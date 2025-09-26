El Gobierno concede 4.000 millones de euros en préstamos a Indra y Airbus para avances en el avión de combate europeo y nuevas aeronaves

Ilustración del FCAS (Ministerio de Defensa)

El Gobierno aprobó en el último Consejo de ministros dos reales decretos que conceden préstamos directos a empresas para impulsar proyectos estratégicos de defensa. Las buscan reforzar la industria nacional centrándose en dos grandes empresas. Indra y Airbus Defence son las dos beneficiadas, que recibirán más de 4.000 millones de euros entre ambas para avances en proyectos de aeronaves.

Por un lado, el FCAS (Futuro Avión de Combate Europeo) reúne a las dos compañías, junto a otras empresas de Francia (la propia Airbus), Alemania e Italia. El desarrollo de este avión supone uno de los decretos. El segundo lo recibe únicamente Airbus para producir nuevas aeronaves con distintas aplicaciones.

Este gran desembolso demuestra una apuesta por el sector español, en un momento donde reducir la dependencia de otras potencias es un objetivo clave de la Unión Europea (UE). No obstante, no todos los implicados están de acuerdo con esta decisión. Las pymes del mercado de defensa de España demandan más oportunidades y menos concentración en las principales empresas.

Montaje de la maqueta del caza europeo en el Cuartel General del Ejército del Aire (Airbus)

Préstamos de más de 4.000 millones de euros

El primer decreto establece la concesión de financiación a Indra y Airbus Defence and Space para el desarrollo del Sistema Integral Aéreo de Última Generación (SIAGEN). Se trata de un programa que forma parte de la iniciativa de futuro Sistema de Armas de Nueva Generación (NGWS) bajo el proyecto FCAS.

El segundo decreto contempla préstamos dirigidos directamente a la filial española de Airbus, centrados en sistemas de instrucción avanzada y el desarrollo de helicópteros multipropósito. Ambas iniciativas están integradas en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa lanzado por el Gobierno en abril de 2025.

Las cantidades aparecen desplegadas en los comunicados del Boletín Oficial del Estado (BOE) de los dos proyectos. Sumando las cifras destinadas a los distintos componentes se puede observar que el primero tiene un valor cercano a los 350 millones de euros, mientras que el segundo se eleva hasta los 3680, hasta el año 2030.

El grupo Indra ha superado sus objetivos en el primer año del plan estratégico 'Leading the future' (Europa Press)

Inversión en helicópteros

En el contexto del FCAS, la inversión es más pequeña, pues en este consejo solo se han aprobado dos programas de desarrollo. Uno es el subprograma CTN-NGWS, cuyo objetivo es el desarrollo de capacidades estratégicas para el Sistema de Armas de Nueva Generación. El otro es el FCAS-Nacional, que se orienta a estudios y demostraciones de combate colaborativo, evaluando beneficios operativos del avión de combate.

En este caso, Airbus se ha llevado la mayor parte del pastel. Los 3680 millones de euros los repartirá en distintos desarrollos, que implican desde sistemas de entrenamiento a nuevas aeronaves. Uno de los grandes protagonistas será el helicóptero NH90. Se adquirirán hasta 30 unidades de este modelo producidas en Albacete.

También se comprarán 13 helicópteros Enseñanza y Apoyo (H-135), seis unidades del Programa Helicóptero Multipropósito (HACES) y hasta 54 aeronaves del programa del Helicóptero Ligero Multipropósito (HELIPO). A todos estas aeronaves se añaden los nuevos sistemas y tecnologías de enseñanza que se aplicarán a los pilotos de las Fuerzas Armadas, suponiendo un gran avance en muchos sentidos.