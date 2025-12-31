España

Una explosión en una vivienda del barrio de Usera (Madrid) deja a una joven de 25 años herida de gravedad

La mujer ha sufrido quemaduras de segundo grado en piernas y brazos y ha sido trasladada al Hospital de La Paz

Una explosión en la planta baja de una vivienda del barrio de Usera, en Madrid, ha dejado a una mujer de unos 25 años gravemente herida, tal y como han informado el servicio de Emergencias Madrid en sus redes sociales. El incidente ha tenido lugar cuando un aerosol entró en contacto con una vela, provocando el colapso de la tabiquería del baño. 

El cuerpo de bomberos de la comunidad han asegurado la estructura y han retirado los elementos inestables, para garantizar el bienestar del resto de vecinos. Asimismo, el personal de Samur de la Protección Civil ha atendido a la joven, quien ha sufrido quemaduras de segundo grado en piernas y brazos. 

Posteriormente, la víctima ha sido intubada y trasladada en estado grave al Hospital de la Paz. Según ha relatado Jorge Domínguez, uno de los bomberos que ha participado en el operativo de rescate, ha narrado: “Nos han activado a la calle Juan Español por una explosión en vivienda”. Poco después “a nuestra llegada nos hemos encontrado una chica en el exterior con quemaduras”.

Los escombros de la explosión de Usera (Emergencias Madrid)

El accidente fue provocado “al echar bastante laca”

Según ha podido confirmar Domínguez, el equipo de bomberos se ha enfocado en sanear los elementos inestables y la instalación eléctrica, así como en eliminar los focos de incendio que persistían. El bombero también ha detallado: “La explosión creemos que ha sido por un bote de laca”.

Y es que, por lo que han podido comprobar al llegar al lugar, el baño “era un espacio muy pequeño y sin ventilar”. Estos factores, sumados a la cercanía de la vela con el producto inflamable, habrían desencadenado el incidente en la vivienda de Usera. Domínguez ha asegurado que “al echar bastante laca, ha entrado en rango y ha sido lo que ha originado la explosión”.

Por qué la laca es inflamable (Canva)

Por qué la laca es inflamable

La laca para el pelo debe manipularse con extrema precaución cerca de cualquier fuente de ignición, ya que una simple llama puede provocar explosiones y quemaduras graves. Y es que, los aerosoles contienen gases comprimidos que actúan como propelentes. Estos gases -habitualmente mezclas de butano, isobutano y propano- se eligen porque pueden licuarse a baja presión y no alteran las características del producto. Asimismo, su función principal es expulsar el contenido en forma de partículas finas o líquidas.

Un material se considera inflamable cuando puede encenderse fácilmente al entrar en contacto con una fuente de ignición, como una vela o una chispa. En el caso de los aerosoles, se consideran inflamables si en su composición llevan más de 1% de gases, líquidos o sólidos inflamables. En el caso de la laca, tanto el propelente como algunos de sus componentes líquidos cumplen con estos requisitos y facilitan la propagación rápida del fuego, según la información de Aprendemergencias.

De esta manera, el principal peligro de los aerosoles radica no solo en que pueden inflamarse, sino también en que el envase presurizado puede reventar si se expone a una fuente de calor. En este sentido, la laca puede explotar con una bola de fuego, generando incendios y lesiones graves. Por eso, los envases advierten mantenerlos alejados del calor, no pulverizar cerca de llamas y no exponerlos a temperaturas elevadas.

