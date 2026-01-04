España

El misterio de las dos monedas de oro celtas de 2.300 años que han aparecido bajo el agua en Suiza: “Probablemente, fueron usadas como regalos”

La exposición pública de estos objetos permitirá a los expertos reinterpretar sistemas de intercambio y creencias en la Europa central

Guardar
Las monedas encontradas. (Nicole Gebhard/Archaeology
Las monedas encontradas. (Nicole Gebhard/Archaeology Baselland)

Dos monedas de oro celtas, halladas bajo el agua en Suiza, plantean ahora un enigma arqueológico con 2.300 años de antigüedad. El descubrimiento se ha realizado en el pantano de Bärenfels, cerca de Arisdorf en el cantón suizo de Basilea-Campiña, cuando los arqueólogos voluntarios Wolfgang Niederberger y Daniel Mona, bajo la coordinación de Archäologie Baselland, identificaron los objetos bajo las aguas de una depresión natural. Así, los dos objetos de origen mediterráneo se suman al reducido grupo de alrededor de 20 ejemplares de monedas celtas de oro semejantes, según National Geographic. Y el misterio es: ¿cómo llegaron allí?

Las primeras hipótesis de Archäologie Baselland apuntan a la posibilidad de que fueran una ofrenda ritual a deidades, en línea con las prácticas religiosas celtas relacionadas con espacios húmedos. El contexto y el valor material de las monedas hacen que los especialistas descarten su utilización en transacciones habituales: la elevada carga simbólica y el valor intrínseco apuntan a que su uso habría estado restringido a las élites. En opinión de Archäologie Baselland, “probablemente, fueron usadas como regalos patrimoniales a diplomáticos o políticas. También podrían haber sido parte de una dote matrimonial. Eso sí, solo en su origen”, cita por National Geographic.

Las alternativas sugeridas por los investigadores incluyen el regalo entre las élites, la entrega de recompensas excepcionales y, especialmente, debido al entorno en que se localizaron, un propósito ritual. El enclave de Bärenfels, caracterizado por la presencia permanente de agua y el hallazgo previo de 34 piezas de plata, se asocia a prácticas espirituales propias del universo celta, donde los lugares acuáticos se consideraban espacios liminares de relación con lo divino.

El análisis numismático sitúa a ambas piezas como imitaciones de los modelos griegos de la época de Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Aunque adaptadas por los propios artesanos celtas, mantienen rasgos identificables del arte helénico: en el anverso muestran la cabeza del dios Apolo y en el reverso un carro tirado por caballos, acompañado de símbolos como el triskele o triple espiral, que introduce elementos distintivos de la iconografía celta. Datan de la mitad o el final del siglo III a.C, lo que las convierte en piezas de una antigüedad excepcional.

Restos arqueológicos de La Rambla de Barcelona. (Europa Press)

Se presentarán al público en marzo

El descubrimiento amplía la perspectiva sobre la introducción y adaptación de la moneda en sociedades celtas y contribuye a la reinterpretación de los sistemas de intercambio previos a la romanización de Europa Central. Los contactos de los guerreros celtas con el Mediterráneo, donde sirvieron como mercenarios y recibieron monedas extranjeras, fueron decisivos para la transmisión y transformación de la noción de dinero y los modelos acuñados, como los de Filipo II.

Las prospecciones sistemáticas en Bärenfels —sitio de hallazgos previos de monedas de plata celtas— demuestran la importancia de revisar áreas arqueológicas conocidas, que pueden deparar sorpresas relevantes para la ciencia. Las dos monedas de oro y las piezas de plata encontradas anteriormente serán presentadas al público en una exposición en la ciudad de Basilea a partir de marzo de 2026.

Temas Relacionados

ArqueologíaCienciaCiencia EspañaUniversidadesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Repsol, Telefónica y BBVA, entre las pocas empresas españolas que continúan operando en Venezuela

La actividad se mantiene de forma limitada, sin planes de expansión y en un entorno de elevada incertidumbre

Repsol, Telefónica y BBVA, entre

Las pantallas antes de los 2 años causan decisiones más lentas y mayor ansiedad en la adolescencia, según un estudio

La lectura compartida entre padres e hijos ofrece una experiencia enriquecedora e interactiva que el consumo pasivo de pantallas no proporciona

Las pantallas antes de los

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de

Indemnizan con 483.000 euros a un paciente al que amputaron la pierna por no hacerle una ecografía a tiempo

Los hechos ocurrieron en 2023 en el Hospital de Denia, Alicante, tras un diagnóstico erróneo

Indemnizan con 483.000 euros a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una

Procedente el despido de una gerente de Mercadona que fue sorprendida escondida en un pasillo a oscuras con un bollo a medio comer que no había pagado

Condenada a dos años de prisión una agente de seguros de Caser que firmó varias pólizas con los datos de un cliente sin su conocimiento

El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

El Banco de España hace públicos los planos de diez de sus cámaras acorazadas en el contrato para instalar agua nebulizada para apagar incendios

¿Quién ganaría las elecciones si las redes sociales decidiesen? Un líder se lleva la mayoría absoluta

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Repsol, Telefónica y BBVA, entre las pocas empresas españolas que continúan operando en Venezuela

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

España apenas comercia ya con Venezuela: el intercambio se desploma y depende casi por completo del petróleo

DEPORTES

Ilia Topuria desmiente que haya

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos