Pere Navarro, director de la DGT, considera un lujo usar el coche cada día para que solo se desplace una persona

Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico (DGT), reclama que la movilidad debe ser más eficiente y sostenible y alerta que las ciudades no van a seguir soportando vehículos únicos. “Los coches en un futuro serán compartidos o no serán”, señaló el director durante su intervención en el Global Mobility Call de Madrid. Una advertencia que resume la postura de la DGT ante el desafío ambiental.

Las restricciones al tráfico en las grandes ciudades continúan creciendo, y en los próximos años lo harán más. El avance de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), obligatorias en municipios de más de 50.000 habitantes, marca una punto transformador que ya es visible en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Los vehículos más antiguos ya tienen el acceso vetado.

Según datos de Tráfico, el 85% de los vehículos que circulan a diario hacia los lugares de trabajo llevan a un único ocupante. “No podemos permitirnos mover cada día 1.500 kilos de coche para transportar a una sola persona”, afirmó Pere Navarro. Este también señala que el problema no está en los coches privados, sino en como se utilizan.

La alta ocupación y la movilidad sostenible

El director de la DGT insiste en esta alta ocupación y propone, ya sea mediante vehículos compartidos, carpooling corporativo (empleados de una misma empresa comparten coche para ir al trabajo) o políticas públicas, unas medidas que garanticen la movilidad sostenible.

En centros de trabajo con más de 1.000 personas trabajadoras en zonas de alta ocupación (municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes), pretenden incluir medidas para reducir la movilidad en horas punta, promoviendo el uso de medios de transporte de bajas o cero emisiones. La movilidad colaborativa y la movilidad activa son herramientas clave.

La Ley de Movilidad Sostenible (LMS) prevé la posibilidad de establecimiento de distintas políticas públicas para fomentar la elaboración y la puesta en práctica de esta movilidad. La ley establece que la obligación de disponer de estos planes recae sobre los grandes centros de actividad.

Otras medidas

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) han sido el primer paso para la limitación del tráfico contaminante, pero el director advierte que las medidas será aún más estrictas. Las ciudades que no tomen decisiones firmes, dijo, se arriesgan a un futuro menos competitivo.

Entre otras medidas futuras encontramos una de las prioridades para el próximo año 2026; reducir la tasa máxima de alcohol al volante. Según las autoridades de Tráfico, esta decisión persigue un “compromiso moral” con la seguridad, especialmente por el elevado impacto de los accidentes relacionados con el alcohol. También se va tramitar la obligatoriedad de instalar una baliza luminosa V-16 en todos los vehículos. La señal sustituirá a los antiguos triángulos de emergencia antiguos.

Nuevas normativas que pretenden transformar los modelos de desplazamiento en las ciudades, no solo por una cuestión medio ambiental, sino por mejorar la habitabilidad común y el bienestar social.