria de elecciones "con libertad absoluta y limpieza", y el retorno de los aproximadamente nueve millones de venezolanos que, según mencionó, han abandonado el país por motivos políticos, económicos o sociales. Insistió en la necesidad de que las personas consideradas responsables de la "tiranía" bajo la administración de Maduro sean llevadas ante la justicia.

En opinión de Buxadé, recogida por Europa Press, el proceso de "liberación" en Venezuela todavía está inconcluso. Hizo hincapié en que el Ejecutivo español, lejos de impulsar un cambio institucional en el país latinoamericano, mantiene una posición compatible con la continuidad del régimen de Maduro.

El dirigente de Vox también abordó posibles consecuencias para el Gobierno de Pedro Sánchez derivadas de nuevos desarrollos en la política venezolana, poniendo como ejemplo la hipótesis de una eventual detención de Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses. De acuerdo con sus declaraciones, tal escenario tendría repercusiones más graves para el Gobierno español que la detención de figuras políticas nacionales como Santos Cerdán o José Luis Ábalos.

A lo largo de la entrevista, Buxadé buscó recalcar la importancia del papel de España en el futuro político y social de Venezuela. Insistió, según consignó Europa Press, en que el Ejecutivo español debe adoptar una política exterior más contundente respecto a la crisis venezolana y priorizar la defensa de los derechos y libertades para la población del país suramericano.