La rutina es la clave de la felicidad, según expertos en bienestar: “Empezar bien el día es fundamental”

La felicidad es clave en las primeras horas del día - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de la felicidad ha sido siempre uno de los grandes asuntos de la humanidad. Muchos expertos han coincidido en tener la fórmula: despertar con un propósito y finalizar la jornada con gratitud. Arthur Brooks, Tal Ben-Shahar y José Carlos Ruiz han subrayado la importancia de empezar y acabar el día sabiendo lo que quieres hacer e irte a la cama satisfecho de tu recorrido diario. Todos han coincidido en la necesidad de construir una rutina, lejos de ser un símbolo de monotonía, constituye la base sobre la que se edifica una vida plena y con sentido.

La importancia de la rutina diaria ha sido defendida por los expertos como una de las herramientas definitivas para el bienestar personal. El primer paso para establecer una rutina sana es “abandonar hábitos perjudiciales y adoptar costumbres que transformen lo que se te presenta”. Los especialistas Arthur Brooks y Tal Ben-Shahar, ambos vinculados a la Universidad de Harvard, han coincidido en que la felicidad no es fruto del azar, sino el resultado de un esfuerzo consciente. Para Brooks, el primer paso consiste en levantarse temprano, lo que él denomina la “primera victoria” del día.

Este gesto, que pone a prueba la disciplina personal, permite comenzar la mañana con la sensación de haber logrado un objetivo y de estar avanzando en la dirección adecuada. La más importante para lograr ese primer objetivo es una buena rutina de sueño. Uno de los expertos no dudó en compartir su propio método, primero se despierta cada día a las 4:30 para contemplar el amanecer durante su primer paseo matutino. Aunque reconoce que a veces siente la tentación de quedarse en la cama, recuerda que “empezar bien el día es la primera batalla para combatir el malestar y mejorar mi bienestar”.

Cómo mantener la felicidad las primeras horas del día

Para continuar construyendo el estado de felicidad durante las primer horas del día, los expertos tienen claro de lo que hay que prescindir: los dispositivos electrónicos. Si consigues cumplir con madrugar no solo favorecerás la productividad, también aportará muchos beneficios físicos y emocionales que pueden sumar si cumples con la eliminación de la tecnología. Brooks recomienda iniciar la jornada con una caminata sin el teléfono, saliendo media hora antes del amanecer y regresando mientras el sol aparece.

La importancia de practicar ejercicio durante el amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este paseo, que conecta con una necesidad ancestral de actividad al amanecer, ayuda a regular la melatonina, refuerza el reloj circadiano, estimula la liberación de serotonina y endorfinas, y reduce el nivel de cortisol, lo que contribuye a disminuir el estrés y actúa como un antidepresivo natural.Por otro lado aprovechando la claridad mental y la creatividad que se experimenta a esa hora, tras hacer ejercicio se recomienda hacer una actividad creativa que cultive tu mente como escribir, pintar o leer. A partir de ahí solo queda focalizar tu atención en aquello que sí deseas hacer e intentar cumplir con los horarios.

La manera correcta de acabar el día

Igual de importante son las primeras horas que las últimas para construir el mayor estado de felicidad posible. Arthur Brooks ha señalado que la rutina matutina comienza la noche anterior, por lo que recomienda evitar la procrastinación nocturna y establecer un ritual de sueño que facilite el descanso. Tal Ben-Shahar, por su parte, ha adoptado el hábito de anotar cada noche tres motivos de gratitud antes de dormir, una práctica que, según estudios recientes y una investigación de la Universidad de Manchester, incrementa la sensación de satisfacción y mejora la calidad y duración del sueño.

¿Dónde podemos encontrar la felicidad?

El filósofo José Carlos Ruiz ha recordado la importancia de acostarse cada noche con la certeza de haber hecho lo mejor posible y de haber intentado aportar lo mejor de uno mismo al mundo. Brooks ha añadido que la repetición de este tipo de mantras predispone al cerebro para el descanso y favorece la felicidad a largo plazo. El último aspecto para acabar tu día pleno es terminar como empezaste, sin móvil y con una sensación de productividad sana.