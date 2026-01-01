Varios muertos y heridos en un incendio en la estación suiza de esquí de Crans Montana

Un coche de la policía del cantón de Valais.

Una explosión seguida de un incendio en el bar Le Constellation de la estación suiza de esquí Crans Montana ha dejado varios muertos y heridos durante la madrugada en el cantón de Valais, según información oficial recogida por la prensa local.

El origen de las explosiones, aún bajo investigación, podría estar relacionado con pirotecnia utilizada en la fiesta de Año Nuevo, de acuerdo con la hipótesis principal manejada por las autoridades.

Un portavoz de la policía cantonal de Valais, Gaëtan Lathion, comunicó a medios suizos: “Se produjo una explosión de origen desconocido en un bar del centro turístico alrededor de la 1:30 de esta mañana”. La misma fuente confirmó la existencia de “varios heridos y varios muertos”.

En el momento del incidente, más de 100 personas se encontraban en el local, según datos policiales. El despliegue de la policía cantonal, bomberos y el uso de varios helicópteros permitió controlar la situación en las primeras horas del día.

Está prevista una rueda de prensa de la Policía de Valais a las 10:00 para informar sobre los detalles de la investigación y la situación de los afectados.

*Con información de EFE