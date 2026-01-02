El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González. (Europa Press)

Toni González, el alcalde de Almussafes, en Valencia, ha dicho este viernes en un comunicado difundido en redes sociales que presentará pruebas testificales y actas notariales para demostrar, según él, que las acusaciones de acoso sexual y laboral que han causado su expulsión del PSPV-PSOE son “falsas”.

La situación del alcalde de Almussafes se ha tensado durante las últimas semanas tras la aparición de acusaciones de acoso sexual y laboral por parte de una trabajadora de la empresa pública de servicios Emsa. Toni González, que ha dirigido el municipio valenciano desde 2015 y ha ocupado la posición de vicesecretario general del PSPV en la provincia de Valencia, ha optado por mantener su cargo como alcalde a pesar de renunciar a todos sus puestos orgánicos y suspender temporalmente su militancia en el PSOE. El propio González ha anunciado su determinación de continuar con la gestión del Ayuntamiento y de “seguir trabajando con más dedicación que nunca”.

Desde que trascendieron las acusaciones, González ha defendido de manera reiterada la falsedad de las mismas. Ha asegurado que las presentaciones ante los órganos internos del PSOE, en concreto el CADE —mecanismo establecido por el partido para la tramitación de infracciones y denuncias—, no han aportado pruebas materiales en su contra, y que sólo existe el testimonio de la denunciante. “Voy a presentar pruebas testificales y actas notariales que acreditan que las acusaciones son falsas”, ha escrito ahora en las redes sociales.

En el transcurso de su defensa, González ha relacionado el origen de la denuncia con un desacuerdo profesional surgido en el contexto de la empresa Emsa, en el que la trabajadora había solicitado una mejora salarial y un cambio de convenio laboral. El propio González considera que esta situación ha derivado en una “venganza personal” y ha sostenido que la denunciante habría amenazado previamente con denunciarlo tanto a él como a otros compañeros para obtener beneficios laborales. “Tendrá que probar que no ha sido consentido y por qué lleva amenazando desde hace un año”, ha afirmado González en declaraciones a elDiario.es. Asimismo, el regidor ha insistido en que no ejerce funciones de jefe ni de gerente respecto a la denunciante y centra su defensa pública en la ausencia de pruebas documentales.

Toni Comín niega acoso sexual y psicológico a un exasesor de Junts.

“Aclarar la situación”

En una carta a los vecinos, González ha asegurado que continuará “encabezando el Gobierno local y haciendo realidad el proyecto que los vecinos y vecinas de Almussafes apoyaron en las urnas”. Además, ha subrayado que su salida del grupo socialista es temporal y que su único propósito es “aclarar la situación”.

Desde la dirección nacional y autonómica del PSOE, se ha solicitado la dimisión de González como alcalde, alegando la gravedad de los hechos denunciados y señalando, en palabras de Pilar Bernabé —secretaria de Igualdad del partido—, que el PSOE “no consentirá ninguna actitud que ponga en peligro la seguridad de las mujeres”. Al mismo tiempo, el PSPV ha reclamado que González entregue el acta de concejal. Estas acciones se enmarcan en un contexto más amplio de crisis interna dentro del PSOE, que en los últimos meses ha afrontado varias denuncias similares contra dirigentes en diferentes comunidades autónomas, provocando dimisiones, expedientes sancionadores y la exigencia de transparencia y tolerancia cero hacia el acoso en el seno del partido.

*Con información de EFE y Europa Press