El avión de combate europeo sigue rodeado de dudas en 2026: la reunión entre Merz y Macron para decidir su futuro sigue sin fecha

Ilustración del FCAS (Ministerio de Defensa)

Alemania y Francia siguen posponiendo indefinidamente la toma de decisiones clave sobre el programa FCAS (Future Combat Air System), la iniciativa conjunta con España para desarrollar un nuevo caza de sexta generación. La decisión tenía que tomarse a mitad del año pasado, pero se optó por alargar la espera hasta finales de 2025. De momento, los líderes francés y alemán, Macron y Merz, siguen sin cerrar una fecha para su encuentro donde abordarán el futuro del proyecto.

El FCAS es uno de los proyectos defensa en Europa más ambiciosos en la actualidad. Está pensado para reemplazar a los actuales Eurofighter y Rafale, además de integrar una nueva generación de drones y sistemas en red. La idea principal es conseguir un avión de primer nivel sin depender de la tecnología estadounidense para crearlo.

En un artículo publicado por Defence Network, el coronel Martin Heidgen expone las innovaciones esenciales para la transformación de la defensa alemana en las próximas décadas. Uno de los principales análisis que realiza es el desarrollo de capacidades tecnológicas para el FCAS, junto a la tecnología de enjambre o la inteligencia artificial.

Dudas sobre el FCAS

El diario alemán Hartpunkt señala que ni el presidente francés ni el canciller Friedrich Merz han encontrado un espacio en sus recientes encuentros para tratar el avance del FCAS. El calendario para resolver el futuro del programa, inicialmente previsto para agosto y pospuesto más tarde hasta finales de 2025, se mantiene ahora sin fecha concreta.

El desarrollo del FCAS se ha visto entorpecido por las tensiones entre los socios industriales, con desacuerdos entre Dassault y Airbus y la participación de Indra en un papel secundario. El objetivo era operar a partir de 2040, pero la dificultad para realizar el reparto de tareas y responsabilidades ha hecho que ya acumule varios retrasos.

El estancamiento del FCAS vuelve a situar en el centro del debate la cuestión de la autonomía europea en materia de defensa. Además de este proyecto, existen otras iniciativas similares lideradas por Reino Unido junto a Italia y Japón, y la posibilidad de que Suecia decida impulsar su propio sistema refuerza la dispersión de esfuerzos en el continente. Por ello, los tiempos y la coordinación son fundamentales.

Emmanuel Macron, Eric Trappier (CEO de Dassault Aviation), Dirk Hoke (CEO of Airbus Defence and Space), Margarita Robles, Florence Parly y Ursula von der Leyen (Photo by BENOIT TESSIER / POOL / AFP)

Claves del proyecto

El FCAS, resultado de la cooperación entre Alemania, Francia y España, busca crear un sistema aéreo de combate conectado que supere el modelo de una sola plataforma. Este proyecto integra cazas tripulados y no tripulados, drones y sistemas coordinados en red, con el objetivo de proporcionar mayor flexibilidad y capacidad operativa.

Como explica el coronel alemán, el núcleo del FCAS es el Sistema de Armas de Próxima Generación (NGWS), que integra cazas tripulados, drones y la Nube de Combate bajo una arquitectura de “sistema de sistemas” para lograr mayor flexibilidad y capacidad de supervivencia.

Además, el proyecto contempla la integración de plataformas ya existentes, como el Eurofighter, y la conexión con otros ámbitos operativos, como el terrestre. Este enfoque busca garantizar que todos los sistemas actuales y futuros trabajen de forma conjunta y eficiente, consolidando la operatividad multidimensional.