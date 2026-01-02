Cómo un incendio arrasó un bar suizo y rompió el corazón de un pueblo

Cuando Bruno Martins se dirigió a las calles de su pueblo de montaña suizo después de medianoche del día de Año Nuevo, esperaba reunirse con viejos amigos que estaban celebrando en uno de sus lugares favoritos.

En lugar de eso, Martins, de 17 años, llegó a Le Constellation, un bar de dos plantas popular entre los residentes más jóvenes del pueblo, y lo encontró en llamas y rodeado de agentes de policía. Dijo que había un tumulto de gente intentando escapar de las llamas. Uno de sus amigos sufrió quemaduras graves y fue enviado al hospital. Otros estaban desaparecidos, dijo.

"El pánico era total, las personas se pisoteaban entre ellas", dijo Martins en una entrevista. "No es real", recordó haber pensado. "Es un bar que conocemos muy bien".

El incendio, que el presidente suizo calificó de una de las peores catástrofes de la historia de Suiza, arrasó el bar, atrapó a muchos de sus clientes en su interior, mató a unas 40 personas y dejó la localidad turística de Crans-Montana en estado de shock.

"Cuando vemos las noticias, nos decimos a nosotros mismos que es imposible que nos ocurra esto", dijo Martins el jueves por la noche, cerca de los restos del bar. "Es un pueblo pequeño y tranquilo donde todo el mundo se conoce".

Para los adolescentes del pueblo, y para los que rondan los 20 años, el desastre fue especialmente personal. Le Constellation era su bar, dijo Sofia Degraye, de 22 años. Era el principal lugar del pueblo donde los residentes más jóvenes podían encontrar bebidas asequibles. En los momentos tranquilos, se reunían allí para jugar al billar o tomar chocolate caliente, dijo. En las noches más concurridas, como Nochevieja, era más parecido a una discoteca.

A diferencia de otros bares de Crans-Montana, Le Constellation no solía cobrar entrada, por lo que atraía a un público especialmente joven, dijo Degraye.

"Te hace pensar: podría haber sido yo", dijo Degraye, quien había vuelto a Crans-Montana para pasar las vacaciones. "Tienes esa culpa. ¿Por qué ocurrió esta noche y no las noches que estuve allí?".

Varios cientos de dolientes, muchos de ellos jóvenes, se reunieron cerca del bar acordonado el jueves por la noche. Algunos buscaban fortaleza y consuelo en la comunidad, otros esperaban noticias de sus seres queridos desaparecidos.

A menudo, los sobrevivientes tenían poca información sobre el destino de las víctimas. Algunos de los que se encontraban en el bar fueron desfigurados por el fuego y resultaba difícil identificarlos, y muchos fueron trasladados para recibir tratamiento en hospitales de otras partes del país.

Johnny Marcelli, camarero de 27 años, que había visto salir humo del bar arrasado por el fuego, esperaba noticias de una amiga que trabajaba allí. No había tenido noticias suyas ni sabía nada de ella desde el incendio.

Lucas Batista, de 20 años, techador del pueblo, tenía lágrimas en los ojos mientras abrazaba a sus amigos en la congregación. Había venido a depositar flores para su amiga, una camarera de 23 años de Le Constellation.

Batista estaba en una fiesta en casa de otro amigo cuando se enteró del incendio, dijo. Por la mañana se enteró de que la camarera había sido trasladada a una unidad de cuidados intensivos. Más tarde, otro amigo le llamó y le dijo que había muerto. "Me siento terrible", dijo Batista.

Degraye contó que había estado en el bar dos noches antes, y que una de sus mejores amigas habría estado allí la noche del incendio, de no ser por un cambio de opinión de última hora.

Dijo que se preguntaba cómo una noche que simboliza un nuevo comienzo se había convertido en algo tan trágico. "Una celebración de amor y luz y un nuevo año y nuevas esperanzas y nuevas perspectivas", dijo Degraye. "Todos los inocentes allí, son niños, fueron a celebrar".

"Todo destruido, y tan deprisa", dijo.

