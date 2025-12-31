Rodrigo Arteaga, doctor, explica tres trucos para dormirte más rápido: “Cuando el cuerpo se calma, la mente suele seguirlo”

El doctor Rodrigo Arteaga da 3 consejos para dormir (Composición Infobae)

El insomnio es un problema frecuente que afecta a una gran parte de la población, y en concreto, el ocasional suele surgir cuando la mente no se apaga. Según el doctor Rodrigo Arteaga, ciertos hábitos pueden marcar la diferencia en estos episodios.

Como explica el experto, muchas personas experimentan dificultades para dormir debido a la sobrecarga de pensamientos, especialmente en jornadas de estrés o cuando se atraviesan situaciones emocionales intensas.

El insomnio, según Arteaga, no debe verse como un enemigo, sino como una señal de que el cerebro se encuentra hiperactivo y necesita estrategias concretas para desacelerar. Arteaga sugiere que el primer paso es renunciar a la urgencia de dormir.

Círculo vicioso

“Entre más te esfuerzas por dormir, más se activa tu mente”, advierte el doctor Rodrigo Arteaga. El especialista explica que el cerebro convierte la intención de “dormirse” en una tarea más, lo que mantiene el sistema de alerta encendido. Bajo su perspectiva, el simple acto de preocuparse por el sueño puede llevar a un círculo vicioso en el que la ansiedad dificulta aún más el descanso.

Para revertir este efecto, Arteaga recomienda apagar la luz, cerrar los ojos y respirar lentamente. Según el experto, prestar atención a la respiración ayuda a interrumpir el flujo de pensamientos acelerados y a inducir un estado de calma. Invita a colocar el foco en la sensación del aire al ingresar por la nariz y salir por la boca, o bien en el simple acto de contar las exhalaciones, pero sin expectativas.

En la incapacidad de dormir también influye el espacio en el que descansamos. (Adobe Stock)

Destaca que la clave está en no obsesionarse con el objetivo de dormir, sino en permitir que el sueño llegue como una consecuencia natural. Según sus palabras: “Dormirte es una consecuencia, no una tarea que puedas forzar. Mientras más lo fuerzas, menos llega”, explicó el doctor Rodrigo Arteaga. Además, subraya que aceptar el insomnio de manera puntual y sin dramatismo permite reducir la presión mental.

Apuntar y relajar el cuerpo

El segundo consejo apunta a despejar la mente de preocupaciones. Para el especialista, el método más efectivo es escribir. “Ten una libreta y apunta todo lo que te preocupa o lo que tienes que hacer mañana. No lo resuelvas, solo escríbelo”, recomendó el doctor Rodrigo Arteaga.

Esta práctica, afirma, ayuda a que el cerebro reduzca su nivel de activación: cuando la mente ya no siente que debe recordar todo, se relaja. Aclara que no se trata de buscar soluciones inmediatas, sino de liberar el espacio mental que ocupan las tareas pendientes o los problemas sin resolver. Al plasmar esas ideas en el papel, el cerebro interpreta que la información está almacenada y puede dejar de procesarla activamente, lo que facilita la desconexión.

Finalmente, Arteaga pone el énfasis en relajar el cuerpo: aconseja respirar por la nariz y prolongar la exhalación, además de soltar hombros, mandíbula y lengua. Señala que muchas veces la tensión física pasa desapercibida hasta que se la reconoce.

El trastorno por la sobrecarga mental en el trabajo y no poder desconectar ya tiene nombre: sisifemia

El experto enfatiza la importancia de realizar un breve escaneo corporal para identificar puntos de tensión y liberar conscientemente esas áreas. Destaca: “Cuando el cuerpo se calma, la mente suele seguirlo”, sentenció el doctor Rodrigo Arteaga.

A modo de cierre, el especialista añade que estos recursos pueden no solucionar todos los problemas de sueño, pero sí permiten dormir más rápido alguna noche. Recomienda incorporar estas prácticas de manera regular, ya que contribuyen a mejorar la relación con el sueño y a reducir los episodios de insomnio ocasional.