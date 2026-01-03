España

Ivonne Reyes, Virginia Troconis y otras celebridades venezolanas afincadas en España reaccionan a la captura de Maduro: “Hay esperanza”

Tras las declaraciones de Carlos Baute, otros rostros famosos originarios de Venezuela también se han pronunciado sobre la actualidad de su país

Ivone Reyes y Virginia Troconis,
Ivone Reyes y Virginia Troconis,

Después de que Donald Trump haya capturado al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su mujer Cilia Flores, las opiniones de todo tipo no han tardado en llegar. España acoge en su territorio a una enorme multitud de venezolanos que huyeron del régimen de su país, entre los que hay algunas celebridades que han acabado teniendo fama también entre los españoles. Las reacciones de esos rostros conocidos eran las más esperadas y ya han llegado las primeras.

Por un lado, la modelo Virginia Troconis, esposa del torero Manuel Díaz ‘El cordobés’, ha sido de las primeras en expresar su sentir tras conocerse la noticia. A través de sus stories de Instagram, Troconis apeló a la espiritualidad nacional escribiendo: “Venezuela con Dios y la Virgen”, en referencia a la fe que sostiene a muchos compatriotas en momentos de incertidumbre. “Venezuela en mis oraciones”, ha añadido más tarde.

De la misma manera, la presentadora Ivonne Reyes, también venezolana, ha seguido con una celebración cargada de referencias religiosas y simbólicas, acompañando sus palabras con la imagen de la bandera nacional. “El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oremos por Venezuela”, comenzó con su mensaje. Reyes ha continuado su comunicado con fragmentos de salmos: “Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora… Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad".

Ivonne Reyes reacciona a la
captura de Maduro en Instagram

Los mensajes de Fabiola Martínez y Carlos Baute

Por su parte, Fabiola Martínez, activista y expareja de Bertín Osborne, compartió una publicación que recogía diversas portadas informativas sobre el hecho. En el comentario que acompañaba la imagen, Martínez reflexionó sobre el impacto prolongado de la crisis venezolana: “Una vida atrapados, incluso los que ya no vivimos en Venezuela hemos tenido que ver cómo se separaban familias para sobrevivir, cómo la situación les iba arrancando la dignidad, la salud física y mental”. En un tono esperanzador, añadió: “Ahora hay esperanza”, dejando entrever la confianza en un cambio a raíz del acontecimiento.

Con entusiasmo, el cantante Carlos Baute ha sido uno de los más contundentes y crítico en su reacción: “Los venezolanos sin dormir. Al fin el señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro”. “Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta”, ha cerrado su menaje el artista de Caracas.

Carlos Baute celebra en Instagram
la captura de Maduro

Las reacciones que se esperan

Con la misma alegría han reaccionado tres de las exconcursantes de Drag Race España, que también son originarias de Venezuela: Mariana Stars, Maria Edilia y Krystal Forever. “Llegó el gran día, Venezuela libre”, ha celebrado la quinta clasificada de la cuarta temporada, Mariana Stars.

Próximamente más rostros se irán sumando para dar su opinión sobre la noticia. Entre esas respuestas, una de las más esperadas es la de Boris Izaguirre, ya que el presentador venezolano es uno de los comunicadores más queridos y con más presencia de la televisión española. Tampoco ha comentado nada sobre la noticia todavía la mujer de David Bisbal, Rosanna Zanetti.

El líder opositor de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha puesto fecha para su vuelta al país: el 10 de enero, día para el que se prevé la toma de posesión, a la que acudirá, ha dicho, como "presidente electo".

