“Golden” de HUNTR/X encabeza el ranking de las canciones de K-pop más famosas en iTunes España hoy

Estas famosas cantantes han convertido esta canción en todo un éxito, posicionándose como una de las canciones más escuchadas del momento. (REUTERS/Mario Anzuoni)

A partir del auge de “Gangnam Style”, la presencia del K-pop se intensificó en redes sociales, programas de televisión, plataformas de streaming, revistas, campañas publicitarias y eventos internacionales como los Billboard y los Grammy.

Diversas plataformas comenzaron a incluir espacios y listas dedicadas a los principales artistas surcoreanos, como el “Top K-pop Songs Charts” de iTunes, disponible en países como España, México, Perú, Colombia y Argentina.

Aunque grupos como Super Junior, Girls Generation, Wonder Girls, TVXQ, BIG BANG y solistas como BOA ya tenían seguidores fieles entre quienes disfrutaban de la ola coreana (hallyu), el impacto mundial de PSY con “Gangnam Style” en 2012 marcó un punto de inflexión y demostró el potencial de la industria musical surcoreana para conquistar el mercado occidental, consolidando ese año como el más decisivo para el género.

Aquí un listado de las 10 canciones más importantes hoy

Integrantes del grupo Girls Generation durante el SMTOWN LIVE 2022. (REUTERS/ Heo Ran)

1.- Golden - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

2.- Run BTS - BTS

3.- Still With You - Jung Kook

4.- Only Then - Roy Kim

5.- The Melody - SUPER JUNIOR

6.- Midnight Blues - SUPER JUNIOR

7.- JUMP - P1Harmony

8.- 2YA2YAO! - SUPER JUNIOR

9.- Shirt - SUPER JUNIOR

10.- Islands - SUPER JUNIOR

Los exponentes importantes del K-pop

Hyo-yeon del grupo de chicas de K-pop Girls' Generation se presenta durante el concierto 'SMTOWN LIVE 2022' en Suwon, Corea del Sur, el 20 de agosto de 2022. (REUTERS/ Heo Ran)

EXO, formado por SM Entertainment en 2012, es uno de los grupos de K-pop más destacados y prolíficos. Con miembros provenientes de Corea del Sur y China, EXO debutó con un concepto único de subgrupos orientados a diferentes mercados (EXO-K y EXO-M).

Este enfoque, junto con su música pop-electrónica y actuaciones impresionantes, ha llevado a EXO a ganar numerosos premios y reconocimiento internacional. Han vendido millones de álbumes y han realizado giras mundiales, lo que refuerza su estatus como uno de los principales exponentes del K-pop en la última década.

TWICE, un grupo femenino formado por JYP Entertainment en 2015, también se ha consolidado como una fuerza dominante en el K-pop. Con nueve miembros seleccionados a través del programa de supervivencia “Sixteen,” TWICE rápidamente ascendió a la fama con éxitos pegadizos como “Cheer Up” y “TT.” Su enfoque en música y coreografías vibrantes y energéticas, junto con su atractiva estética visual, ha capturado el interés del público global.

TWICE se destaca por su gran popularidad en Japón, además de su éxito en otras regiones y continúa marcando tendencia en la industria del K-pop.

Lo que no sabías del K-pop

Esta imagen publicada por Netflix muestra a los personajes Zoey, de izquierda a derecha, Rumi y Mira en una escena de "KPop Demon Hunters". (Netflix via AP)

En la década de 1990, el K-pop comenzó a tomar forma con la llegada de grupos influyentes como Seo Taiji and Boys, quienes introdujeron una mezcla de géneros como pop, rap y techno en el panorama musical coreano. Las principales empresas de entretenimiento, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, establecieron un sistema riguroso de formación de idols, que incluía entrenamientos en canto, baile y actuación.

Este método produjo grupos pioneros como H.O.T. y S.E.S., que rápidamente ganaron popularidad en Corea del Sur y otros países asiáticos, sentando las bases para la expansión global del K-pop.

En la actualidad, el K-pop ha logrado una presencia global con artistas como BTS, BLACKPINK y TWICE, quienes han roto barreras culturales y lingüísticas. Estos grupos no solo dominan las listas de música y ventas, sino que también tienen un impacto significativo en las redes sociales, acumulando millones de seguidores en todo el mundo. La influencia del K-pop se extiende a diferentes áreas como la moda, la belleza y el entretenimiento, consolidándose como un componente clave de la ola coreana (“Hallyu”) que sigue creciendo y atrayendo a nuevas audiencias internacionalmente.