Chenoa con un vestido del diseñador favorito de la reina Sofía y Estopa ¿en falda?: los estilismos de los presentadores de las Campanadas en TVE

Chenoa y Estopa, en la Puerta del Sol. (RTVE)

A pocas horas de la Nochevieja, crece la expectación por la retransmisión televisiva de las Campanadas. El vestido de Cristina Pedroche lleva años acaparando las conversaciones en torno a los estilismos de la última noche del año, pero Chenoa y Estopa están dispuestos a eclipsar a su rival y han adelantado algunos detalles sobre los looks con los que se tomarán las uvas junto a los espectadores de TVE.

Tras la baja de última hora de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, los nuevos presentadores han tenido que trabajar a contrarreloj en los estilismos que lucirán en la Puerta del Sol este miércoles 31 de diciembre. De momento, lo que se sabe es que los atuendos de los tres artistas estarán marcados por una apuesta firme por la moda española.

El vestido de Chenoa ha sido diseñado por Alejandro de Miguel y ha requerido más de 150 horas de trabajo en solo ocho días, implicando a siete costureras de su taller. Esta producción, realizada íntegramente en España, representa una muestra destacada de la artesanía local y el trabajo en equipo. “Es un traje de alta costura maravilloso, que va a dejar con la boca abierta a todo el país, de eso estoy seguro”, ha asegurado De Miguel a Vanitatis.

David y José Muñoz se encargarán, junto a Chenoa, de dar las Campanadas de la cadena pública tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. (RTVE)

El vestuario de Estopa también promete alcanzar un hito en la televisión española. El diseñador Félix Ramiro firmará el look de los hermanos Muñoz y, por lo que ha adelantado en el programa Mañaneros, no dejará a nadie indiferente: “Ha sido apasionante vestirlos, porque adoro su música. Cuando los hemos visto vestidos de Félix Ramiro sin renunciar a su identidad, ha sido alucinante. Va a ser algo inédito”, ha expresado.

Las pistas que el modisto ha llevado al plató del espacio matinal han despertado las sospechas de que, por primera vez, los presentadores masculinos de las Campanadas podrían sustituir el clásico pantalón por un esmoquin con falda, estilismo que lucían los dos maniquís que el diseñador toledano mostró en el programa. “Tenía una obligación de traer un hilo conductor. Aquí hay pistas y mucha magia. Un esmoquin de cuello redondo de lana fría, camisa de algodón, un fajín impecable…”, ha relatado Ramiro.

Inspiración y proceso de diseño

El diseño del vestido de Chenoa responde a una inspiración muy personal. Según ha explicado Alejandro de Miguel en Vanitatis, “para el diseño me he inspirado en su trayectoria y en la luz escénica que ha marcado su carrera. Los focos, la evolución personal y la seguridad adquirida con los años son el hilo conductor de una pieza que habla de madurez, presencia y solidez escénica”. El propio diseñador ha querido subrayar en El Plural que buscó “ver a una Chenoa sexy, pero también elegante”, a través de un trabajo que fusiona la tradición artesana con referencias a la carrera musical de la artista.

En el caso de los hermanos Muñoz, Félix Ramiro ha impulsado una apuesta rupturista para la moda masculina televisada, con una doble referencia: por un lado, la proyección musical de Estopa y, por otro, el espíritu renovador que supone la falda como prenda central. El propio creativo ha destacado en Mañaneros la “pasión” por vestir al dúo catalán y la voluntad de “respetar siempre la identidad, el carácter y el cuerpo de Estopa”, asegurando que se ha buscado un “hilo conductor” fácilmente reconocible. La inspiración conecta también con el imaginario de las canciones del grupo, según ha recogido la prensa.

Alejandro de Miguel y Félix Ramiro, en montaje de 'Infobae'. (Europa Press)

La producción de todas las prendas ha contado con equipos de artesanas y maestros sastres locales, preservando la naturaleza artesanal y el carácter exclusivo de cada pieza. Tanto De Miguel como Ramiro han dispuesto de solo una semana para culminar sus respectivos trabajos, un desafío adicional para la moda española en este escaparate mediático.

Trayectoria y aportación de los diseñadores

La trayectoria de Alejandro de Miguel le ha consolidado como una referencia en la moda de las Campanadas. Es el diseñador español que más vestidos ha firmado para este evento, colaborando con nombres como Anne Igartiburu, Cristina Pardo, Ana Obregón o Paz Padilla. El propio modisto ha recordado el especial significado de su trabajo durante la pandemia para Ana Obregón, destacando la carga emocional de realizar una pieza en condiciones tan excepcionales.

De Miguel también ha subrayado el “tesoro” que supone contar con un equipo de artesanas experimentadas, reivindicando la supervivencia del taller tradicional y la producción nacional en un contexto donde muchos diseñadores apuestan por la deslocalización.

Por su parte, Félix Ramiro está considerado un referente en la sastrería nupcial y masculina. Su apuesta para vestir a Estopa apunta a modernizar la imagen masculina en televisión sin abandonar la autenticidad. El trabajo de Ramiro firma los primeros trajes con falda que se verán en unas Campanadas, reflejando una voluntad de romper moldes y abrir la formalidad televisiva a nuevas formas de expresión.