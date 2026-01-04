“No lo he reconocido”: el conmovedor testimonio del hermano de un francés herido en el incendio de la estación de esquí suiza de Crans-Montana

Asistentes a una misa en honor a los fallecidos. (Umit Bektas/Reuters)

Lentamente —demasiado lentamente, para los familiares—, continúa la identificación de las víctimas del incendio que devastó el bar Le Constellation en la estación suiza de Crans-Montana durante la noche de Año Nuevo, y que ha dejado 40 muertos y 119 heridos, algunos en estado crítico. Y es que el estado de los cuerpos es estremecedor, debido a los estragos del fuego.

Entre los testimonios más impactantes, se encuentra el de Ferdinand, hermano de uno de los heridos franceses, Valentin, quien ha descrito en la televisión de su país, TF1, la gravedad de su estado: “Está hospitalizado en coma inducido, con quemaduras en el 40% de su cuerpo. El rostro, las manos, sobre todo la parte derecha de su cuerpo”, señaló al informativo de las 20 horas de este sábado. Ambos, junto a un grupo de amigos de Versalles, se encontraban celebrando la Nochevieja en el lugar. Ferdinand grabó un video poco antes del inicio del desastre, en el que se veían bengalas encendidas: “Veo a las camareras preparar botellas de champán con bengalas. Las veo llevar esas botellas a la altura del hombro. Y es ahí cuando vimos que el techo comenzó a prenderse”, ha contado.

De inmediato, el caos se adueñó del bar. Ferdinand logró salir en un primer momento, pero regresó para buscar a su hermano y a su pareja. Según su testimonio, el humo y el fuego hicieron imposible la visibilidad. Valentin había logrado salir y fue atendido por los bomberos antes de ser trasladado al hospital de Sion. Pero no sin antes sufrir graves heridas. Ferdinand ha confesado el estado en que encontró a su hermano: “No lo he reconocido. Estaba muy hinchado. Tenía quemaduras en los glúteos. Normalmente, tiene el pelo liso como yo. Pero ahí lo tenía totalmente crespo y quemado”.

La policía ha confirmado 40 muertos y 115 heridos, la mayoría graves

La espuma insonorizante, en el centro de la investigación

Actualmente, la investigación se enfoca en la espuma acústica utilizada como material insonorizante en el local. Los especialistas consideran que su calidad y características podrían haber contribuido a que las llamas se extendieran con rapidez, impidiendo la huida de los presentes. El jefe del Departamento de Seguridad del cantón de Valais, Stéphane Ganzer, ha señalado la importancia de analizar “el estado del material y de la infraestructura y no necesariamente el uso de (elementos) pirotécnicos”, aunque admitió que existen lugares donde estos elementos no deberían utilizarse, en declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

Por el momento, la Fiscalía de Valais ha abierto una instrucción penal contra la pareja de propietarios franceses del bar, a quienes se les imputa homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia. Fotografías publicadas por el diario suizo La Tribune de Genève muestran que la espuma no solo cubría el techo, sino también las paredes, y que fue colocada de manera artesanal.

Este fin de semana, entre las primeras identificaciones confirmadas oficialmente, cuatro correspondían a ciudadanos suizos —dos mujeres de 21 y 16 años, y dos varones de 18 y 16 años—, cuyos restos ya han sido entregados a sus familias. Por parte italiana, el embajador Gian Lorenzo Cornado confirmó la muerte de tres adolescentes italianos, entre quienes se encontraba un golfista de 16 años. En total, Italia contabiliza seis desaparecidos y 14 heridos.