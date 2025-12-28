El mensaje de Macron tras la muerte de Brigitte Bardot: “Lloramos a una leyenda”

El presidente Emmanuel Macron definió a Brigitte Bardot como símbolo de libertad y leyenda universal tras su fallecimiento a los 91 años (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rindió tributo este domingo a la actriz y cantante Brigitte Bardot, fallecida a los 91 años, resaltando su figura como símbolo de libertad y legado universal para el país. “Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro convertido en Marianne; Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Ella nos conmovía. Lloramos a una leyenda del siglo”, expresó Macron en la red social X, pocas horas después de conocerse la noticia del fallecimiento.

La muerte de Bardot fue confirmada por la Fundación Brigitte Bardot, cerrando así una de las trayectorias más influyentes y controvertidas del cine y la cultura francesa del siglo XX. Considerada un icono del cine europeo y símbolo sexual de los años 1950 y 1960, Bardot se destacó por su participación en películas como Y Dios creó a la mujer (1956), bajo la dirección de Roger Vadim, y El desprecio (1963), dirigida por Jean-Luc Godard. Conocida por las siglas BB, la artista también desarrolló una faceta musical con canciones que marcaron época, como “Je t’aime… moi non plus”, grabada en 1967 junto a Serge Gainsbourg.

Además de su carrera artística, Bardot dedicó gran parte de su vida al activismo en defensa de los animales. Sus imágenes en Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970 dieron la vuelta al mundo y ayudaron a impulsar cambios en la legislación internacional sobre el trato a la fauna. En 1973, anunció su retiro del cine para centrarse en la protección animal, fundando la organización que lleva su nombre y protagonizando campañas contra la caza de montería y el consumo de carne de caballo en Francia. El último combate público de Bardot, en 2025, consistió en solicitar la prohibición de la caza de montería a través de una entrevista con BFMTV, la primera que concedía a un canal de televisión en más de una década.

La esfera pública de Bardot estuvo marcada por la controversia, ya que expresó reiteradamente opiniones consideradas reaccionarias y xenófobas. Se manifestó cercana a Jean-Marie Le Pen y a Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa, a quien calificó como “la Juana de Arco del siglo XXI”. Estas declaraciones le acarrearon varias condenas judiciales por incitación al odio y críticas del movimiento feminista, con el que mantuvo duros desencuentros por su visión sobre las relaciones entre hombres y mujeres.

Retirada de la vida pública y afectada por problemas de salud en los últimos años, Bardot residía en sus propiedades de Saint-Tropez, según informó su fundación. Nacida el 28 de septiembre de 1934 en París, su figura trascendió la pantalla y la música, convirtiéndose en un referente de la moda y la emancipación femenina en Francia. La influencia de Bardot se vio reflejada en el reconocimiento de figuras como Simone de Beauvoir, quien escribió sobre su impacto cultural en el libro Brigitte Bardot y el síndrome Lolita (1959).