España

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 4 enero

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

En España existen diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que llevó a cabo su más reciente sorteo. Estos son los ganadores de este domingo 4 de enero, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 4 de enero.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 0, 1, 4.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Capacidad de los embalses en España este domingo 4 de enero

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Capacidad de los embalses en

El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

Interior ha dado este dato para denunciar las críticas de Vox, que siempre relaciona inmigración con delincuencia. Para ser agente hay que tener la nacionalidad española. El Ministerio no da datos, en cambio, de cuántos guardias nacidos fuera de España están hoy operativos en el Cuerpo

El Gobierno de Sánchez presume

Así ha evolucionado el precio del alquiler en 2025: un abismo de 16,4 euros por metro cuadrado entre Barcelona y Zamora

Junto a la referente catalana, las capitales de provincia con los precios más elevados este año han sido Madrid, Palma, San Sebastián y Valencia

Así ha evolucionado el precio

Focaccia della Befana, el dulce típico con el que los italianos celebran el día de Reyes y que hace honor a una bruja

De suave masa esponjosa y con una característica forma de flor de 16 pétalos, este bollo esconde en su interior una moneda que simboliza la suerte para el año que entra

Focaccia della Befana, el dulce
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Sánchez presume

El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

¿Quién ganaría las elecciones si las redes sociales decidiesen? Un líder se lleva la mayoría absoluta

El Banco de España hace públicos los planos de diez de sus cámaras acorazadas en el contrato para instalar agua nebulizada para apagar incendios

Reacciones desde España al ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: Sumar y más socios de investidura piden la comparecencia urgente de Albares en el Congreso

12 detenidos en España por crear y vender recetas médicas falsas a través de internet

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Así ha evolucionado el precio del alquiler en 2025: un abismo de 16,4 euros por metro cuadrado entre Barcelona y Zamora

Rebajas bajo sospecha: los españoles “desconfían” de los descuentos, pero aumentarán su gasto hasta rozar récords y endeudarse

Hasta cuándo se puede comprar la Lotería del Niño 2026

¿Cuánto dinero toca en la Lotería del Niño 2026? Estos son los premios que se reparten

DEPORTES

La Fórmula 1 llega a

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes