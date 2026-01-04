España

“No lo he reconocido”: el conmovedor testimonio del hermano de un francés herido en el incendio de la estación de esquí suiza de Crans-Montana

Continúa la identificación de las víctimas de la tragedia que ha dejado 40 muertos

Guardar
Asistentes a una misa en
Asistentes a una misa en honor a los fallecidos. (Umit Bektas/Reuters)

Lentamente —demasiado lentamente, para los familiares—, continúa la identificación de las víctimas del incendio que devastó el bar Le Constellation en la estación suiza de Crans-Montana durante la noche de Año Nuevo, y que ha dejado 40 muertos y 119 heridos, algunos en estado crítico. Y es que el estado de los cuerpos es estremecedor, debido a los estragos del fuego.

Entre los testimonios más impactantes, se encuentra el de Ferdinand, hermano de uno de los heridos franceses, Valentin, quien ha descrito en la televisión de su país, TF1, la gravedad de su estado: “Está hospitalizado en coma inducido, con quemaduras en el 40% de su cuerpo. El rostro, las manos, sobre todo la parte derecha de su cuerpo”, señaló al informativo de las 20 horas de este sábado. Ambos, junto a un grupo de amigos de Versalles, se encontraban celebrando la Nochevieja en el lugar. Ferdinand grabó un video poco antes del inicio del desastre, en el que se veían bengalas encendidas: “Veo a las camareras preparar botellas de champán con bengalas. Las veo llevar esas botellas a la altura del hombro. Y es ahí cuando vimos que el techo comenzó a prenderse”, ha contado.

De inmediato, el caos se adueñó del bar. Ferdinand logró salir en un primer momento, pero regresó para buscar a su hermano y a su pareja. Según su testimonio, el humo y el fuego hicieron imposible la visibilidad. Valentin había logrado salir y fue atendido por los bomberos antes de ser trasladado al hospital de Sion. Pero no sin antes sufrir graves heridas. Ferdinand ha confesado el estado en que encontró a su hermano: “No lo he reconocido. Estaba muy hinchado. Tenía quemaduras en los glúteos. Normalmente, tiene el pelo liso como yo. Pero ahí lo tenía totalmente crespo y quemado”.

La policía ha confirmado 40 muertos y 115 heridos, la mayoría graves

La espuma insonorizante, en el centro de la investigación

Actualmente, la investigación se enfoca en la espuma acústica utilizada como material insonorizante en el local. Los especialistas consideran que su calidad y características podrían haber contribuido a que las llamas se extendieran con rapidez, impidiendo la huida de los presentes. El jefe del Departamento de Seguridad del cantón de Valais, Stéphane Ganzer, ha señalado la importancia de analizar “el estado del material y de la infraestructura y no necesariamente el uso de (elementos) pirotécnicos”, aunque admitió que existen lugares donde estos elementos no deberían utilizarse, en declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

Por el momento, la Fiscalía de Valais ha abierto una instrucción penal contra la pareja de propietarios franceses del bar, a quienes se les imputa homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia. Fotografías publicadas por el diario suizo La Tribune de Genève muestran que la espuma no solo cubría el techo, sino también las paredes, y que fue colocada de manera artesanal.

Este fin de semana, entre las primeras identificaciones confirmadas oficialmente, cuatro correspondían a ciudadanos suizos —dos mujeres de 21 y 16 años, y dos varones de 18 y 16 años—, cuyos restos ya han sido entregados a sus familias. Por parte italiana, el embajador Gian Lorenzo Cornado confirmó la muerte de tres adolescentes italianos, entre quienes se encontraba un golfista de 16 años. En total, Italia contabiliza seis desaparecidos y 14 heridos.

Temas Relacionados

SuizaIncendiosSucesosSucesos EspañaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

La tendencia de decoración que más se ha encarecido en los últimos años: ha pasado de 900 a 1.800 euros

Igual que las modas, los precios cambian. La personalización y el uso de materiales caros incrementan el coste final

La tendencia de decoración que

Condenada a dos años de prisión una agente de seguros de Caser que firmó varias pólizas con los datos de un cliente sin su conocimiento

El TSJ de la Comunidad Valenciana la condena también a una multa de 1.800 euros y a indemnizar al afectado y a la empresa en la que trabajaba

Condenada a dos años de

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Sorteo 1 Super

Localizado el cuerpo sin vida de Fernando Martín, el español que desapareció junto a su familia en un naufragio en Indonesia

Los equipos de rescate continúan con la búsqueda para encontrar a los dos menores aún desaparecidos desde el pasado 26 de diciembre

Localizado el cuerpo sin vida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenada a dos años de

Condenada a dos años de prisión una agente de seguros de Caser que firmó varias pólizas con los datos de un cliente sin su conocimiento

El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

El Banco de España hace públicos los planos de diez de sus cámaras acorazadas en el contrato para instalar agua nebulizada para apagar incendios

¿Quién ganaría las elecciones si las redes sociales decidiesen? Un líder se lleva la mayoría absoluta

Reacciones desde España al ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: Sumar y más socios de investidura piden la comparecencia urgente de Albares en el Congreso

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 4 enero

Así ha evolucionado el precio del alquiler en 2025: un abismo de 16,4 euros por metro cuadrado entre Barcelona y Zamora

Rebajas bajo sospecha: los españoles “desconfían” de los descuentos, pero aumentarán su gasto hasta rozar récords y endeudarse

DEPORTES

La Fórmula 1 llega a

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes