Junko, la madrastra de Anabel Pantoja que Isabel Pantoja quiere desahuciar, tras la muerte de su marido: “Nadie me dijo nada de su entierro”

Junko Takahashi, viuda de Bernardo Pantoja (Mediaset España)

En medio del proceso judicial que enfrentará en abril de 2026 frente a Isabel Pantoja por la vivienda en la que reside, Junko Takahashi, mujer de Bernardo Pantoja, ha decidido compartir públicamente, por primera vez en televisión, su versión sobre la convivencia y los vínculos con la familia del fallecido. Takashi rompió su silencio en ¡De Viernes!, donde la viuda se ha mostrado firme al afirmar que no siente temor alguno y que ha llegado el momento de relatar su experiencia.

Durante la conversación con Beatriz Archidona y Santi Acosta, Takahashi describió la soledad que, según su percepción, experimentó su esposo durante los últimos años, subrayando que “Bernardo necesitó a sus hermanos y no todos estuvieron a su lado”: “Pienso que estaba muy solito. Isabel pocas veces se preocupaba. No creo que se portara bien, no le importaba su vida. Por eso nunca fue al hospital”.

Según la bailarina, el entorno familiar resultó distante, y aunque su esposo jamás habló mal de su hermana, ella considera que la actitud de la cantante fue injusta: “Siempre estuvo callado y no habló mal de ella. Juan ayudaba para quedarse, pero Agustín no. No sé por qué no vino al tanatorio”.

Anabel Pantoja denuncia una "situación injusta",

Junko Takahashi en la familia Pantoja

La tensión familiar se evidenció especialmente tras el fallecimiento de Ana Martín, madre de los Pantoja, ocurrido el 29 de septiembre de 2021 a los 90 años. Junko recordó que la noticia no le fue comunicada directamente a su marido, sino que fue un amigo quien se lo informó. “Fuimos al tanatorio y no dejaban ni que la viera. No le dejaron despedirse. Estaba muy triste, duele”, ha asegurado, visiblemente afectada.

La relación de Junko Takahashi con su hijastra Anabel Pantoja es actualmente inexistente. Reconoce que tras la muerte de Bernardo, Anabel la llamó, pero desde entonces no han mantenido contacto: “No tengo relación, me llamó tras su muerte para ayudar y decirme que vendiera su moto. No quiero pensar malamente de ella, pero tiene su vida. Si ella quiere, yo voy, pero no quiero molestar y por eso no llamo”. Pese a la distancia, Junko manifestó su deseo de conocer a la nieta de Bernardo: “Quiero conocer a la niña y decirle que esta es su nieta, quería mucho a su hija”.

La muerte de Bernardo Pantoja

En contraste, la viuda sí mantiene contacto con Luis, conocido como Pinocho y supuesto hijo de Bernardo. Junko relató que Luis se dirigió a Bernardo como padre y, desde entonces, ha sido un apoyo para ella: “Luis ha llamado a Bernardo y le ha dicho, ‘no, llámame papá’. Cuando lo conocí, al principio, me dijo que tenía un hijo y yo no sabía quién era. Me ayuda mucho”.

Bernardo Pantoja, en imagen de archivo (Europa Press)

Bernardo Pantoja falleció el 25 de noviembre de 2022 en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla. Según Junko, en sus últimos momentos fue apartada por la familia y no le permitieron acompañarlo, pese a que ella vivía con él: “Yo estaba fuera del pasillo y la familia me decía que esperara en casa, que no me necesitaban en el hospital. Una amiga me llevó y estuve con él. Me apartaron para decir que no estuve con él. Lo pasé muy mal, muy mal”. La familia la culpó de la situación: “Me dijo ‘el 85% de la culpa de que esté aquí es tuya. Es culpa tuya’”.

La alimentación de Bernardo, marcada por su diabetes, se convirtió en motivo de reproche. Junko explicó que se le responsabilizó por la dieta de su esposo: “Él quería dulce, qué culpa tengo yo. Yo intentaba estar con él, pero Anabel y su madre estaban por ahí. Yo estaba sola”. La noticia de su fallecimiento la sorprendió, ya que no esperaba perderlo tan pronto: “A mí nadie me dijo nada de su entierro. No me ha dado las gracias por cuidar de él”.

Su matrimonio con Bernardo Pantoja

El matrimonio entre Bernardo Pantoja y Junko Takahashi se celebró en octubre de 2018, siendo el segundo para él tras su enlace con Mercedes Bernal en 1986, madre de Anabel. Junko admitió que nunca se sintió integrada en la familia Pantoja. Describió que no recibió una bienvenida y que su decisión de casarse fue motivada por el amor sincero que Bernardo le demostró hasta el final: “Me quería y siempre me dijo ‘te quiero’. Cuando me reencarne, si él quiere, me gustaría estar con él. Pero con su apellido y familia no, con él sí”.

Junko durante los rumores de desahucio (Europa Press)

En cuanto a los bienes personales, Junko aseguró que en su vivienda ya no quedan pertenencias de Bernardo ni de Anabel. Sostuvo que Isabel Pantoja envió a una persona a recoger los objetos de valor, como cuadros, y negó haber vendido nada: “En mi casa no hay nada y nunca he vendido. Puedo comer y no necesito nada. He perdido mucho tiempo a su cuidado y ahora quiero cantar”, concluyó Junko Takahashi.