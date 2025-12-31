Una panadera se jubila a los 97 años el mismo día que su hijo: “Me queda mucho que hacer”

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En un pequeño municipio del norte de Isère, en Francia, la rutina cambió de forma definitiva para una familia que durante generaciones dedicó su vida a la panadería. Eleonore, una mujer que alcanzó los 97 años, decidió poner fin a su carrera profesional el mismo día que su hijo Didier, de 67 años. Esta coincidencia marcó no solo el cierre de un ciclo personal, sino también el final de una tradición que se mantuvo vigente desde 1858.

El negocio familiar, un bar-panadería que formó parte de la vida cotidiana de la localidad durante más de siglo y medio, echó el cierre definitivo tras la jubilación simultánea de madre e hijo. La historia de ambos, marcada por el trabajo y la dedicación constante, atrajo la atención de los vecinos y de los medios, convirtiéndose en un ejemplo de longevidad y compromiso laboral.

La decisión de dejar atrás la actividad diaria no surgió de manera repentina, sino como parte de un proceso natural. Madre e hijo compartieron años de esfuerzo, levantándose temprano cada jornada para atender un establecimiento que fue punto de encuentro y referencia en la comunidad.

El homenaje de los vecinos

La noticia de la jubilación de Eleonore y Didier no pasó desapercibida en la localidad. Al conocerse que ambos pondrían fin a su etapa al frente de la panadería, numerosos vecinos se acercaron para despedirse y agradecer personalmente la labor desempeñada durante décadas. El homenaje espontáneo reunió a personas de distintas generaciones, muchas de las cuales crecieron visitando el local y compartiendo momentos en torno al pan recién horneado y las charlas familiares.

La reacción de la comunidad superó las expectativas de los propios protagonistas. Según los testimonios recogidos por medios franceses y el Diario As, la familia se mostró “muy sorprendida” por la magnitud del homenaje y trató de contener la emoción frente al cariño de quienes los acompañaron en el adiós.

El cierre del negocio no solo implicó el final de una actividad económica, sino la despedida de un espacio que había tejido lazos entre vecinos a lo largo de generaciones. El establecimiento, fundado en 1858, se mantuvo activo durante más de 150 años, atravesando distintos contextos históricos y adaptándose a los cambios del entorno.

El futuro después de la jubilación

La decisión de jubilarse a una edad tan avanzada resultó llamativa tanto para los vecinos como para quienes siguieron la noticia. Eleonore, a sus 97 años, demostró una vitalidad poco común, ya que mantuvo su actividad laboral hasta el último día. Al anunciar su retiro, la panadera expresó que todavía le queda “mucho que hacer”, haciendo referencia a los nuevos proyectos y deseos de compartir más tiempo con su familia.

Didier, por su parte, experimentó sentimientos de satisfacción y serenidad al finalizar su trayectoria en el negocio familiar. Compartió que, aunque pensó que la jubilación le afectaría emocionalmente, afronta el cambio con tranquilidad. El testimonio de ambos refleja una visión positiva del futuro, donde el tiempo libre se convierte en una oportunidad para el reencuentro con los afectos y el descanso merecido tras una vida de esfuerzo. Los planes de futuro de ambos se reducen al descanso y a una vida a alejada de lo laboral.