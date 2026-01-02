España

El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

El ex vicesecretario general del PSPV en la provincia de Valencia mantiene su cargo en la localidad

Guardar
El alcalde de Almussafes (Valencia),
El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González. (Europa Press)

Toni González, el alcalde de Almussafes, en Valencia, ha dicho este viernes en un comunicado difundido en redes sociales que presentará pruebas testificales y actas notariales para demostrar, según él, que las acusaciones de acoso sexual y laboral que han causado su expulsión del PSPV-PSOE son “falsas”.

La situación del alcalde de Almussafes se ha tensado durante las últimas semanas tras la aparición de acusaciones de acoso sexual y laboral por parte de una trabajadora de la empresa pública de servicios Emsa. Toni González, que ha dirigido el municipio valenciano desde 2015 y ha ocupado la posición de vicesecretario general del PSPV en la provincia de Valencia, ha optado por mantener su cargo como alcalde a pesar de renunciar a todos sus puestos orgánicos y suspender temporalmente su militancia en el PSOE. El propio González ha anunciado su determinación de continuar con la gestión del Ayuntamiento y de “seguir trabajando con más dedicación que nunca”.

Desde que trascendieron las acusaciones, González ha defendido de manera reiterada la falsedad de las mismas. Ha asegurado que las presentaciones ante los órganos internos del PSOE, en concreto el CADE —mecanismo establecido por el partido para la tramitación de infracciones y denuncias—, no han aportado pruebas materiales en su contra, y que sólo existe el testimonio de la denunciante. “Voy a presentar pruebas testificales y actas notariales que acreditan que las acusaciones son falsas”, ha escrito ahora en las redes sociales.

En el transcurso de su defensa, González ha relacionado el origen de la denuncia con un desacuerdo profesional surgido en el contexto de la empresa Emsa, en el que la trabajadora había solicitado una mejora salarial y un cambio de convenio laboral. El propio González considera que esta situación ha derivado en una “venganza personal” y ha sostenido que la denunciante habría amenazado previamente con denunciarlo tanto a él como a otros compañeros para obtener beneficios laborales. “Tendrá que probar que no ha sido consentido y por qué lleva amenazando desde hace un año”, ha afirmado González en declaraciones a elDiario.es. Asimismo, el regidor ha insistido en que no ejerce funciones de jefe ni de gerente respecto a la denunciante y centra su defensa pública en la ausencia de pruebas documentales.

Toni Comín niega acoso sexual y psicológico a un exasesor de Junts.

“Aclarar la situación”

En una carta a los vecinos, González ha asegurado que continuará “encabezando el Gobierno local y haciendo realidad el proyecto que los vecinos y vecinas de Almussafes apoyaron en las urnas”. Además, ha subrayado que su salida del grupo socialista es temporal y que su único propósito es “aclarar la situación”.

Desde la dirección nacional y autonómica del PSOE, se ha solicitado la dimisión de González como alcalde, alegando la gravedad de los hechos denunciados y señalando, en palabras de Pilar Bernabé —secretaria de Igualdad del partido—, que el PSOE “no consentirá ninguna actitud que ponga en peligro la seguridad de las mujeres”. Al mismo tiempo, el PSPV ha reclamado que González entregue el acta de concejal. Estas acciones se enmarcan en un contexto más amplio de crisis interna dentro del PSOE, que en los últimos meses ha afrontado varias denuncias similares contra dirigentes en diferentes comunidades autónomas, provocando dimisiones, expedientes sancionadores y la exigencia de transparencia y tolerancia cero hacia el acoso en el seno del partido.

*Con información de EFE y Europa Press

Temas Relacionados

ValenciaPolítica EspañaAcoso SexualEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Libros de Amazon España: quién es el autor más leído este 2 de enero

Estas obras se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para este mes

Libros de Amazon España: quién

El Gobierno español ofrece a Suiza su disponibilidad a recibir heridos del “catastrófico incendio” de Crans-Montana: 80 personas siguen en estado crítico

José Manuel Albares ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo suizo para anunciar su apoyo y sus condolencias

El Gobierno español ofrece a

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 enero

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

Audiencias Campanadas 2025-2026: RTVE consolida su liderazgo y vuelve a dejar al ‘efecto Pedroche’ de Atresmedia en segunda posición

Mediaset quedó fuera de juego y Atresmedia logró mejorar el dato de Chicote y Pedroche con el ‘simulcast’, pero sin superar a la suma de canales del ente público

Audiencias Campanadas 2025-2026: RTVE consolida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ministerio de Igualdad, que

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”