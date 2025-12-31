España

Rodrigo Arteaga, doctor, explica tres trucos para dormirte más rápido: “Cuando el cuerpo se calma, la mente suele seguirlo”

Aconseja cambiar la relación con el insomnio y aplicar técnicas para disminuir la ansiedad nocturna

Guardar
El doctor Rodrigo Arteaga da
El doctor Rodrigo Arteaga da 3 consejos para dormir (Composición Infobae)

El insomnio es un problema frecuente que afecta a una gran parte de la población, y en concreto, el ocasional suele surgir cuando la mente no se apaga. Según el doctor Rodrigo Arteaga, ciertos hábitos pueden marcar la diferencia en estos episodios.

Como explica el experto, muchas personas experimentan dificultades para dormir debido a la sobrecarga de pensamientos, especialmente en jornadas de estrés o cuando se atraviesan situaciones emocionales intensas.

El insomnio, según Arteaga, no debe verse como un enemigo, sino como una señal de que el cerebro se encuentra hiperactivo y necesita estrategias concretas para desacelerar. Arteaga sugiere que el primer paso es renunciar a la urgencia de dormir.

Círculo vicioso

“Entre más te esfuerzas por dormir, más se activa tu mente”, advierte el doctor Rodrigo Arteaga. El especialista explica que el cerebro convierte la intención de “dormirse” en una tarea más, lo que mantiene el sistema de alerta encendido. Bajo su perspectiva, el simple acto de preocuparse por el sueño puede llevar a un círculo vicioso en el que la ansiedad dificulta aún más el descanso.

Para revertir este efecto, Arteaga recomienda apagar la luz, cerrar los ojos y respirar lentamente. Según el experto, prestar atención a la respiración ayuda a interrumpir el flujo de pensamientos acelerados y a inducir un estado de calma. Invita a colocar el foco en la sensación del aire al ingresar por la nariz y salir por la boca, o bien en el simple acto de contar las exhalaciones, pero sin expectativas.

En la incapacidad de dormir
En la incapacidad de dormir también influye el espacio en el que descansamos. (Adobe Stock)

Destaca que la clave está en no obsesionarse con el objetivo de dormir, sino en permitir que el sueño llegue como una consecuencia natural. Según sus palabras: “Dormirte es una consecuencia, no una tarea que puedas forzar. Mientras más lo fuerzas, menos llega”, explicó el doctor Rodrigo Arteaga. Además, subraya que aceptar el insomnio de manera puntual y sin dramatismo permite reducir la presión mental.

Apuntar y relajar el cuerpo

El segundo consejo apunta a despejar la mente de preocupaciones. Para el especialista, el método más efectivo es escribir. “Ten una libreta y apunta todo lo que te preocupa o lo que tienes que hacer mañana. No lo resuelvas, solo escríbelo”, recomendó el doctor Rodrigo Arteaga.

Esta práctica, afirma, ayuda a que el cerebro reduzca su nivel de activación: cuando la mente ya no siente que debe recordar todo, se relaja. Aclara que no se trata de buscar soluciones inmediatas, sino de liberar el espacio mental que ocupan las tareas pendientes o los problemas sin resolver. Al plasmar esas ideas en el papel, el cerebro interpreta que la información está almacenada y puede dejar de procesarla activamente, lo que facilita la desconexión.

Finalmente, Arteaga pone el énfasis en relajar el cuerpo: aconseja respirar por la nariz y prolongar la exhalación, además de soltar hombros, mandíbula y lengua. Señala que muchas veces la tensión física pasa desapercibida hasta que se la reconoce.

El trastorno por la sobrecarga mental en el trabajo y no poder desconectar ya tiene nombre: sisifemia

El experto enfatiza la importancia de realizar un breve escaneo corporal para identificar puntos de tensión y liberar conscientemente esas áreas. Destaca: “Cuando el cuerpo se calma, la mente suele seguirlo”, sentenció el doctor Rodrigo Arteaga.

A modo de cierre, el especialista añade que estos recursos pueden no solucionar todos los problemas de sueño, pero sí permiten dormir más rápido alguna noche. Recomienda incorporar estas prácticas de manera regular, ya que contribuyen a mejorar la relación con el sueño y a reducir los episodios de insomnio ocasional.

Temas Relacionados

SueñoDormirTikTokSalud MentalVirales EspañaRedes SocialesCerebroEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ver los fuegos artificiales de Australia, bañarse en la playa o una acampada lejos de la civilización: hablamos con los que no quieren pasar la Nochevieja en casa

Cada vez más se normaliza recibir el Año Nuevo con nuevas experiencias: “Este año, de repente, nos ha dado por ir fuera de Madrid, nos vamos a ir a Granada”

Ver los fuegos artificiales de

España 2025 en 25 imágenes

Un recorrido visual por los acontecimientos que marcaron el año

España 2025 en 25 imágenes

El entretenimiento de Antena 3, sin rivales en 2025 y con ‘El hormiguero’ al frente pese al crecimiento de La 1: los programas más vistos

Los formatos de la cadena de Atresmedia vuelven a acaparar las primeras posiciones del ránking de audiencias

El entretenimiento de Antena 3,

De Encarnita Polo a Verónica Echegui: las muertes de famosos que han conmocionado al mundo del corazón este 2024

Este año que finaliza ha estado marcado por la pérdida de varios rostros conocidos que han marcado un 2025 especialmente duro, dejando un legado que trasciende

De Encarnita Polo a Verónica

Fernando Mora, psiquiatra, da algunos consejos para empezar el año 2026: “Los momentos de desconexión son fundamentales para tu salud emocional”

Invita a priorizar el autocuidado y establecer límites personales para fortalecer el bienestar mental

Fernando Mora, psiquiatra, da algunos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España 2025 en 25 imágenes

España 2025 en 25 imágenes

El Ministerio de Vivienda contrata camareros por 150.000 euros para que atiendan a la ministra y tres de sus altos cargos en sus despachos

Un técnico de Metro denuncia ante la Inspección que la nueva línea 6 incumple la distancia entre coche y andén de 7′5 centímetros: ya ha habido accidentes

Un 2025 marcado por la inversión militar: de las disputas en la OTAN entre Trump y Pedro Sánchez por el gasto al rearme de Europa

Jordi Albiol y el viaje de fin de año que acabó en tragedia: todo lo que se sabe del accidente en Arabia Saudí donde han muerto dos españoles

ECONOMÍA

Los precios de los huevos,

Los precios de los huevos, la carne y el café siguen al alza: los alimentos que más se han encarecido en el último año

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Un trabajador pide un aumento y su empresa le cita para su despido: el abogado denuncia prácticas irregulares y potencialmente ilegales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Transportes aprueba que se suban los peajes de las autopistas en 2026: hasta un 4,7% y nuevas medidas de apoyo a usuarios habituales

DEPORTES

El FC Barcelona cierra el

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”