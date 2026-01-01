Juan Natex, experto en sueño: “Esta es la mejor alarma para despertarte, según la ciencia”

Cuál es la mejor alarma según la ciencia (Pexels)

Posponer la alarma y apagar el despertador de forma repetida es un hábito frecuente que puede afectar a tu salud. De esta forma, identificar las razones detrás de esta conducta es clave para mejorar el descanso. Algunos hábitos como acostarse tarde, la falta de ejercicio, los pensamientos recurrentes al ir a la cama, el estrés o la presencia de problemas crónicos del sueño pueden estar influyendo en la calidad del reposo.

Por este motivo, es preciso responder a ciertas preguntas sobre los hábitos y el estado emocional puede ayudar a detectar el origen del problema. En este sentido, el experto en sueño, Juan Natex, ha detallado cuál es la mejor alarma para despertarse en uno de sus videos que publica en su perfil de TikTok.

De acuerdo con el especialista, “El 90 % de las personas se despiertan con la alarma del móvil, un sonido brusco, fuerte y molesto". No obstante, “según la ciencia, esto dispara el estrés nada más abrir los ojos”, lo que ya indica el primer factor a cambiar para tener una rutina del sueño que permita un buen descanso.

“Tu cerebro no interpreta que es una alarma”

El experto en sueño ha expresado que el cerebro interpreta el sonido fuerte y repentino de la alarma como una señal de peligro, no como una simple invitación a empezar el día. Pero “el despertador de toda la vida hace exactamente lo mismo. Pasas de estar durmiendo plácidamente a estar en modo alerta en un segundo”, asegura Natex en el video. Por lo que este mecanismo, destinado originalmente a la supervivencia, termina activando el estrés y afectando el bienestar desde los primeros minutos de la jornada.

Ante este escenario, Juan Natex ha afirmado que “lo ideal sería no usar alarma, dormirse y despertarse siempre a la misma hora y levantarte cuando entre la luz del día”. Aunque si somos “realistas, no todo el mundo puede”, señala igualmente. Por este motivo, en esos casos, la sugerencia del experto es elegir una alarma “un sonido que suba poco a poco, melodía suave y poco estridente”.

Natex advierte igualmente que no basta con buscar la alarma perfecta si no se atienden otros factores fundamentales. “Y ahora, lo que nadie te dice: no sirve de nada tener la mejor alarma del mundo si duermes en un mal colchón”, ha remarcado. Y es que, la calidad del descanso depende tanto de los hábitos como del entorno físico.

¿Es malo ponerse varias alarmas?

Despertarse con el sonido abrupto de un despertador es una práctica común, pero puede tener efectos negativos sobre la salud física y mental, ya que fuerzan el despertar sin considerar si se ha alcanzado el descanso necesario.

Este hábito, tal y como señalan desde Mundo Psicologos, interrumpe el sueño de forma repentina, suele provocar falta de sueño. Aunque, cada persona necesita una cantidad diferente de horas de sueño, el despertador a menudo impide cubrir esa necesidad. Además, este sobresalto también puede afectar negativamente al corazón, alterando la presión arterial y aumentando la frecuencia cardíaca.

De esta manera, el uso frecuente del despertador desajusta los ritmos circadianos, los ciclos naturales del cuerpo que regulan funciones físicas y mentales en respuesta a la luz y la oscuridad. Al alterarse estos ritmos, la somnolencia y la falta de energía durante el día se vuelven más habituales, lo que reduce la motivación y la productividad.

Pero sin duda lo que agrava aún más el problema es posponer la alarma varias veces antes de levantarse. Este hábito confunde el reloj interno, ya que el cuerpo no recibe señales claras sobre cuándo debe despertar o dormir. Como resultado, la calidad del sueño empeora y los efectos negativos se acumulan, generando más estrés, dificultad para concentrarse, irritabilidad y una mayor susceptibilidad a enfermedades.

Los expertos recomiendan, al igual que Natex, despertarse con la luz natural, mantener horarios regulares y seguir rutinas de higiene del sueño. Y es que, escuchar las señales del propio cuerpo favorece un sueño más profundo y de mejor calidad.