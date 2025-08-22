La Protección Civil en Europa: técnicos y experiencia al mando, políticos al margen

La protección civil en Europa: Expertos experimentados, no políticos. (Imagen Composición Infobae)

La Protección Civil se ha convertido en un campo decisivo para la seguridad de los ciudadanos en un continente cada vez más expuestos a emergencias climáticas, sanitarias y humanitarias. Sin embargo, la forma de designar a sus máximos responsables varía en función del país.

Mientras en países como España o Grecia la dirección recae en perfiles políticos sin experiencia previa en Emergencias, en Francia, Italia o Alemania se apuesta por responsables con trayectorias técnicas consolidadas.

La diferencia no es menor. En estos tres países la gestión de la crisis se entiende como una tarea altamente especializada, no como un reparto de cargos entre los partidos gobernantes.

La confrontación política se ha trasladado al escenario de los incendios que asolan España y que según el sistema Copernicus, el número de hectáreas quemadas solo en agosto ha sido de 340.000. Una noticia que ha sido motivo de actualidad política, en primer lugar, desde la sede del partido popular en Génova. (Fuente: Interior, Guardia Civil, Europa Press, UME)

Francia: prestigio institucional y reforma en marcha

En Francia, la Direction générale de la sécurite civile et de la gestion des crises (DGSCGC) o en español, Dirección General de Seguridad Civil y Gestión de Crisis, ha mantenido durante décadas una reputación incuestionable.

Desde julio de 2023, la DGSCGC está dirigida por Julien Marion, prefecto con experiencia en administración territorial y gestión de emergencias. Ha sido secretario de prefecturas, director de bomberos, prefecto delegado de inmigración y jefe de gabinete en el Ministerio del Interior.

Dependiente del Ministerio del Interior, goza de prestigio cívico y está exenta de controversias políticas. En 2024, Marion lanzó un aviso sobre el futuro del sistema: “Debemos comenzar a recurrir a nuevas profesiones de técnicos y especialistas para mejorar y anticipar las respuestas a unas exigencias de seguridad civil que se encuentran en una encrucijada histórica”.

Así, el sistema organiza su respuesta en secciones especializadas (incendios, catástrofes naturales, servicios de urgencias) y aunque depende del Ministerio del Interior, la gestión inmediata recae en los prefectos regionales, lo que asegura eficacia descentralizada y adaptación territorial.

Julien Marion, Director General de Seguridad Civil y Gestión de Crisis en Francia. (Imagen: Ministerio del Interior francés)

Italia: médicos e ingenieros al frente

En Italia, la dirección de la Protección Civil se ha convertido en un asunto de Estado, siempre confiado a técnicos especializados y experimentados.

En 2024, asumió el cargo Fabio Ciciliano, médico de la Policía de Estado, con experiencia en operaciones críticas como el funeral de Juan Pablo II, los terremotos de L´Aquila (2009) y Emilia-Romaña (2012), y el comité científico durante la pandemia.

Antes de él, ocupaba el cargo Fabrizio Curcio, ingeniero de emergencias, que lideró el organismo en dos etapas (2015-2017 y 2021-2024), siendo figura clave en la gestión de seísmos y logística del Covid.

El organismo depende directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que le otorga rango operativo, autonomía y rapidez de decisión en coordinación con Interior, Defensa e Infraestructuras.

Fabio Ciciliano, Jefe del Departamento de Protección Civil. (Imagen: X)

Alemania: un jurista con 30 años de experiencia

En Alemania, la Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia en Desastres (BBK) está dirigida desde junio de 2022 por Ralph Tiesler, abogado y funcionario con tres décadas de trayectoria en la gestión de emergencias.

Su carrera comenzó en 1992 en la Agencia Federal de Socorro Técnico (THW) y en 1993 se incorporó al equipo de coordinación de desastres de la ONU. Desde 1995 coordinó misiones internacionales del THW y, en 2004, pasó a dirigir el departamento de gestión de crisis del BBK. Entre 2009 y 2016 fue vicepresidente del organismo y lideró la coordinación de refugiados durante la crisis migratoria de 2015-2016.

Posteriormente, ocupó cargos de responsabilidad en la Oficina Federal de Migración y Refugiados y en el Instituto Federal de Ciencias del Deporte, antes de volver a la protección civil como presidente de la BBK. Desde octubre de 2023, el Dr. René Funk lo acompaña como vicepresidente.

Ralph Tiesler, Presidente de la Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia en Desastres. (Imagen: Wikipedia)

El caso Español: sin experiencia

En cambio, en España, la actual directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, es licenciada en Derecho y afiliada al PSOE. Su carrera se ha desarrollado en la administración local y autonómica, pero sin relación con la gestión de emergencias.

En 2023, fue nombrada para el cargo a propuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a pesar de que su perfil estaba ligado a la política.

En países expuestos a crisis naturales o humanitarias recurrentes, la seguridad de la población se entiende como una cuestión técnica y estratégica, no como un cargo político. La política puede cambiar, pero las emergencias no esperan.